Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v prvih treh mesecih?

1. TEDEN

Čeprav se sliši čudno, prvi teden nosečnosti ženska še vedno ni noseča. Začetek nosečnosti se namreč računa od zadnje menstruacije, tako da po tem izračunu pomeni, da se v prvem tednu nosečnosti pravzaprav imeli menstruacijo in do zanositve še ni prišlo. Kmalu bo vaš organizem ustvaril jajčno celico, iz katere bo čez 40 tednov nastal dojenček.

Ali moram h ginekologu?

Zdaj še ni čas, da na vrat na nos odhitite h ginekologu. Zagotovo ste se že posvetovali z njim, če že nekaj časa načrtujete nosečnost. Predpisal vam je folno kislino in svetoval, da živite zdravo ter se odrečete vsem slabim razvadam. Če ste se odločili za materinstvo, ste opustili kajenje, ne pijete alkoholnih pijač in ne uporabljate kontracepcije. Uživate zdravo prehrano in se redno gibljete.

2. TEDEN

Do ovulacije pogosto pride okoli 14. dne 28-dnevnega cikla. Ovulacijo lahko s prispodobo opišemo kot obdobje, v katerem ženska cveti. V tem času se zelo dobro počuti, ima večjo spolno željo in je izjemno privlačna za moške. Na drugi strani se v organizmu odvija niz hormonskih dogajanj – to je čas, ko se jajčece, ki je dozorevalo v jajčniku, izloči in prične svojo pot po jajcevodu v maternico. Kar pomeni, da ženska v tem času lahko zanosi. Ovulacija nastopi 14 dni pred menstruacijo. Če gledamo od začetka menstruacije, je dan ovulacije odvisen od dolžine ciklusa. Ženska s kratkimi ciklusi bo hitro po koncu menstruacije že opazila ovulacijo; če ima dolge cikluse, bo ovulacija nastopila šele 14 dni po koncu menstruacije ali celo kasneje. Ravno zaradi tega je treba biti pazljiv pri načrtovanju in opazovati svoje telo, saj se hitro lahko zmotimo za ves teden.

Zakaj je ženska najbolj plodna ravno v času ovulacije?

Ker so vsi hormoni in tkiva pripravljeni na oploditev. Jajčece je pripotovalo v trebušno votlino, jajcevod ga je posrkal in če takrat prodrejo semenčice v jajcevod, nastane zarodek . Poleg tega pa so tudi sluznice dovolj sočne in sposobne za transport jajčeca, ki se mora prenesti v maternico. Sluz je sposobna dajati hrano semenčicam, ki se potem hitreje gibljejo. Vsi notranji tokovi so prilagojeni in delajo na tem, da pride do oploditve.

Potovanje jajčeca

Ko se jajčece sprosti iz jajčnika, pade v jajcevod, tam pa ga tanke dlačice na notranji steni počasi potiskajo dalje. Delujejo kakor leteča preproga in jajčece premikajo proti maternici.

Oploditev

Ko so semenčica v nožnici, splavajo skozi maternični vrat in ob steni maternice v jajcevod ter tam proti sproščenemu jajčecu. Jajčece izloča snovi, ki privlačijo semenčica; do njega lahko istočasno priplava več spermijev. Veliko se jih lahko prilepi na površino jajčeca, a le enemu uspe prodreti skozi njegovo ovojnico. To je trenutek, ko pride do oploditve. Jajčece in semenčece se navadno srečata v jajcevodu in tam tudi pride do oploditve. Če pa se srečata v jajčniku, kjer se je sprostilo jajčece, to lahko povzroči zunajmaternično nosečnost. To je nosečnost, ki se razvija zunaj maternice. Do oploditve pride v 12 urah po tem, ko se je jajčece sprostilo iz jajčnika. Kasneje je že prestaro in zato je oploditev malo verjetna. Semenčece pa lahko v maternici preživi kar tri dni in čaka na jajčece.Ko spermij prodre v jajčece, se celici spojita, zunanja ovojnica jajčeca pa preprečuje, da bi še kakšno semenčece prodrlo vanj. Oplojeno jajčece se pomika proti jajcevodu do maternice in v samo nekaj dneh postane skupek približno 60 celic. V času, ko bi morala ženska dobiti menstruacijo, se začnejo te celice, imenovane blastocista, pritrjevati na notranjo stran maternice. To imenujemo vgnezditev in od trenutka, ko pride do vgnezditve, se skupek celic razvija v zarodek.

