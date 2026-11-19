27. TEDEN Vaš otrok sedaj že pričenja zapolnjevati maternico. Če iztegne nogice, meri v dolžino približno 36 centimetrov. Njegova teža pa se giblje okrog enega kilograma. Vaš dojenček že lahko odpira in zapira oči, sedaj ima tudi redne intervale spanja in budnega stanja. Njegova pljuča še niso popolnoma razvita, a če bi se rodil, bi že imel manj zdravniških težav. Morda boste v tem tednu že začutile hecno premikanje trebuha. Vašemu dojenčku se kolca in to se lahko zgodi tudi večkrat na dan. Nikar ne bodite v skrbeh, to je popolnoma normalno in mu ne škoduje.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Sedaj ste v tretjem trimesečju in v tem obdobju boste pričele hitreje pridobivati na telesni teži. Hitra rast vaših kilogramov bo trajala vse do 36. tedna nosečnosti. Skozi vso nosečnost naj bi se zredili od 10 do 15 kilogramov. Teža se razporedi po večih mestih, vaš otrok bo tehtal od tri do štiri kilograme, posteljica tehta polovico kilograma, plodovnice je za kilogram do kilogram in pol, poveča se tudi maternica in pridobi kilogram, prav tako prsi in volumen krvi. Tudi ostale tekočine v telesu je več, ta lahko znese tudi do šest kilogramov. Nekaj kilogramov pa se razporedi tudi na maščobo, ki se kopiči pod kožo. Če boste v nosečnosti pridobile več kot 15 kilogramov, se morate zavedati, da je to le odvečna maščoba, ki bo po porodu ostala. Zato se prehranjujte zdravo, obroki naj bodo redni in manjši, hrana pa raznolika. Če ste pred nosečnostjo imele premalo kilogramov na svojo telesno višino, se med nosečnostjo lahko zredite nekoliko več. Če pa ste pred nosečnostjo imele preveč kilogramov, morate med nosečnostjo bolj paziti na prehrano in gibanje.

Zavedati pa se morate tudi, da nosečnost ni primeren čas za hujšanje.

icon-expand Če ste pred nosečnostjo imele premalo kilogramov na svojo telesno višino, se med nosečnostjo lahko zredite nekoliko več. FOTO: Adobe Stock

Vaš plod ta teden

Vaš dojenček v maternici je sedaj že dokaj velik in težak in vse bolj utesnjen. Vseeno pa ima še vedno dovolj prostora, da spreminja položaj. Še vedno se lahko obrača sem ter tja. Varovalne plodovnice je vse manj, zato bodo tudi njegove brce vse bolj vidne. Če nosite fantka, bo ta tehtal morda nekoliko več, kot deklice pri enako visoki nosečnosti. Ni pa nujno. Če ste vi in vaš partner manjše rasti, že po naravi vitki, tudi vaš dojenček ne bo velikan.

28. TEDEN

Vaš dojenček pridno raste in sedaj meri že okrog 38 centimetrov. Njegova teža narašča, zaloge maščobe se kopičijo in ga pripravljajo na življenje izven maternice. Njegove oči se odpirajo in zapirajo, a to je še povsem refleksno. Sedaj ima že razvite trepalnice.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Porod se z veliko hitrostjo približuje in čas je, da se nanj tudi pripravite. Če bi rodile v tem tednu, bi imel vaš otrok že 95 odstotkov možnosti, da preživi. Od tega tedna dalje boste po vsej verjetnosti k svojemu ginekologu hodile bolj pogosto. Nekatere nosečnice imajo pregled vsak teden, druge na štirinajst dni. Še vedno boste redno dajale urin, še enkrat pa vam bodo odvzeli kri in preverili, če ste še vedno negativni za toksoplazmo. Če ste Rh negativni, boste sedaj dobili injekcijo Rh O gamaglobulina, ki bo preprečila, da bi se zaradi morebitnega neskladja med vašim in plodovim Rh-jem pojavili zapleti v naslednji nosečnosti. Morda imate željo narediti porodni načrt. Če je tako, pričnite razmišljati tudi o tem. Nekatere nosečnice ga sestavijo in nato pred porodom predstavijo zdravniškemu osebju. Te želje strokovni kader, če je le mogoče, upošteva.

