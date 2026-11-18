Izbira otrokovega imena je za bodoče starše ena najlepših, a tudi najtežjih odločitev. Nekateri prisegajo na tradicionalna imena, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, drugi iščejo nekaj kratkega, sodobnega in nekoliko drugačnega. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) razkrivajo, katera imena so se v Sloveniji prvič pojavila po letu 2000 in so danes med najpogostejšimi v tej skupini. Med njimi najdemo tako kratka in zveneča imena kot tudi nekoliko bolj nenavadne izbire. Če iščete navdih za ime svojega otroka, vas bo seznam morda presenetil.

icon-expand Izbira otrokovega imena je za bodoče starše ena najlepših, a tudi najtežjih odločitev. FOTO: Shutterstock

Katera sodobna imena so se najbolj uveljavila?

SURS v svoji podatkovni zbirki spremlja tudi imena, ki so se v Sloveniji prvič pojavila po letu 2000. Med moškimi imeni je na vrhu Eman, med ženskimi pa Rubi. Med 20 najpogostejšimi moškimi imeni, ki so se prvič pojavila po letu 2000, so :

Eman – 322 oseb

Nai – 229 oseb

Rejjan – 115 oseb

Rejan – 110 oseb

Inaj – 99 oseb

Ruj – 92 oseb

Gael – 80 oseb

Anuar – 66 oseb

Zal – 64 oseb

Noar – 57 oseb

Tay – 50 oseb

Tias – 44 oseb

Ilan – 43 oseb

Ledion – 42 oseb

Siar – 42 oseb

Nian – 40 oseb

Aylan – 38 oseb

Ajman – 35 oseb

Dijar – 35 oseb

Alin – 32 oseb

Med 20 najpogostejšimi ženskimi imeni, ki so se prvič pojavila po letu 2000, pa so :

Rubi – 218 oseb

Inaja – 138 oseb

Inaya – 90 oseb

Amelie – 83 oseb

Dua – 63 oseb

Noa – 56 oseb

Zoe – 45 oseb

Tuana – 43 oseb

Ajlina – 36 oseb

Arya – 36 oseb

Ejna – 36 oseb

Ameli – 35 oseb

Sophia – 35 oseb

Bella – 34 oseb

Dalal – 32 oseb

Leoni – 32 oseb

Zaja – 31 oseb

Teona – 30 oseb

Asya – 29 oseb

Emeli – 29 oseb

Število ob posameznem imenu predstavlja število prebivalcev Slovenije s tem imenom v podatkovnem prikazu SURS.

Rubi, Dua, Inaja in Amelie med najbolj prepoznavnimi ženskimi izbirami

Med ženskimi imeni izstopa Rubi, ki ga nosi 218 prebivalk Slovenije. Ime je kratko, zveneče in nekoliko igrivo, zato ni presenetljivo, da je pritegnilo pozornost staršev. Sledi Inaja, ki jo ima 138 žensk, ter različica Inaya, ki jo nosi še 90 prebivalk. Zanimivo je, da sta se torej uveljavili dve zapisni različici podobnega imena. Med bolj mednarodno zvenečimi imeni najdemo Amelie, Sophio in Bello, pozornost pa pritegne tudi Dua. Slednje bo marsikdo povezal s svetovno znano pevko Dua Lipo, čeprav statistični podatki ne razkrivajo razlogov, zakaj so starši izbrali posamezno ime. Na seznamu so tudi Noa, Zoe, Arya in Zaja, ki dokazujejo, da so kratka imena še vedno zelo priljubljena.

Eman, Nai in Rejjan na vrhu moškega seznama

Pri deških imenih je razlika med vodilnim in drugouvrščenim še posebej zanimiva. Eman je namreč z 322 nosilci precej pred imenom Nai, ki ga ima 229 prebivalcev. Na tretjem mestu je Rejjan s 115 nosilci, zelo blizu pa mu sledi zapisna različica Rejan, ki jo nosi 110 moških. Med drugimi imeni najdemo Gaela, Ilana, Noarja in Niana. Nekatera so kratka in preprosta, druga pa imajo nekoliko bolj mednaroden zven. Posebnost seznama je tudi več podobnih zapisov, denimo Rejjan in Rejan ter Inaj in Inaja. Starši očitno ne iščejo le posebnega imena, temveč tudi zapis, ki se jim zdi najlepši.

Imena, ki jih še ne srečamo pogosto

Čeprav so vsa našteta imena že zabeležena v slovenski statistiki, so v primerjavi s tradicionalnimi imeni še vedno precej redka. Nekatera ima manj kot 30 prebivalcev Slovenije, kar pomeni, da jih v vsakdanjem življenju verjetno ne srečamo prav pogosto. Seznam je zanimiv predvsem zato, ker pokaže, kako raznolika je postala izbira imen. Medtem ko so nekoč prevladovala imena, ki so jih starši pogosto izbirali po družinskih članih, danes vse več prostora dobivajo drugačne, mednarodno zveneče in manj običajne izbire. Katero od teh imen pa je najbolj všeč vam?