Če se jajčece ne ugnezdi ...

Včasih se oplojeno jajčece ne ugnezdi. To se zgodi, če gre pri delitvi celic kaj narobe in nastane zarodek, ki ni sposoben preživeti. V takem primeru se oplojeno jajčece ne ugnezdi pravilno v steno maternice, ampak nadaljuje pot ven iz nje. Da se je to zgodilo, ne morete vedeti. Edino znamenje bi lahko bila nekoliko zapoznela in močnejša menstruacija.

Čudež spočetja

Življenje se začne s čudežem spočetja, ko en sam spermij prodre skozi ovojnico jajčeca in se združi z njim. Ko se semenčece in jajčece, ki imata vsako po 23 kromosomov, združita, ima oplojeno jajčece popoln niz 46 kromosomov, ki so potrebni, da se izoblikuje človeško bitje.

Spol otroka

Podatki, ki določajo gensko zgradbo otroka, so v kromosomih. Vsi ljudje imamo normalno dva spolna kromosoma – kombinacijo X in Y za moški spol in X in X za ženski. Žensko jajčece ima vedno en kromosom X, semenčece pa ima lahko X ali Y. Zato je spol otroka odvisen od tega, katero semenčece je prodrlo v jajčece. Ali še bolj enostavno: spol otroka določa moški.

3. TEDEN

Čestitamo – noseči ste! Čeprav štejemo šele tretji teden nosečnosti, je zanimivo, da ima plod že določene genetske značilnosti kot so barva las, oči, tip kože ... Vaš bodoči dojenček je v tem tednu pikica, sestavljena iz več sto celic, ki se zelo hitro množijo. Embrij – zarodek se bo ugnezdil v vašo maternico.

Vgnezditvena krvavitev

Lahko se zgodi, da bo takrat, ko se bo vaše jajčece ugnezdilo, prišlo da rahle krvavitve, a nikar se ne ustrašite oz. krvavitve ne zamenjajte z menstruacijo. Krvavitev je veliko blažja od menstrualne in je eden od zgodnjih znakov nosečnosti. Priporočljivo pa je, da vseeno pokličete izbranega ginekologa, sploh, če je krvavitev morda močnejša kot bi morala biti. Vaš ginekolog naj bo človek, ki mu zaupate in mu ni težko odgovarjati na vsa vprašanja, ki zanimajo nosečnico. Ta oseba bo namreč vaš in otrokov zaveznik vseh devet mesecev.

Vas bolijo dojke?

Boleče dojke so tudi eden izmed zgodnjih znakov nosečnosti. Neprijetne, a ne prehude bolečine v dojkah vas bodo morda spremljale skozi prvo trimesečje. Dojke vas bolijo zato, ker je v njih povečan dotok krvi ter količina hormonov estrogena in progesterona.

Folna kislina

Dobro znano je tudi odkritje, da sta v nosečnosti od folne kisline odvisna razvoj in rast zarodka. Že četrti teden po spočetju se v zarodku razvije hrbtenični kanal (nevralna cev), ki pa se ob primanjkljaju folne kisline ne zapre pravilno. Okvare nastanejo v predelu glave in hrbtenice. Mnoge so nezdružljive z življenjem. Če pa se otroci z njimi rodijo, največkrat niso sposobni normalno živeti ali pa so tudi telesno ali duševno prizadeti. Dokazano je tudi, da lahko uživanje 400 mikrogramov folne kisline dnevno od časa zanositve do tretjega meseca nosečnosti zmanjša možnost nastanka omenjene nepravilnosti. Ženske, ki jemljejo kontracepcijske tablete, imajo še posebej nizko raven folne kisline, zato je priporočljivo, da začnejo jemati ta vitamin takoj, ko prenehajo uporabljati zaščito. V kolikor je mogoče, se priporoča zanositev šele po treh mesecih.

Prvi znaki nosečnosti

Včasih so znaki nosečnosti zelo podobni kot pred začetkom menstruacije. Zagotovo pa je najpogostejše znamenje prav izostanek menstruacije. Drugi znaki: pogosto morate na vodo, nekateri okusi vam kar naenkrat postanejo neprijetni, nekaterih vonjav ne prenesete več, v ustih imate kovinski okus, slabo vam je, čez dan bruhate, bolijo vas dojke, zelo ste utrujeni. Včasih pa znamenj ni, nekatere nosečnice se počutijo ravno tako kot pred zanositvijo. A to ne pomeni, da je z njihovo nosečnostjo kaj narobe.

