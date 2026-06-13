Je porod res lahko orgazmičen?

Devet mesecev se v ženski razvija in raste plod ljubezni med partnerjema. Plod, ki 'vzklije' iz semena moškega, ki oplodi jajčece ženske. Vse to je osnovna biologija. In če je v ljubezni spočet, zakaj ne bi bil otrok tudi rojen v vrhuncu materine naslade? Porod je vendar končno dejanje spočetja, ki ga običajno ni brez vrhunca. Res se sliši neverjetno, vendar obstajajo o orgazmičnem porodu tudi posneti dokazi v obliki filma. Pa ne iz Hollywooda, kjer porod običajno prikažejo kot nekaj najbolj bolečega, kar si človek lahko predstavlja. Porodničarka in ginekologinja dr. Christiane Northrup orgazem med porodom razlaga kot nekaj povsem naravnega: "Ko se dojenček pomika skozi porodni kanal, pritiska na vse prave točke. Na te točke pritiska pri spolnem odnosu tudi penis, ko ženska doživlja orgazem. To je osnovna znanost."

Strah lahko hromi

Da lahko ženska med porodom dejansko doživi vrhunec naslade, naj bi bila po mnenju mnogih najbolje varovana skrivnost. Vendar se moramo zavedati, da je ne glede na vse, kar vemo o tem čudežu, v katerem na svet prijoka dojenček, ki je prej bival v zavetju materinega telesa, porod seksualna izkušnja. Če med porodom uživamo, se takoj splete tudi trdnejša vez med mamo in novorojenčkom. Če ob tem pomaga še partner, je to najboljša osnova za zdravo in trdno povezano družino. S tega vidika lahko orgazmičen porod smatramo kot del načrta 'matere narave'. Naraven porod že sam po sebi na nek način posnema naravne odzive na spolnost – naše dihanje postane hitrejše in globlje, sproščati se začne več hormona sreče – oksitocina. Vendar pa se hormon sreče ne sprošča, če smo prestrašene ter bolečino sprejemamo kot nekaj nujnega in neizbežnega. Če si dovolimo med porodom uživati, bo oksitocin omilil bolečino.

icon-expand Če si dovolimo med porodom uživati, bo oksitocin omilil bolečino. FOTO: Shutterstock

Orgazem pod drevesom



Amber Hartnell s Havajev se je na svoj naraven porod dolgo pripravljala. Na koncu pa je užitek, ki se je širil po njenem telesu, presenetil oba z možem Nassimom Harameinom. Hartnellova je leta 2005 rodila v bazenu pod drevesom za družinsko hišo. Povedala je, da je med porodom naenkrat začutila, kako se orgazem kar širi in širi po njenem telesu. "Tega si nikoli nisem predstavljala. Orgazem je bil tako silovit. Čutila sem ga povsod. Celo moje telo se je zvijalo in vrtelo, jaz pa sem se smejala in jokala od sreče." Z možem sta bila šokirana, saj si nobeden od njiju ni predstavljal, da je to sploh mogoče. Mož je bil ob pogledu na zadovoljen izraz na ženinem obrazu sicer nemalo presenečen, a mu je hkrati odleglo, saj je videl, kako žena uživa. "Začutil sem, da bo vse v najlepšem redu. Porod tako ni bil grozljiva izkušnja, polna bolečin. Oba sva občutila ekstatično srečo!" Hartnellova je ena izmed žensk, ki so dovolile, da so njihov porod posneli za dokumentarni film. Orgazem močnejši od pomirjeval Dokumentarni film z naslovom Orgazmičen porod je posnela Debra Pascali-Bonaro, ki že 26 let poučuje o čudežu rojstva. "Ženske se poroda zelo bojijo, saj nimajo na razpolago vseh možnosti, ki bi jih morale imeti," je povedala. Med te možnosti bi morala spadati tudi zasebnost, v kateri bi se partnerja lahko poljubljala in si pomagala, da bi bila za oba to čim lepša izkušnja. Strah nas ohromi in tega dejstva se ne ali pa premalo zavedamo. Ko pričakujemo neznosno bolečino, stvari le še poslabšamo, saj običajno stisnemo mišice, količina stresnih hormonov se poveča in tako je bolečina res le še hujša. Če pa se pripravimo na lepo izkušnjo, ki jo delimo z ljubljeno osebo, lahko doživimo tudi orgazem. Orgazem bolečino omili 22-krat bolj kot katero koli pomirjevalo!

