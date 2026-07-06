Vas v nosečnosti pestijo otekle noge? Poskusite te preproste rešitve

Strokovnjaki poudarjajo, da blago do zmerno otekanje običajno ni nevarno, vendar ga je mogoče precej ublažiti z vsakodnevnimi navadami brez zdravil.

Zakaj v nosečnosti sploh pride do otekanja?

Med nosečnostjo telo zadrži več tekočine, hkrati pa rastoča maternica pritiska na vene, ki vračajo kri iz nog proti srcu. To upočasni krvni obtok v spodnjem delu telesa, zato se tekočina lažje zadržuje v tkivih. Vročina, dolgotrajno stanje ali sedenje in slana hrana stanje še poslabšajo. NHS navaja, da je otekanje pogosto izrazitejše ob koncu dneva in v poletnih mesecih.

icon-expand Otekle noge, gležnji in stopala so ena najpogostejših težav v nosečnosti. FOTO: Adobe Stock

Kako si lahko pomagate brez zdravil?

1. Dvignite noge večkrat na dan Eden najučinkovitejših ukrepov je gravitacija. Ko noge dvignete nad raven srca, pomagate krvi in tekočini, da lažje odtečeta iz spodnjih okončin. Tudi 15–20 minut počitka z dvignjenimi nogami večkrat na dan lahko naredi razliko. 2. Izogibajte se dolgotrajnemu sedenju ali stanju Če veliko sedite, poskusite vsakih 30–60 minut vstati in se sprehoditi. Če stojite, težo prenašajte z ene noge na drugo ali naredite nekaj lahkih razteznih vaj. Gibanje spodbuja cirkulacijo in zmanjšuje zadrževanje tekočine. 3. Lahka telesna aktivnost Hoja, plavanje in nežna prenatalna vadba pomagajo aktivirati mišično črpalko v nogah, ki spodbuja pretok krvi proti srcu. ACOG priporoča redno, zmerno gibanje v nosečnosti, če ni medicinskih omejitev.

icon-expand Ko noge dvignete nad raven srca, pomagate krvi in tekočini, da lažje odtečeta iz spodnjih okončin. FOTO: Dreamstime

4. Udobna obutev in oblačila Tesni čevlji, nogavice z elastiko ali oprijete hlače lahko poslabšajo otekanje. Izberite mehko, zračno in udobno obutev ter ohlapna oblačila. 5. Pijte dovolj vode Čeprav se sliši nasprotno intuitivno, zadostna hidracija pomaga telesu uravnavati tekočine in zmanjšuje zadrževanje vode. 6. Spanje na levem boku Ležanje na levem boku razbremeni spodnjo votlo veno, ki vrača kri iz spodnjega dela telesa. To lahko izboljša cirkulacijo in zmanjša otekanje. 7. Hladni obkladki ali kopeli za noge Hlajenje nog lahko začasno zmanjša oteklino in občutek teže. Pomaga lahko tudi namakanje stopal v hladni (ne ledeni) vodi. 8. Zmanjšajte vnos soli Preveč soli lahko prispeva k zadrževanju vode. NHS priporoča uravnoteženo prehrano z zmernim vnosom natrija.

icon-expand Če veliko sedite, poskusite vsakih 30–60 minut vstati in se sprehoditi. FOTO: Adobe Stock

Kdaj otekanje ni več "normalno"?

Čeprav je otekanje pogosto nenevarno, je pomembno prepoznati opozorilne znake. Takoj se posvetujte z zdravnikom, če opazite: - nenadno ali močno otekanje obraza ali rok - hitro poslabšanje otekanja - glavobole, motnje vida ali bolečine pod rebri - otekanje samo ene noge, z bolečino ali rdečino To so lahko znaki preeklampsije ali tromboze, ki zahtevajo nujno obravnavo. Otekle noge v nosečnosti so pogoste, a v večini primerov nenevarne. Z majhnimi vsakodnevnimi ukrepi, kot so gibanje, dvigovanje nog, ustrezna obutev in zadostna hidracija, lahko bistveno izboljšate počutje brez uporabe zdravil. Najpomembnejše je poslušati telo in biti pozorna na spremembe, ki odstopajo od običajnega vzorca.