Mi bo slabo?

Ni nujno, nekaterim nosečnicam je slabo že v prvih tednih, nekaterim kasneje, drugim pa nikoli. Če ste tista srečnica, ki vas že mučijo slabosti, upoštevajte nekaj nasvetov glede prehrane. Izogibajte se težki hrani kot so cvrtje, mastna hrana, pikantna ... Vse to zamenjajte s kruhom, paličicami, žemljo, banano ... Tudi če vam zaradi slabosti hrana ne prija, se skušajte potruditi za kakšen grižljaj ali dva vsakih nekaj ur - saj veste, še nekdo v vašem trebuščku je lačen. Znano je, da imajo ženske v prvih mesecih in tednih nenavadne želje pri prehrani. Če vam bo za zajtrk zadišala goveja juha, si jo kar privoščite. Na vašem krožniku pa naj se znajde tudi nekaj zelenjave in sadja.

4. TEDEN

V tem tednu bi vam nosečniški test zagotovo potrdil nosečnost. Če ste na testu zagledale plus ali kateri drug znak, ki potrjuje nosečnost vam iskreno čestitamo!

Veselo novico sporočite tudi ginekologu in se naročite na pregled. Če jemljete katerakoli zdravila zaradi drugih zdravstvenih težav, se o tem takoj posvetujte z ginekologom in osebnim zdravnikom. V tem obdobju se bodo namreč začeli razvijati in delovati vsi organi zarodka. Bodoči dojenček je v tem in nekaj naslednjih tednih najbolj dovzeten za dejavnike, ki bi lahko motili njegovo rast in razvoj. A ne skrbite, razvila oziroma izoblikovala se je tudi že amnijska votlina s tekočino, ki bo otročka varovala med razvojem.

Kdaj naj povem veselo novico bližnjim?

Sreča ob spoznanju, da nosite otroka pod srcem je velika. Večina bodočih staršev to veselo vest težko zadrži zase, zato da ni nekega pravila, kdaj jo sporočiti drugim. Nekateri bodoči starši bodo takoj povedali družini in prijateljem, drugi bodo počakali vsaj do 12. tedna nosečnosti; takrat je namreč možnost spontanega splava veliko manjša. V službi je prav, da sodelavcem in delodajalcu poveste o svoji nosečnosti okoli tretjega meseca. Tako se boste lahko v miru pogovorili o porodniškem dopustu, bolniški ali kateri od lažjih oblik dela v podjetju.

Ali se lahko ukvarjam s športom?

Ko je vaša nosečnost potrjena, ni potrebno, da sedaj devet mesecev ležite in počivate, razen seveda, če gre za rizično nosečnost, ali ste pred tem imeli spontani splav. Če pa se počutite dobro, ste zdravi, ni razloga, da ne bi še naprej skrbeli za dobro telesno kondicijo.

Kdaj se nosečnica ne sme ukvarjati z vadbo?

Kot pravi naša fizioterapevtka Darija Šćepanović so absolutna kontraindikacija za telesno dejavnost v nosečnosti resna srčna in pljučna obolenja, prezgodnji porod v prejšnjih nosečnostih, grozeč prezgodnji porod, večplodna nosečnost z grozečim prezgodnjim porodom, visok krvni tlak (nosečnica naj se posvetuje s svojim ginekologom). Kontraindikacije so tudi spredaj ležeča posteljica po 26. tednu nosečnosti (posvet z ginekologom), slabost materničnega vratu, krvavitev iz nožnice v drugem in tretjem trimesečju. Telesna vadba je postala del našega vsakdana in ženske, ki so redno telesno dejavne, želijo nadaljevati z vadbo tudi v nosečnosti. Tudi ženske, ki nikoli niso bile telesno dejavne, želijo v nosečnosti zaradi boljšega počutja in lažjega poroda začeti z neko obliko telesne dejavnosti. Po zanositvi si pogosto zastavljajo mnoga vprašanja. Sprašujejo se, ali lahko v nosečnosti še vedno telovadijo in ali je dobro, da začnejo s telovadbo zdaj, čeprav prej nikoli niso telovadile. V zvezi s telesno dejavnostjo v nosečnosti se pogosto poraja bojazen, da z njo žensko in otroka izpostavljamo tveganju. Sicer pa v nosečnosti hormonske spremembe povzročijo, da so vezi bolj raztegljive in bolj ohlapne, s čimer dovoljujejo sklepom večjo gibljivost kot je normalno.