icon-expand Vaš dojenček pridno raste in sedaj meri že okrog 38 centimetrov. FOTO: Dreamstime

Vaš plod ta teden

Vaš otrok v maternici pridno kopiči maščobe in raste. Razvijajo se mu očesne veke. Če nosite dečka, se mu bodo v tem času moda spustila v mošnjo in to se lahko opazi tudi z ultrazvočno preiskavo. V pljučih se pojavijo prvi pnevmociti tipa II, to so pomembne celice v pljučnih mešičkih, ki izločajo za dihanje prepotrebni surfaktant, milnici podobno snov. Ta omogoča, da po prvem vdihu otrokova pljuča ostanejo razpeta in se ne zlepijo. Ta snov je osnovni pogoj za samostojno dihanje otroka po rojstvu.

Glavična vstava

Otrok se v maternici še vedno lahko premika, zato ni nujno, da bo še ostal v glavični vstavi. Premikal se bo lahko še kar nekaj tednov, potem pa bo postal po vsej verjetnosti prevelik in se bo ustalil v določenem položaju.

29. TEDEN

Vaš dojenček sedaj hitro raste in pridobiva maščobne obloge. Sedaj je velik že okrog 38 centimetrov, tehta pa več kot kilogram. Morda vas bodo začele mučiti težave s sapo. Če boste težko dihali, ko boste spali na hrbtu, si vzglavje lahko nekoliko zvišate z blazinami. To bo zmanjšalo pritisk trebušnih organov na trebušno prepono in bo olajšalo dihanje.

icon-expand Če boste težko dihali, ko boste spali na hrbtu, si vzglavje lahko nekoliko zvišate z blazinami. FOTO: Adobe Stock

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Plod hitro raste in temu primerno se veča tudi vaš trebuh. Najbrž se že počutite precej okorno, sedaj boste iz tedna v teden bolj počasni in nerodni. Verjetno imate tudi občutek, kot da so vaši organi natlačeni. Res so, maternica zavzema vse več prostora. Da se boste počutili bolje, se morate potruditi in ohranjati primerno telesno težo, se primerno prehranjevati. Imejte več manjših obrokov dnevno in pijte veliko tekočine. Nikar ne pijte sladkih pijač, te raje zamenjajte z nesladkanim čajem ali navadno vodo. Pojejte veliko sadja in zelenjave, pazite pa, da boste zelenjavo in sadje dobro oprali. Da bi preprečili bolečine v križu in nogah, se vsak dan vsaj nekaj minut razgibavajte. Primerni športi za nosečnice so hoja, plavanje, joga.

Vaš plod ta teden

Vaš otrok v maternici sedaj široko odpira oči, kar lahko vidite tudi na ultrazvoku. Sedaj razvija sposobnost uravnavanja telesne temperature, kostni mozeg pa je povsem dozorel in sam izdeluje vse rdeče krvničke brez pomoči jeter in vranice. Vaš otrok v maternici tudi lula in s tem proizvede tudi do pol litra plodovnice dnevno.

Premikanje otroka

Pri 29. tednih je ponavadi otrok v maternici že zelo živahen. Nekoliko se bo umiril šele po 36. tednu nosečnosti, ker bo imel manj prostora in obdajalo ga bo manj plodovnice. Gibi bodo torej postajali počasi vse bolj umirjeni in nežnejši, ne bodo pa redkejši. Če položite roko na trebuh, lahko čutite otrokove premike.

Posteljica

Na tej stopnji nosečnosti posteljica počasneje raste kot otrok. Iz vašega krvnega obtoka vsako minuto dobiva približno 400ml krvi in izmenjuje hranila, pline in odpadke. Skozi posteljico gredo le določene snovi iz materine krvi. Ta ima namreč funkcijo, da pobere le najboljše. Ustavlja nekatere škodljive snovi, da ne pridejo do ploda.

