To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Otroška imena

To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Otroška imena

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

December je čas, ko domove krasijo jelke, ulice zadišijo po smrekah, prazniki pa nas nežno spomnijo na toplino, naravo in družino. Prav v tem obdobju so na Statističnem uradu Republike Slovenije pogledali nekoliko drugače – v imena prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki so navdihnjena z drevesi in grmovnicami.

Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Otroška imena

Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno

V zadnjih nekaj letih je priljubljenost tega krasnega ženskega imena pri nas narasla. Po zadnjih statističnih podatkih v Sloveniji živi 108 prebivalk s tem imenom.

Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum
Otroška imena

Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum

December je čas veselja, pričakovanj in prazničnega vzdušja. Ulice so posute s svetlikajočimi lučkami, domovi dišijo po piškotih, adventni koledarji pa odštevajo dneve do božiča. Med prazniki in običaji tega meseca svoje mesto najdejo tudi številni svetniki, katerih imena so globoko zakoreninjena v naših krajih.

Koliko Pik Nogavičk živi v Sloveniji?
Otroška imena

Koliko Pik Nogavičk živi v Sloveniji?

Ob 118. obletnici rojstva znamenite švedske pisateljice Astrid Lindgren je Statistični urad Republike Slovenije (SURS) preveril, koliko prebivalcev Slovenije nosi imena njenih literarnih junakov.

Bojan Emeršič hčerki izbral edinstveno ime z močnim pomenom
Otroška imena

Bojan Emeršič hčerki izbral edinstveno ime z močnim pomenom

Igralca Bojan Emeršič in Viktorija Bencik Emeršič sta se avgusta razveselila prihoda tretjega otroka. Zdaj je znano tudi, da sta dobila hčerko, nadela pa sta ji prav posebno in zelo edinstveno ime.

Ime, ki v Sloveniji že stoletja simbolizira pogum in zaščito
Otroška imena

Ime, ki v Sloveniji že stoletja simbolizira pogum in zaščito

Čeprav se 11. november v Sloveniji pogosto povezuje z martinovanjem in veselim nazdravljanjem mlademu vinu, je ta dan za marsikoga tudi osebni praznik – rojstni dan. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na ta dan rojstni dan praznuje 5.732 Slovencev. Med njimi je 164 moških z imenom Martin in 171 žensk z imenom Martina.

Kratko ime za fantke, ki prinaša mir in tolažbo
Otroška imena

Kratko ime za fantke, ki prinaša mir in tolažbo

Preverite več o etimologiji, zgodovinskemu ozadju, kulturnem pomenu in sodobni uporabi tega čudovitega fantovskega imena.

Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo
Otroška imena

Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo

November je mesec intuicije, pogleda vase in dela na sebi. Rojeni v 11. mesecu so običajno zelo intuitivni, pravi numerologinja Lili Sorum. Preverite, kakšna imena predlaga za novembrske deklice in dečke!

Kontroverzno ime: Hčerko poimenovali po jedrski katastrofi
Otroška imena

Kontroverzno ime: Hčerko poimenovali po jedrski katastrofi

Odločitev mame, da svojo hčerko poimenuje po eni najbolj znanih zgodovinskih katastrof – jedrski nesreči v Černobilu – je sprožila burne odzive na družbenih omrežjih. Medtem ko nekateri upajo, da gre za poklon preživelim, drugi menijo, da ženska preprosto ne razume resnosti izbire imena.

Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
Otroška imena

Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom

Zvezdniki nas vedno znova presenečajo z izvirnimi in nenavadnimi imeni, ki jih izbirajo za svoje otroke. Najnovejši dodatek na tem seznamu je prišel pred nekaj dnevi, ko sta Lucky Blue in Nara Smith razkrila, da sta svojo hčerko poimenovala Fawnie Golden Smith.

Otroška imena

Sestavljena imena, ki kraljujejo v Sloveniji – ali jih poznate?

Statistični urad Republike Slovenije je objavil zanimive podatke o sestavljenih imenih prebivalcev. Razkrili so, koliko Slovencev nosi dvojna imena in katera so med njimi najbolj priljubljena.

Sestavljena imena, ki kraljujejo v Sloveniji – ali jih poznate?