icon-expand Strah nas lahko ohromi. FOTO: Thinkstock

V domači intimi

Eden od ciljev dokumentarnega filma je tudi pokazati, kako bi morali izboljšati pogoje v bolnišnicah, da bi bil porod manj boleč tudi brez umetnih pomirjeval. "V večini drugih držav po svetu imajo ženske veliko več možnosti," pravi Northrupova. "Lahko so pokonci, se med porodom premikajo. Lahko uporabljajo toplo vodo. Ponekod si lahko pomagajo tudi z žogo za vadbo. Vse to jim porodno izkušnjo olajša. Ponekod, tako kot v ZDA, vstopiš v bolnišnico in ti rečejo, da se uleži na hrbet. To pa samo po sebi poskrbi, da je porod daljši, težji in veliko, veliko bolj boleč."

Dotikanje in ljubkovanje me je res pomirilo. Na koncu sem doživela orgazem, komaj sem dihala in počutila sem se odlično. To je vse, kar lahko rečem. Tamra Larter, New Yersey

Ravno zato sta se tudi Tamra in Simon Larter iz predmestja New Yerseyja odločila, da rojstvo drugega otroka s pomočjo babic pričakata kar doma. V najbolj intimnih trenutkih ju je spremljala tudi kamera. Med porodom sta se poljubljala in božala in Tamra pravi, da je prav to pomagalo, da je bil njen porod orgazmična izkušnja.

So samo 'občutki'

Northrupova opozarja, da je za orgazmičen ali vsaj prijeten porod pomembno, da se znebimo strahu in zadržkov. Eden od načinov je vadba metode za sproščanje. Hartnellovi je pomagala joga, saj pravi, da je tako bolečino prenesla v nekaj, kar lahko preprosto opiše kot 'občutke'. Pomembno je tudi, da teh občutkov ne zaustavimo z različnimi pomirjevali. Rojevamo z razlogom. To je del človeških izkušenj, v katerih lahko izkusimo tako nevzdržno bolečino kot tudi čisto ekstazo. Pascali-Bonarova pravi, da se moramo le zavedati in verjeti v to, da je kaj takega mogoče. Ni nujno, da je naš cilj doživeti orgazem med porodom, dovolj je že, da si dovolimo v tem času uživati in da dovolimo partnerju, da nam pri tem pomaga. Uživajo lahko tudi moški ...



Nek očka je povedal, da je zanj rojstvo otroka nekaj najbolj intimnega in seksualnega, čeprav je to dvoje lahko zelo prikrito. "To potrjujejo moje izkušnje ob rojstvih mojih otrok," je povedal. "Moje občutke ob ženinih porodih lahko opišem le kot neko zelo tesno telesno, čustveno in obenem tudi spolno vez z njo. Porode sem čutil kot neko nevidno silo, ki je prevzemala njeno telo. Občutki, ki so me ob tem prevzemali, so bili tako topli in nežni kot ljubljenje, vendar tudi neverjetno močni. Vsakič mi je izkušnja spremenila življenje in dovolila kratek, vendar nepozaben vpogled v nevidno," je zapisal Lewis E. Mehl v Psychophysiological Aspects of Childbirth.

icon-expand Porod je lahko lepa izkušnja. FOTO: Shutterstock

... in včasih celo sosedje

Da porod res ni nujno nekakšno trpljenje, ki ga ženska pač mora preživeti, da na svet spravi otroka, dokazuje tudi pričevanje iz knjige Barbare Harper z naslovom Gentle Birth Choices. "Neka Kalifornijka je doma rojevala v prenosni porodni kadi in se ob tem počutila zelo seksi in še bližje partnerju. Ob vsakem popadku je vznemirjeno zakričala: 'Oh, ljubi! Kako mi je to všeč! Še ... še!' Ker je bilo poletje, so bila vsa okna odprta in kmalu se je pred hišo nabrala skupina ljudi. Ko se je dojenček končno rodil med kriki ekstaze: 'Ja, ja! O moj Bog, ja!', so ji sosedje bučno zaploskali. Šele ob prvem joku novorojenčka so se zavedli, da so poslušali porod in ne divje posteljne zabave."

Lahko je lepa izkušnja