30. TEDEN

Vaš dojenček je že pravi velikan! Sedaj meri že okrog 40 centimetrov in tehta 1,3 kilograma. Plava v plodovnici, te je sedaj iz tedna v teden manj, saj prostor v maternici zapolnjuje dojenček sam. Morda ste postali nekoliko bolj pozabljivi, kot sicer. Nikar se ne prestrašite, to je za nosečnice popolnoma normalno. Spomin se bo povrnil nekaj tednov po porodu.

icon-expand Vaš dojenček je že pravi velikan! Sedaj meri že okrog 40 centimetrov in tehta 1,3 kilograma. FOTO: Shutterstock

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Morda se boste počutile utrujene, nerodne, morda vas bo začela mučiti nespečnost, hitro se boste razjezile, ali pa jokale brez večjega razloga. Vse to je popolnoma normalno in tega so krivi nosečniški hormoni. Nikar ne zahtevajte preveč od svojega telesa, zavedajte se, da ste težji, da je vaš trebuh velik in ste zato nekoliko bolj nerodni. Dodatna teža na sprednjem delu vašega telesa lahko vpliva na vaše ravnotežje, sklepi pa postanejo bolj ohlapni. Pazite nase, bodite previdne in potrpežljive. Ko greste po stopnicah, se držite za ograjo, pazite se spolzkih cest, previdno v banji in pod tušem. Nehote lahko padete in se poškodujete. Ohranjajte primerno telesno težo in kondicijo. Sedaj je vaše telo potrebuje. Vsak dan se gibajte, pojdite na sprehod, delajte vaje za nosečnice. Če je mogoče, se odpravite tudi na plavanje.

Vaš plod ta teden

Sedaj vaš dojenček že poskuša spremljati dogajanje okrog sebe. Nekateri menijo, da je maternica temen prostor, vendar to ni res. V njej se izmenjujeta tema in svetloba, odvisno od okolja, v katerem se nosečnica nahaja. Dojenček sedaj že razlikuje med temo in svetlobo in lahko sledi viru luči. Ne vidi pa le svetlobe, ki pride do njega skozi tkiva maternice, ampak tudi sliši, kaj se dogaja okrog njega. Sedaj lahko otipa, česar se dotakne in okuša plodovnico. Včasih jo popije preveč ali prehitro in se mu kolca. Sedaj spi in je buden ob približno istem času. Ponavadi je najbolj aktiven prav tedaj, ko se vi uležete k počitku.

Otrdevanje trebuha

Morda boste imele lažne popadke ali Braxton Hicksove popadke. Ti niso nevarni ne za vas, ne za vašega dojenčka. Občutili jih boste kot otrdevanje trebuha ali kot rahle neboleče krče. Poskrbite, da zadosti pijete in se večkrat na dan odpočijete. Ti popadki pripravljajo maternico na porod, plod pa jih občuti kot nežno masiranje.

Kako plodovnica vpliva na dojenčkovo kožo

Okrog 28. tedna otrokovo kožo prekrije verniks, to je debel sloj bele voskaste snovi. Ta varuje kožo pred plodovnico, preprečuje, da bi postala mlahava, takšna, kot vaša koža, če ste več ur v vodi. Nemogoče je torej, da bi bila koža ploda napojena s plodovnico.



31. TEDEN Vaš otrok v maternici meri že več kot 40 centimetrov in je težak skoraj kilogram in pol. Sedaj ni več tako zelo suh, postaja vse bolj okrogel dojenček. Njegove rokice in nogice so že lepo zapolnjene z maščobnimi oblogami. Glavo premika levo in desno, odpira in zapira oči, okuša plodovnico in kolca. Spi in je buden. Posluša zvoke, ki prihajajo iz zunanjega sveta in prepoznava vaš glas. Uspava se ob bitju vašega srca in se počuti varnega.

icon-expand Vaš otrok v maternici meri že več kot 40 centimetrov in je težak skoraj kilogram in pol. FOTO: Adobe Stock

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaše prsi so vse večje, pripravljajo se na novo funkcijo, na proizvajanje mleka. Mogoče vam že nekaj časa iz njih vsak dan priteče nekaj kapljic mleziva. To je predhodnik mleka, nekaterim nosečnicam izteka že tedne pred porodom, nekaterim pa ne. Oboje je povsem normalno, lahko ste brez skrbi, vaše prsi se v obeh primerih pripravljajo na dojenje. Najbrž so tudi vaše bradavice precej občutljive, a nikar ne skrbite, z dojenjem se bodo utrdile. Maternica počasi zapolnjuje ves prostor, ki ga ima na razpolago v trebušni votlini, kar se vam bo poznalo tudi pri dihanju. Imeli boste občutek tiščanja, da vam maternica pritiska na prsni koš. Dihanje bo le še prsno, trebušna prepona sedaj vse težje sodeluje. Vaš otrok v maternici bo sedaj pričel hitro pridobivati na teži, kar je zadovoljivo, toda to se bo poznalo tudi na vašem hrbtu. Bolečine bodo lahko vse bolj pogoste. Morda vas bo vse bolj mučila zgaga. To lahko omilite tako, da imate pri ležanju nekoliko dvignjeno vzglavje in da so vaši obroki hrane majhni in pogosti.