5. TEDEN

Sedaj je dojenček bolj podoben paglavcu kot človeškemu dojenčku, vidne so že zasnove za oči in ušesa. Minil je šele teden dni, odkar se je zarodek v velikosti jabolčne peške, ugnezdil v vašo maternično steno. Vseeno se že pridno razvija. Posteljica in popkovina delujeta ter vašemu dojenčku dovajata hranljive snovi in kisik. Skupek celic, ki bo postal dojenčkovo srce in je sedaj le mala pikica, se je že oblikoval in možgani, ki so se že razdelili na polovico ter hrbtenjača se že začenjajo oblikovati. Razvijajo se tudi dojenčkov srčno-žilni, živčni in reproduktivni sistem ter glavni organi.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Na tej točki nosečnosti morda ne opazite razlike v svoji teži. Najbolj opazna telesna sprememba so vaše prsi, ki so zelo občutljive. Nedrček, ki vašim prsim nudi dobro oporo ali športni nedrček zato nosite podnevi in ponoči, da omilite neprijetno bolečino. Se vam zdi, da so vaša čustva vse bolj razburkana? Krivi so hormoni! Že tako preprosta stvar kot gledanje reklame za plenice vas lahko spravi v jok. Drugi znaki zgodnje nosečnosti, kot sta utrujenost in pogosto uriniranje, vam lahko otežujejo dnevne navade. Čeprav grede pogostih obiskov stranišča ne morete storiti ničesar, lahko vsaj omilite utrujenost. Pogosto si vzemite nekaj časa za počitek in hodite zgodaj spat. V službi del časa za malico namenite temu, da si malo odpočijete.

Je že čas, da se odpoveste alkoholu?

Da, odrecite se kozarcu vina ob večerji. Če vas skrbi, ker ste si pred kratkim privoščili kozarček, je strah verjetno odveč. Čeprav je razvoj zarodka v prvem trimesečju bistven, naj vas ne skrbi, če ste v prvih nekaj dneh nosečnosti popili kaj alkoholnega, še posebej, preden se je zarodek ugnezdil v maternico.

Čas je za vitamine!

Če jih še ne jemljete, je sedaj pravi čas, da začnete jemati nosečniške vitamine. Tudi če redno uživate hrano, bogato z vitamini in minerali, lahko izpuščate nekatere pomembne snovi, vključno s folno kislino, kalcijem in železom. Folna kislina ali vitamin B9 pomaga preprečevati napake hrbteničnega kanala in zmanjša tveganje za prezgodnji porod. Železo igra glavno vlogo v proizvajanju rdečih krvničk, ki v kri prinašajo kisik, kalcij pa je osnovni gradnik kosti in zob vašega dojenčka.

6. TEDEN

Zarodek v vaši maternici sedaj meri štiri do šest milimetrov in je še vedno bolj podoben paglavcu kot človeškemu bitju. Njegovo srce, nič večje od makovega semena, že bije. Hrbtenični kanal, ki povezuje možgane in hrbtenjačo, se v tem času zapre. En del ga tvori možgane, drugi hrbtenjačo. Do konca tega tedna, bodo njegovi možgani povsem izoblikovani. Začela so se oblikovati jetra, čeljusti, nos in mehko nebo. Zasnove za roke in noge se končujejo z mrežastimi strukturami, ki bodo sčasoma postale prstki. Oblikujejo se tudi njegova notranja ušesa in grlo.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Če do sedaj še niste opazili znakov nosečnosti, se nanje pripravite ta teden. Utrujenost in stres bosta verjetno najbolj opazna, saj se le težko izognete skrbem glede razvoja vašega dojenčka, kar je povsem običajno. Najboljše, kar za dojenčka lahko storite, je, da razmislite o načinih, da se tega stresa znebite. Nekatere ženske v nosečnosti rahlo krvavijo, vendar ta krvavitev ni znak resnih težav. Morda boste opazili krvave pikice na svojem perilu ali toaletnem papirju, ki jih bodo spremljali blagi krči. S tem ni nič narobe. Če začnete krvaveti močneje, kot ob običajni menstruaciji ali so krči hujši kot običajno, pa se takoj posvetujte z zdravnikom. To je lahko znak spontanega splava.

