Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani

N.R.A.
Nosečnost 0
27. 02. 2026 03.45

Spomladanski alergeni, utrujenost in prehranske spremembe lahko nosečnicam povzročijo dodatne izzive.

Spomladanska nosečnost

Kot piše Parents, je pomlad za nosečnice lahko čudovit, a hkrati zahteven čas, saj se hormonske spremembe prepletajo s sezonskimi alergeni in nihanjem energije. Narava se prebuja, z njo pa tudi cvetni prah, ki lahko nosečnicam povzroči neprijetne simptome, medtem ko telo že samo po sebi deluje v 'povečanem načinu'.

Zakaj so nosečnice bolj občutljive?

Verywell Family navaja, da hormonske spremembe v nosečnosti vplivajo na sluznico nosu, kar lahko okrepi simptome alergij. To pomeni, da lahko kihanje, srbeče oči in zamašen nos postanejo izrazitejši kot običajno. Nekatere nosečnice alergije občutijo prvič prav v nosečnosti, saj se imunski sistem naravno prilagaja rasti ploda.

Spomladanska nosečnost
Spomladanska nosečnostFOTO: AdobeStock

Kako omiliti simptome?

Healthline Parenting poroča, da lahko nosečnice veliko naredijo z nežnimi, naravnimi ukrepi, kot so izogibanje sprehodom v času najvišje koncentracije cvetnega prahu, redno umivanje obraza in las ter prezračevanje doma v večernih urah. Če simptomi postanejo premočni, je priporočljivo posvetovanje z zdravnikom, saj niso vsa zdravila za alergije primerna v nosečnosti.

Utrujenost, ki jo spomladanske spremembe lahko okrepijo

Today Parents navaja, da se utrujenost v nosečnosti pogosto okrepi spomladi zaradi nihanja temperatur, sprememb v svetlobi in večje aktivnosti v naravi. Telo nosečnice že tako porablja več energije, zato lahko sezonske spremembe povzročijo dodatno izčrpanost.

Spomladanska nosečnost
Spomladanska nosečnostFOTO: AdobeStock

Kako si lahko bodoče mamice pomagajo?

Kratki sprehodi, počitek čez dan in hidracija so ključni. Kot navaja The Bump, je pomembno, da nosečnice poslušajo svoje telo in si dovolijo več počitka, kadar ga potrebujejo. Pomlad je idealen čas za nežno gibanje, kot so počasni sprehodi ali raztezanje na svežem zraku.

Sezonska živila, ki podpirajo zdravje

Spomladanska prehrana je lahko izjemno koristna, saj ponuja veliko svežih živil. Parents poroča, da so šparglji, jagode, špinača in grah odlični viri vitaminov, ki podpirajo razvoj ploda in energijo nosečnice. Sveža sezonska hrana vsebuje več hranil kot živila, ki so dolgo skladiščena.

Spomladanska nosečnost
Spomladanska nosečnostFOTO: AdobeStock

Na kaj morajo nosečnice paziti?

Verywell Family navaja, da je pri svežem sadju in zelenjavi pomembno temeljito pranje, saj lahko ostanki pesticidov ali bakterij predstavljajo tveganje. Prav tako je priporočljivo izogibanje nepasteriziranim mlečnim izdelkom in surovim živilom, ki so spomladi pogosta na tržnicah.

Nežna rutina za spomladanske dni

Healthline Parenting poroča, da kombinacija lahkega gibanja, hidracije in rednih obrokov pomaga stabilizirati energijo in zmanjšati vpliv alergij. Nosečnice lahko izkoristijo pomlad za sprehode v naravi, a naj se izogibajo območjem z visoko koncentracijo cvetnega prahu.

Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Preberi še
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Preberi še
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?

Pomlad je lahko čudovit čas za nosečnost, če bodoče mamice poznajo sezonske izzive in se nanje ustrezno pripravijo. Alergije, utrujenost in prehranske spremembe so del tega obdobja, vendar jih je mogoče omiliti z nežno rutino, premišljenimi izbirami in poslušanjem lastnega telesa. S pravim ravnovesjem lahko nosečnice pomlad izkoristijo kot čas svežine, lahkotnosti in dobrega počutja.

Viri: Parents.com, Verywell Family, Healthline Parenting, Today Parents, The Bump

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
nosečnost pomlad alergije utrujenost prehrana v nosečnosti
Prejšnji članek
Razvoj in odnosi

Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge

Naslednji članek
Nosečnost

Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522