Bolečine v hrbtu

Med najpogostejšimi težavami v nosečnosti so bolečine v hrbtu. Začnejo se lahko že zelo zgodaj v nosečnosti in se lahko nadaljujejo vse do otrokovega prvega leta starosti. Večinoma jih lahko odpravite s pravilno držo, z rednimi vajami za hrbet in trebuh, ter z razteznimi vajami. Če ste noseči in imate že enega majhnega otroka, ga poskušajte čim manj nositi. Če otrok že zna hoditi, naj hodi sam. bolečinam v križu se boste izognili tudi, če ga boste pravilno dvigovali.

Vaš plod ta teden

Če ste zaskrbljeni, ker nekoliko težje dihate, naj vas pomirimo, da tega vaš dojenček v maternici ne občuti. Iz vaše krvi dobi preko posteljice dovolj kisika in hranil. Sedaj njegovi nohtki že dosegajo konice prstkov. Pod kožo se mu je pričela nabirati bela maščoba, kar spremeni videz kože iz rdeče barve v rožnato. V tem času boste morda imeli ultrazvok, izmerili bodo premer plodove glavice, plodovo stegnenico, obseg glavice in trebuščka. Iz vseh teh mer bodo približno izračunali, koliko vaš dojenček tehta in koliko je velik.

32. TEDEN

Vaš dojenček najbrž tehta že več kot kilogram in pol, velik pa je že okrog 42 centimetrov. Vaš trebuh je iz dneva v dan večji, kar občutite tudi pri dihanju. Če ste se prej veselile prvih mesecev nosečnosti, sedaj že komaj čakate, da bo nastopil dan poroda in bo nosečnost končno za vami. A pred vami je še nekaj tednov, ti bodo kar naporni. Nositi otroka ni lahko.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Nikar se ne naprezajte preveč, poslušajte svoje telo. Ne zadajte si prevelikih ciljev in čez dan večkrat počivajte. Zavedati se morate, da nosite otroka, kar pa je lahko naporno. Vaše telo potrebuje počitek. V teh zadnjih tednih pred porodom, je še posebej priporočljivo, da pazite na držo. Ko sedite, naj bo vaš hrbet vzravnan, ko hodite, potisnite ramena nazaj in pokonci. Tako bodo tudi vaša pljuča imela več prostora in lažje boste dihali. Morda vam sedaj vse pogosteje otrdeva maternica, ki vas na tak način opominja na bližajoči se porod. Morda vas že preganjajo misli, če boste znali prepoznati prave popadke in ali boste do porodnišnice prispeli pravočasno. Brez skrbi, ko bo napočil trenutek rojstva, boste vedeli. Morda vas je strah, če vas bo porod zelo bolel. Če vas je zelo strah, se o tem pogovorite s svojim partnerjem, prijateljico, ali pa obiščite predporodni tečaj, kjer vam bodo vse razložili. Znano je, da nosečnice, ki zaupajo vase, obiskujejo predporodni tečaj in se zanimajo za potek poroda, tega doživljajo lažje. Na tak način si namreč pridobijo samozavest in zaupanje v osebje.

Vaš plod ta teden

V tem tednu ima vaš dojenček morda že polno las, ali pa le puhek. Njegovi nohti na rokah in nogah so že skoraj popolnoma razviti. V tem tednu bodo njegovi gibi dosegli vrhunec. Od tega tedna dalje pa bodo postajali vse manj izraziti in včasih tudi manj pogosti. Od tega tedna dalje je smiselno, da štejete plodove gibe. Kako to storite pravilno, se pozanimajte pri svojem ginekologu. Na obrazu vašega dojenčka je sedaj vse manj gub, saj pridobiva maščobo in škrob. Sedaj je pred njim obdobje, ko se bo pričel izdatno rediti. Če bi se rodil sedaj, najbrž že ne bi imel več večjih težav z dihanjem, s sesanjem in z ohranjanjem telesne temperature. Če boste imeli ultrazvočno preiskavo sedaj, bo ginekolog pogledal plodovo lego in ga izmeril. Preveril pa bo tudi, koliko imate plodovnice in kakšno je stanje posteljice. Morda pa vam bo izmeril še pretok krvi skozi popkovnico in preštel dihalne gibe ploda.