Že gnezdite?

Ni še prezgodaj, da bi vas prevzela potreba po "ustvarjanju gnezda." Morda v mislih že načrtujete otroško sobo in hrepeneče pogledujete proti dojenčkom drugih žensk. Instinkti vam pravijo, da je čas, da uredite svoje misli in se pripravite na novega člana družine. Ta teden lahko na primer začnete s pisanjem nosečniškega dnevnika, v katerega zapisujte svoje misli in občutke v teh zgodnjih dnevih nosečnosti.

Zaščitite se pred okužbami!

Čas je, da se odrečete slabim razvadam, kot so kajenje in pitje alkoholnih pijač in tudi, da se začnete bolj paziti okužb. Za začetek si roke redno umivajte z milom in vodo ter se izogibajte ljudi, ki se ne počutijo dobro. Mačje stranišče, ptičjo kletko ali ribji akvarij naj od sedaj naprej čisti vaš partner. Meso, ribe, perutnino in jajca kuhajte dokler ne bodo povsem kuhani in se izogibajte nepasteriziranim mlečnim izdelkom in sadnim sokovom.

7. TEDEN

Do konca tega tedna bo dojenček več kot polovico večji kot prejšnji teden in bo dosegel dolžino od 11 do 13 milimetrov. Sedaj je približno tako velik kot malina. Njegova glava je nesorazmerno večja od ostanka telesa in temne pike označujejo, kje bodo njegove oči in nosnice. Zasnove dojenčkovih rok se že delijo na ramena, komolca in dlani. Sedaj bi vas verjetno bolj spominjale na mala vesla, saj prstki še niso izoblikovani. Tudi njegov obraz dobiva obliko. Opazna je že obarvanost šarenice in majhna usteca.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaše telo se počasi spreminja. Verjetno ljudje okoli vas niti pomislijo še ne, da ste noseči. Morda ste že pridobili nekaj dodatne teže, ali pa jo celo izgubili, kar v začetku nosečnosti ni nenavadno, še posebej, če trpite za hudo jutranjo slabostjo. Naj vas to ne skrbi, že v roku nekaj tednov se bodo stvari obrnile.

Če tega še niste storili, boste šli ta teden verjetno na svoj prvi pregled. Zdravnik se bo z vami pogovoril o prejšnjih boleznih, nosečnostih ali genskih napakah, ki ste jih morda podedovali. Določil bo tudi predvideni datum vašega poroda in začel spremljati, koliko teže boste med nosečnostjo pridobili.

Kako vključiti partnerja?

Tudi vašega partnerja verjetno zanima kar nekaj stvari v zvezi z dojenčkom, ki se razvija pod vašim srcem. Naj se vam pomaga pripraviti na prvi pregled ali celo prevzame pobudo in si zapiše vse, kar bi radi vprašali svojega zdravnika. Morda boste tako navdušeni, da boste pozabili na vse, kar bi morali vprašati, tako pa ne boste in še on bo čutil, da je bolj del dogajanja.

Kako natančen je predvideni datum poroda?

Predvideni datum poroda (PDP) je odvisen od menstruacijskega cikla. Če je ta reden, bo vaš zdravnik PDP določil tako, da bo zadnjemu tednu vaše menstruacije prištel 40 tednov. Vendar ta datum ni zanesljiv, je le približen datum, ko bi vaš otrok lahko prijokal na svet. Nekateri zdravniki pa se preprosto zanesejo na zgodnji ultrazvočni pregled, saj se vsi dojenčki v prvem trimesečju razvijajo približno enako in tako zdravnik lažje določi, koliko časa je preteklo od spočetja in ugotovi, koliko ga bo še do poroda.

8. TEDEN

Če bi sedaj lahko videli svojega dojenčka, bi lahko razločili njegove veke, konico nosu in zgornjo ustnico. Od temena do zadnjice meri že od osem do enajst milimetrov. Možgani, hrbtenjača, srce, ledvice in želodec dobivajo pravo obliko. Njegovo srce ima že aortno in pljučno zaklopko, razdelilo pa se je tudi na levi in desni prekat. Bije mu z dvakratno hitrostjo vašega, torej približno s 150 udarci na minuto. Čeprav je njegov spol že določen, se zunanji spolni organi še oblikujejo in še niso jasno razvidni. Kmalu bo zarodek pod vašim srcem postal plod.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaša maternica se je raztegnila iz velikosti pesti na velikost grenivke, kar vam lahko občasno povzroči krče v spodnjem delu trebuha in ob straneh. Ti krči so običajni in dojenčka ne ogrožajo. Spremenilo pa se je še nekaj, česar se verjetno sploh ne zavedate. Po telesu se vam pretaka kar 40 do 50 odstotkov več krvi, kot pred nosečnostjo.

