Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence

B.R.
Otroška imena 0
25. 12. 2025 02.02

V letu 2025 se pojavlja zanimiv trend: hitro razvijajoča se umetna inteligenca (AI) ne pomaga staršem samo pri izbiri imena za otroka, temveč včasih celo predlaga tisto, ki bi lahko postalo "popolno" ime generacije.

deklica

AI predlagal trendovsko izbiro imena

Eden najbolj odmevnih primerov iz leta 2025 je ime Elara, grško navdihnjeno ime, ki ga je umetna inteligenca izpostavila kot potencialno ime leta. Po mnenju strokovnjakinje za imena Laure Wattenberg se Elara pojavlja v številnih vsebinah, ustvarjenih z umetno inteligenco, od zgodb v klepetalnikih do literarnih likov, in tako postaja simbol novega vala imen, ki jih ustvarja digitalna kultura. Čeprav ime še ni na tradicionalnih seznamih priljubljenih imen, njegovo ponavljanje v vsebinah, ustvarjenih z umetno inteligenco, kaže, kako lahko tehnologija oblikuje trende, še preden jih potrdijo uradni podatki o rojstvih.

Orodja z umetno inteligenco, ki staršem olajšajo izbiro

Poleg trendov so danes na voljo številna orodja z umetno inteligenco in generatorji imen, ki staršem pomagajo najti idealno ime glede na njihove želje. Nekatera omogočajo:

- filtriranje imen po spolu, izvoru, pomenu ali zgodovini,

- personalizirane predloge glede na družinsko tradicijo ali slog,

- interaktivno odkrivanje imen s pomočjo filtriranja, mehanizmov "swipe" in skupnega izbora.

Takšne aplikacije uporabljajo obsežne baze imen in napredne algoritme, ki kombinirajo jezikovne vzorce, kulturne preference in podatke o popularnosti, da ustvarijo seznam imen, ki naj bi ustrezal pričakovanjem staršev.

Elara, grško navdihnjeno ime, ki ga je umetna inteligenca izpostavila kot potencialno ime leta.
Elara, grško navdihnjeno ime, ki ga je umetna inteligenca izpostavila kot potencialno ime leta. FOTO: Shutterstock

Je umetna inteligenca popolna rešitev za izbiro imena?

Čeprav lahko umetna inteligenca ponudi privlačne in kreativne predloge, nekateri strokovnjaki opozarjajo, da trendi, ki se pojavijo v vsebinah, ustvarjenih z umetno inteligenco, še niso nujno odraz tega, kar si ljudje dejansko želijo ali izberejo.

Orodja z umetno inteligenco pa staršem omogočajo, da razširijo svoj nabor možnosti in odkrijejo imena, ki bi jih morda spregledali – predvsem tista, ki izhajajo iz različnih kultur, mitologij ali so nežno futuristična. To je še posebej privlačno za starše, ki si želijo unikatnega, pomenljivega in sodobnega imena, ki odraža njihov svetovni pogled ali tehnološki duh časa.

Kaj to pomeni za prihodnost?

Umetna inteligenca morda ne bo nikoli "popolno" izbrala imena za vsakega otroka – osebna izbira, družinske tradicije in kulturne preference so še vedno ključne. A vse bolj inteligentni generatorji in algoritmi jasno kažejo, da bo vpliv tehnologije na kulturo poimenovanja otrok samo še rasel.

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Preberi še
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
umetna inteligenca izbira imena ime za deklice AI generatorji imen trend imena
Prejšnji članek
Otroška imena

Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek

Naslednji članek
Otroška imena

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440