Strije

Žal so strije sopotnice nosečnosti. Ne obstaja mazilo ali tableta, ki bi jih lahko preprečila. Koliko in če boste dobili strije, je povezano s tem, koliko elastična je vaša koža in koliko kolagena vsebuje.

33. TEDEN

V tem tednu je vaš dojenček težak že okrog 1,7 kilograma in meri okrog 44 centimetrov. Njegova koža je vse manj nagubana in njegov obraz je vse bolj okrogel. Vaš trebuh pa je vse večji in postajate vse bolj okorni. Če se zadihate že, ko greste po stopnicah, se nikar ne prestrašite, to je povsem normalno.

icon-expand Lahko pride tudi do srbečice. FOTO: iStock

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Sedaj najbrž že znate 'prebrati' brce vašega dojenčka, veste, kdaj vas brcne z roko ali nogo. Njegove gibe še vedno občutite intenzivno. Prav je, da se še naprej izobražujete o porodu in o obdobju po porodu. Če boste dojili, je čas, da si nakupite primerne modrčke za dojenje in kremico za bradavice. Potrebovali jo boste prve dni po porodu, ko vaše bradavice še ne bodo utrjene. Prve dni dojenja vam lahko nekoliko razpokajo ali postanejo še bolj občutljive. A nikar ne skrbite, vse to se bo hitro uredilo. Vaše telo se namreč izdatno pripravlja na porod in dojenje.

Stvari za v porodnišnico

Pripravite si torbo za v porodnišnico. Ta naj bo na vidnem mestu, v njej pa tudi vsi dokumenti, ki jih potrebujete (napotnica, materinska knjižica, zdravstvena izkaznica). V porodnišnici boste potrebovali še pribor za osebno higieno, manjšo blazino ali napihljiv obroč (če boste šivani), zavitek mehkih bombažnih vložkov, spodnjice, mobitel s polnilcem, fotoaparat in podobno.

Otekanje prstov

Morda so vam na rokah pričeli otekati prsti. Lahko vam otekajo tudi gležnji in to je pogost pojav proti koncu nosečnosti. Pravočasno odstranite prstane, saj jih kasneje najbrž ne boste več mogli sneti. Otekline bodo splahnele nekaj dni po porodu.

Vaš plod ta teden

Pljuča vašega dojenčka v maternici sedaj že v popolnosti izločajo surfaktant, to je snov, ki omogoča, da je s pljuči sploh mogoče zadihati. Če bi se vaš otrok rodil sedaj, z dihanjem ne bi imel več večjih težav. Okrog vašega otroka je sedaj več kot liter plodovnice. Morda vam bodo rekli, da imate preveč ali premalo plodovnice. Če je tako, prosite vašega ginekologa, da vam to bolje razloži. Vedeti pa morate, da to še ni noben znak za preplah, saj ima vsak plod drugačno količino plodovnice. Plodove kosti se sedaj počasi strjujejo, njegova lobanja pa je še precej mehka. Med lobanjskimi kostmi je prostor in ta prilagodljiva struktura mu bo omogočala lažji prehod skozi ozek maternični vrat. Po porodu bo njegova glavica mogoče nekoliko podolgovata, kar pa je normalno. Ne skrbite, hitro bo postala lepo okrogla, njegove lobanjske kosti pa se bodo popolnoma zarasle šele do njegovega leta in pol.