Zakaj vam je tako slabo?

Jutranja slabost v zgodnji nosečnosti spremlja večino žensk, žal pa strokovnjaki ne vedo natančno, zakaj je temu tako. Vzrok bi vsekakor lahko bili hormoni, ki v tem času dobesedno "podivjajo," saj jih je v vašem telesu veliko več kot pred nosečnostjo, količina pa se zelo hitro spreminja. Hormonom to pripisujejo tudi zato, ker se pri večini žensk stanje izboljša v drugem trimesečju, ko se tudi raven hormonov že uravnovesi.

Kako obvladati jutranjo slabost?

Še preden vstanete iz postelje, pojejte kakšen kreker ali kaj podobnega ter jejte manjše obroke, razporejene čez ves dan, namesto treh velikih. Tudi ime jutranja slabost je zavajajoče, saj vas lahko preseneti kadarkoli – zjutraj, popoldne in zvečer. Naj vas tolaži misel, da bo tako najverjetneje le v prvih treh mesecih vaše nosečnosti!

9. TEDEN

Zarodek, ki se razvija pod vašim srcem je uradno postal plod, kar dobesedno pomeni "mali." Velik je približno toliko kot jagoda, 2,5 centimetra. Plod je vse bolj videti kot majhen človek, saj je pri devetem tednu že popolnoma izginil njegov zarodni rep. Njegove oči že prekrivajo veke, začenjajo pa se oblikovati tudi ušesa. Vsi njegovi sklepi, kot so kolena, komolci, ramena, gležnji in zapestja, delujejo in zarodku omogočajo, da se prosto premika po vaši maternici. Njegovo srce je začelo biti okoli 24. dne, sedaj pa se je razdelilo na štiri prekate in začenjajo se razvijati tudi srčne zaklopke. Oblikujejo se tudi njegovi spolni organi, vendar vam zdravnik še ne bo mogel povedati spola otroka. Počakajte še nekaj mesecev – ali boste rodili dečka ali deklico vam bo povedal ultrazvočni pregled v drugem tromesečju.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Nosečnost se vam morda res še ne pozna na zunaj, sami pa ste verjetno opazili že kar nekaj sprememb. Pri večini žensk so znaki jutranje slabosti ravno v devetem ali desetem tednu nosečnosti na vrhuncu. Čeprav je za vas to zelo neprijetno, je dobro, saj ščiti vašega otroka. Hormonske spremembe vas bodo prestavile nazaj v najstniška leta. Vaše razpoloženje bo namreč nihalo tako hitro, da boste še sami sebi le s težavo sledili. Vendar naj vas to ne skrbi, saj je v tem času povsem običajno. V devetem tednu nosečnosti se veliko žensk srečuje tudi z napenjanjem in napihnjenostjo, saj se vaše telo navaja na hormonske spremembe. Tudi to lahko omilite. Jejte večkrat, manjše obroke, izogibajte se začinjeni hrani in takoj po obroku ne ležite. To bi moralo preprečiti težave. Če do njih vseeno pride, je vaša najboljša naravna rešitev kozarec mleka.

Vrnitev libida

Zaradi povišanja ravni estrogena in progesterona bo več krvi priteklo v vaša občutljiva področja – prsi, vagino, ščegetavček, in morda boste občutili tudi večjo spolno slo. Izkoristite to in naj vas ne skrbi, saj je dojenček v svojem malem svetu dobro zavarovan, ne glede na to, kako divje si boste želeli spolnosti – bodoči malček se pri tem nikakor ne bo poškodoval!

Kdaj delodajalcu povedati, da ste noseči?

Kdaj boste novico o veselem pričakovanju razkrile na delovnem mestu, je povsem osebna izbira. Nekatere to storijo takoj, druge počakajo, da vidijo, kako bi to lahko vplivalo na njihov položaj v službi in na odnos sodelavcev do njih. Veliko jih počaka predvsem toliko, da vstopijo v drugo tromesečje, ko se tudi zmanjša možnost spontanega splava in so že bolj odločene, da bodo otroka tudi donosile. Odločitev je vsekakor v vaših rokah.

