Izbira otrokovega imena je za bodoče starše ena najlepših, a tudi najtežjih odločitev. Nekateri prisegajo na tradicionalna imena, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, drugi iščejo nekaj kratkega, sodobnega in nekoliko drugačnega. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) razkrivajo, katera imena so se v Sloveniji prvič pojavila po letu 2000 in so danes med najpogostejšimi v tej skupini. Med njimi najdemo tako kratka in zveneča imena kot tudi nekoliko bolj nenavadne izbire.
Če iščete navdih za ime svojega otroka, vas bo seznam morda presenetil.
Katera sodobna imena so se najbolj uveljavila?
SURS v svoji podatkovni zbirki spremlja tudi imena, ki so se v Sloveniji prvič pojavila po letu 2000. Med moškimi imeni je na vrhu Eman, med ženskimi pa Rubi.
Med 20 najpogostejšimi moškimi imeni, ki so se prvič pojavila po letu 2000, so:
Eman – 322 oseb
Nai – 229 oseb
Rejjan – 115 oseb
Rejan – 110 oseb
Inaj – 99 oseb
Ruj – 92 oseb
Gael – 80 oseb
Anuar – 66 oseb
Zal – 64 oseb
Noar – 57 oseb
Tay – 50 oseb
Tias – 44 oseb
Ilan – 43 oseb
Ledion – 42 oseb
Siar – 42 oseb
Nian – 40 oseb
Aylan – 38 oseb
Ajman – 35 oseb
Dijar – 35 oseb
Alin – 32 oseb
Med 20 najpogostejšimi ženskimi imeni, ki so se prvič pojavila po letu 2000, pa so:
Rubi – 218 oseb
Inaja – 138 oseb
Inaya – 90 oseb
Amelie – 83 oseb
Dua – 63 oseb
Noa – 56 oseb
Zoe – 45 oseb
Tuana – 43 oseb
Ajlina – 36 oseb
Arya – 36 oseb
Ejna – 36 oseb
Ameli – 35 oseb
Sophia – 35 oseb
Bella – 34 oseb
Dalal – 32 oseb
Leoni – 32 oseb
Zaja – 31 oseb
Teona – 30 oseb
Asya – 29 oseb
Emeli – 29 oseb
Število ob posameznem imenu predstavlja število prebivalcev Slovenije s tem imenom v podatkovnem prikazu SURS.
Rubi, Dua, Inaja in Amelie med najbolj prepoznavnimi ženskimi izbirami
Med ženskimi imeni izstopa Rubi, ki ga nosi 218 prebivalk Slovenije. Ime je kratko, zveneče in nekoliko igrivo, zato ni presenetljivo, da je pritegnilo pozornost staršev.
Sledi Inaja, ki jo ima 138 žensk, ter različica Inaya, ki jo nosi še 90 prebivalk. Zanimivo je, da sta se torej uveljavili dve zapisni različici podobnega imena.
Med bolj mednarodno zvenečimi imeni najdemo Amelie, Sophio in Bello, pozornost pa pritegne tudi Dua. Slednje bo marsikdo povezal s svetovno znano pevko Dua Lipo, čeprav statistični podatki ne razkrivajo razlogov, zakaj so starši izbrali posamezno ime.
Na seznamu so tudi Noa, Zoe, Arya in Zaja, ki dokazujejo, da so kratka imena še vedno zelo priljubljena.
Eman, Nai in Rejjan na vrhu moškega seznama
Pri deških imenih je razlika med vodilnim in drugouvrščenim še posebej zanimiva. Eman je namreč z 322 nosilci precej pred imenom Nai, ki ga ima 229 prebivalcev.
Na tretjem mestu je Rejjan s 115 nosilci, zelo blizu pa mu sledi zapisna različica Rejan, ki jo nosi 110 moških.
Med drugimi imeni najdemo Gaela, Ilana, Noarja in Niana. Nekatera so kratka in preprosta, druga pa imajo nekoliko bolj mednaroden zven.
Posebnost seznama je tudi več podobnih zapisov, denimo Rejjan in Rejan ter Inaj in Inaja. Starši očitno ne iščejo le posebnega imena, temveč tudi zapis, ki se jim zdi najlepši.
Imena, ki jih še ne srečamo pogosto
Čeprav so vsa našteta imena že zabeležena v slovenski statistiki, so v primerjavi s tradicionalnimi imeni še vedno precej redka. Nekatera ima manj kot 30 prebivalcev Slovenije, kar pomeni, da jih v vsakdanjem življenju verjetno ne srečamo prav pogosto.
Seznam je zanimiv predvsem zato, ker pokaže, kako raznolika je postala izbira imen. Medtem ko so nekoč prevladovala imena, ki so jih starši pogosto izbirali po družinskih članih, danes vse več prostora dobivajo drugačne, mednarodno zveneče in manj običajne izbire.
Katero od teh imen pa je najbolj všeč vam?
Vir: SURS
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