34. TEDEN

Sedaj vaš dojenček v maternici tehta že okrog dva kilograma in je velik okrog 46 centimetrov. Njegova pljuča so že lepo razvita, njegov osrednji živčni sistem pa se še razvija. Vaša nosečnost se počasi, a vztrajno bliža h koncu. Še nekaj tednov vas loči do poroda. Najbrž že komaj čakate, da boste v rokah držali svojega dojenčka.

icon-expand Vaša nosečnost se počasi, a vztrajno bliža h koncu. FOTO: Shutterstock

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaša torba za v porodnišnico je pripravljena, pozanimajte se še o načinih poroda. Če boste izbrali epiduralno analgezijo, se posvetujte s o njej pozanimajte v porodnišnici, v kateri boste rodili. Pazite nase in se ne naprezajte. Vaše telo se je pričelo intenzivno pripravljati na porod. Morda vas bo vse bolj pekla zgaga, pomagajte si z dvignjenim vzglavjem. Morda bodo krči vse močnejši in boste menili, da so to pravi popadki, a najbrž bodo prenehali. V prsnih žlezah se pod vplivom nosečniških hormonov pospešeno tvori mleko. Morda vam iz prsi kaplja, to je nekaj povsem normalnega. Kupite si bombažne blazinice, ki so namenjena za čas dojenja in jih vstavite v modrček.

Zlata žila

Zlata žila (hemeroidi), so krčne žile okoli zadnjične odprtine, ki otečejo, ko otrokova teža pritiska na glavne žile v medenični votlini zaradi tega pritiska se zmanjša vračanje krvi iz organov v medenični votlini nazaj do srca. Zlata žila je lahko boleča, edino učinkovito zdravilo pa je rojstvo otroka. Pazite, da boste imeli redno prebavo, saj so, če ste zaprti, še hujše.

Vaš plod ta teden

Vaš plod vztrajno pridobiva na teži in tvori plodovnico. Dnevno jo tvori okrog 600 ml in jo prav toliko tudi popije. Če bi se v tem tednu slučajno rodil, bi vam porod še poskušali zaustaviti, pred porodom pa bi vam dali še injekcijo za pospešitev dozorevanja plodovih pljučk. Po 34. tednu, razen pri redkih izjemah, takšna injekcija ni več potrebna.

Otrokova lega v maternici

Otroci pogosto ležijo v maternici z glavo navzgor do zadnjih tednov nosečnosti. Taki legi rečemo medenična vstava. Možno je, da bo tako ostal vse do 36. tedna, potem pa se bo obrnil. Nekateri plodi pa se ne obrnejo in ostanejo v medenični ali zadnjični vstavi. Če pride do tega, je potreben zunanji obrat, carski rez ali pa rodite dojenčka z ritko ali nogicami naprej. O vsem tem pa vam bo pravočasno povedal tudi vaš ginekolog. Če se vaš dojenček ne bo obrnil v glavično vstavo, torej tako, da bi se rodil z glavico naprej, se boste s svojim ginekologom posvetovali o možnostih, ki jih imate.

35. TEDEN

Vaš dojenček v maternici postaja vse večji in vse težji. Sedaj tehta že več kot dva kilograma in meri okrog 46 centimetrov. V vaši maternici je zvit, prostora je vse manj. Sedaj po počasi prenehal z obračanjem sem ter tja, prostora za to bo vse manj. Vaše telo nosi veliko breme in je utrujeno, temu primerne so tudi bolečine, ki vas spremljajo čez dan. Poskusite najti ustrezen položaj pri ležanju in sedenju, pomagajte si z blazinami. Najboljši način za lajšanje neudobja je ležanje na levem boku, tudi čez dan se večkrat za vsaj nekaj minut ulezite.

icon-expand Poskusite najti ustrezen položaj pri ležanju in sedenju, pomagajte si z blazinami. FOTO: Shutterstock

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Nosečnost se počasi bliža koncu, vrh maternice sega že do rebrnega loka in se bo od zdaj naprej verjetno le še spuščal. V tem tednu bodo vaše težave dosegle vrh in se praviloma ne bodo več povečevale. Pa saj jih imate najbrž že vrh glave! Zaradi vse večjega tiščanja, pojavljanja lažnih popadkov, pekoče zgage, bolečin v medenici, nogah, gležnjih, zaradi pogostega uriniranja podnevi in ponoči, se bo tudi vaš strah pred porodom počasi manjšal. Bolj, ko se bližate dnevu, ko boste rodili, bolj si boste to želeli.

Pregled materničnega vratu

V tem tednu vam bo vaš ginekolog naredil ročni pregled materničnega vratu. Morda ste že kak centimeter odprti. To soveda ni nič narobe. nekatere nosečnice so nekaj centimetrov odprte zadnje tedne nosečnosti.