10. TEDEN

Morda vas bo to presenetilo, vendar vaš dojenček zelo hitro raste. Sedaj meri od 27 do 33 milimetrov in tehta skoraj štiri grame. Do konca tega meseca bo že velikosti jabolka. Tudi njegov videz se vsak dan bolj razvija. Roke, prstki in noge so že popolnoma izoblikovani. Zunanje uho, zgornja ustnica in sklepi so se že razvili, razvijajo pa se tudi zunanji spolni organi. Večina njegovih notranjih organov, ledvice, jetra, možgani in pljuča, delujejo, vendar se bodo do konca nosečnosti še naprej razvijali. Ta teden bodo postali vidni tudi nohti na rokah in nogah in dojenčku bodo začeli rasti lasje. Dojenček sedaj že lahko premika rokice in nogice, aktivno požira plodovnico in lula. Vendar je še prezgodaj, da bi njegove premike lahko čutili tudi vi. Razvijajo se zasnove zobkov in kosti rastejo. Veke ima še vedno zaprte in bodo tako ostale vse do 27. tedna, vendar vas že lahko sliši, saj je njegovo notranje uho popolnoma izoblikovano.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaša maternica vse bolj raste, sedaj je že približne velikosti grenivke, vendar se to navzven še ne pozna. Pri večini žensk se jutranja slabost po desetem tednu začne izboljševati. Vseeno ni nenavadno, če še vedno opažate znake, kot so utrujenost, občutljivost prsi in pogosto uriniranje. Pogosta težava, ki jo prinese deseti teden nosečnosti, je zaprtost. Prehrana z veliko vlakninami, pitje zadostne količine vode in redno razgibavanje vam bo pomagalo preprečiti težave povezane s tem. Morda se bodo v tem času pojavili tudi občasni glavoboli, pri čemer poseganje po protibolečinskih zdravilih ni priporočljivo. Pomagajte si z naravnimi – počivajte v temni sobi, se sproščajte, temena si masirajte z eteričnim oljem poprove mete in se ne odpovejte prigrizkom, ki bodo poskrbeli, da boste imele v krvi vedno dovolj sladkorja.

Jejte zadravo hrano

Jejte za dva, vendar ne dvakrat toliko kot običajno. Na dan pojejte dodatnih 300 kalorij, kar se morda sliši veliko, vendar jih je toliko v približno dveh in pol skodelicah manj mastnega mleka. Kalorije dobite z izbiro zdravih prigrizkov kot sta jogurt ali sadje, ki bosta povišala vnos kalcija in pomagala, da boste dobili dnevni odmerek vitaminov in mineralov. Vendar brez skrbi. Nič ne bo narobe, če si občasno privoščite košček torte več, kot ste si jo, preden ste zanosili.

Mali srček

Dobra novica tega tedna je tudi, da boste ob obisku ginekologa že lahko slišale nekaj, o čemer ste verjetno že razmišljale – bitje srca vašega dojenčka! Za večino nosečnic je to vsekakor eden najlepših trenutkov in zdravo bitje srca pomeni, da vse poteka tako, kot bi moralo.

11. TEDEN

Dojenček pod vašim srcem vse bolj raste. Ta teden je velik kot palec in lahko že brca in požira. Čeprav je z vsakim dnem bolj podoben majhnemu človeku, so še vedno pomembne razlike. Njegova glava je tako velika, da predstavlja skoraj polovico celega telesa, viden pa je tudi jasen obris hrbtenice. Tudi njegova koža je še vedno zelo prozorna, čeprav so že vidni nohtki. Dojenčkove kosti postajajo vse trše. Do sedaj so se dojenčkovi zunanji spolni organi že skoraj popolnoma izoblikovali, zato vam bo ginekolog, če boste to seveda želeli, lahko že povedal, ali nosite dečka ali deklico.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Ko raste dojenček, se širi tudi vaša maternica, ki se je do sedaj razširila že toliko, da je zapolnila vašo medenico. Verjetno ste že tudi opazile nekatere spremembe na sebi. V enajstem tednu nekatere ženske že opazijo spremembe na laseh in nohtih, ki takrat začnejo hitreje rasti. Oboje je v nosečnosti povsem običajno. Eden najbolj prijetnih stranskih učinkov vašega stanja pa je nedvomno lepša koža. Povečan pritok krvi in spreminjajoče se ravni hormonov skupaj poskrbijo, da je koža videti gladka in napeta. Ta teden pa vam bo morda prinesel tudi nekaj neprijetnega – krče v nogah. Nežno raztezanje in uporaba grelne blazine vam lahko pomagata. Krče povzroča zapleteno součinkovanje kalcija in kalija v prehrani. Do sedaj bi že morali uživati več kalcija, dodati pa boste morali verjetno tudi kalij. Jejte banane in drugo s kalijem bogato hrano, ki preprečuje krče. Nekateri strokovnjaki menijo, da jih lahko preprečite tudi tako, da pred spanjem popijete kozarec mleka.

Pogovarjajte se

Izkoristite prihajajoče mesece in se s partnerjem pogovorite, kako bo prihod dojenčka spremenil vajino razmerje. Čeprav sta verjetno oba vesela, da bosta postala starša, se tudi spopadata z določenimi strahovi. Pomaga, če se o tem pogovorita, da bosta prišla do rešitev, ki bodo dobre za oba. Obenem pa vaju bo pogovor še bolj zbližal.

Spomin(k)i

Enajsti teden nosečnosti je dober čas, da začnete fotografirati svoj nosečniški trebušček. Album fotografij trebuščka, v katerem se vidi, kako se je ta iz tedna v teden spreminjal, vam bo ostal kot lep spomin na to obdobje. Kasneje boste te fotografije lahko pokazali tudi svojemu malčku, da bo videl, kako je vaš trebušček rasel skupaj z njim.

12. TEDEN

Približujete se pomembnemu mejniku – koncu prvega tromesečja. Dojenček sedaj tehta približno 12 do 14 gramov in je velik okoli pet centimetrov. Njegove oči so popolnoma izoblikovane in so se začele premikati bližje končnemu položaju. Dojenček sedaj že lahko odpre svoja usteca in premika prstke na rokah in nogah. Tudi njegovi možgani se vse bolj hitro razvijajo, zarodne živčne celice se hitro razmnožujejo in sinapse že pošiljajo signale. Do sedaj so se povsem izoblikovali že vsi njegovi organi in telesni sistemi. Tudi dojenčkovo srce že pridno črpa kri. Prej se je premikal le refleksno, sedaj pa se premika spontano in naključno, čeprav so njegovi premiki še vedno tako drobni, da jih še ne morete občutiti.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaša maternica se je z medeničnega dna pomaknila v sprednji del trebuha, kar lahko omili pritisk na mehur in vam več ne bo potrebno tako pogosto na stranišče. 12. teden prinese tudi nekatere kožne spremembe. Na vašem trebuhu se lahko pojavi temna pigmentna črta imenovana linea nigra, vendar brez skrbi – izginila bo kmalu po porodu. Temni madeži, ki bodo prav tako izginili kmalu po porodu, pa se lahko pojavijo tudi na vašem obrazu in vratu. Morda še ne potrebujete nosečniških oblačil, vendar ste verjetno že opazile, da vam tudi oblačila, ki jih običajno nosite, ne pristajajo več najbolje. Če ste že kdaj prej rodile, boste vseeno po nosečniških oblačilih morale poseči prej kot ženske, ki so noseče prvič. Eden najbolj običajnih znakov nosečnosti v tem tednu je hudo napenjanje. Če se počutite napihnjene zaradi pritiska, ki ga povzroča preobilica plina, naj vas ne skrbi – vašega dojenčka to ne bo poškodovalo. Pomagate si lahko tako, da malce spremenite način prehranjevanja. Jejte manjše obroke in bolj pogosto. Istočasno pa se izogibajte fižolu, čebuli, ocvrti hrani in sladkarijam.

Zakaj vam določena hrana ne diši?

Nekatere nosečnice se ob pogledu na meso ali vonju čokolade kar zdrznejo, vendar nihče ne ve točno, zakaj je temu tako. Številnim se izostri voh, zaradi česar ne morejo jesti jedi, pripravljenih z določenimi živili, kot je na primer česen. Zanje imajo preprosto premočen vonj. K odporu do določene hrane pripomore tudi progesteron, ki upočasnjuje vašo prebavo, pri čemer pride do zaprtja in težav. Nekatere nosečnice se tako instinktivno izogibajo hrani, ki je težko prebavljiva in povzroča vetrove.

Bi morali na amniocentezo?