Vaš plod ta teden

Vaš dojenček ima v maternici vse manj prostora. Njegovi gibi bodo postali vse bolj umirjeni, kar pa ne pomeni, da se bodo zmanjšali. Premiki morajo ostati še prav tako pogosti, kot so bili do sedaj. Če opazite, da je premikov manj ali jih skoraj ni, o tem obvestite svojega ginekologa. Sedaj je vaš dojenček v obdobju, ko bo z veliko hitrostjo pridobival na teži. Zato so do sedaj naprej odstopanja od dojenčka do dojenčka lahko zelo velika. Tehta lahko od 2300 gramov do 2700 gramov, vse pa je normalno. V tem času bo pričel pridobivati po 200 do 250 gramov na teden. Njegovi organi so več ali manj dozoreli in že pripravljeni na življenje izven maternice. Vaš dojenček sedaj potrebuje veliko beljakovin, vitaminov in mineralov, zato poskrbite, da bo vaša prehrana zdrava in pestra. Nohti vašega dojenčka so dosegli konce blazinic, nekaterim dojenčkom pa zrasejo še daljši in včasih se zgodi, da je otrok na dan poroda ves popraskan po obrazu. Zaradi dolgih nohtkov se je nehote opraskal že v maternici.

36. TEDEN

Vaš dojenček v maternici sedaj tehta že približno dva kilograma, na teži pridobiva zelo hitro. Vsak dan se zredi za okrog 30 gramov. V tem tednu pa je tudi zrasel in meri že okrog 50 centimetrov. Če bi se rodil sedaj, ne bi imel nobenih težav več. Njegovi organi so dozoreli, pripravljen je na življenje izven maternice. Nosečnost postaja vse bolj neudobna, ne morete več ležati, ne sedeti, želite si le, da bo čim prej prišel dan poroda. Spanje na trebuhu ni več mogoče, pa tudi priporočljivo ni, saj teža trebuha na tak način pritiska na glavne žile. Zato se vam lahko zniža krvni obtok in postanete omotični.

icon-expand Vaš dojenček v maternici sedaj tehta že približno dva kilograma, na teži pridobiva zelo hitro. FOTO: Adobe Stock

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Od zdaj naprej boste svojega ginekologa obiskovali vsak teden. Od tega tedna dalje se večina plodov že obrne z glavico navzdol. Če pa se to ni zgodilo, nikar ne skrbite. Vaš otrok se bo morda še vedno obrnil sam od sebe, lahko se odločite za zunanji obrat, ki je popolnoma neboleč. Če se vaš otrok ni obrnil z glavico navzdol, se o tem posvetujte s svojim ginekologom. Nekatere nosečnice opazijo, da imajo pekoče in rdeče dlani. To je povsem normalno, to se imenuje eritema dlani, ki se pojavi, ker skozi kožna tkiva zdaj teže več krvi.

Uhajanje urina

Morda se zgodi, da ko kihnete, zakašljate ali se smejite, da vam uide nekaj kapljic urina. Maternica pritiska na mehur in medenično dno, ob še dodatnem pritisku pa se lahko zgodi, da vam uide nekaj kapljic urina. To ni nič hudega, pomembno pa je, da redno delate vaje za krepitev medeničnega dna.

Vaš plod ta teden

Vaš otrok v maternici je sedaj velik in dokaj težak. Počasi se pričenja spuščati v medenico. Ko se to zgodi, nosečnica spet lažje zadiha, občutno pa se prične tudi spuščanje vrha trebuha. Žal pa to pomeni tudi povečano število obiskov na stranišču, saj sedaj plod še bolj pritiska na mehur. Prav tako pa se lahko povečajo tudi težave s hemoroidi. Otrok je sedaj lepo zvit, z glavico je obrnjen navzdol, spusti se v medenico. Njegovi možgani so pripravljeni na delovanje, sedaj je že sposoben usklajevati gibe. Vse potrebno za življenje še vedno dobiva preko posteljice, le da ta ne rase več. Od 34. tedna dalje se namreč začne starati, ob porodu pa tehta približno za šestino novorojenčka.

37. TEDEN

Vaš otrok v maternici je pripravljen na rojstvo. Sedaj tehta že okrog 2800 gramov in meri okrog 50 centimetrov. Če bi se rodil v tem tednu, bi bil obravnavan kot rojen normalno. Tisti, ki se rodijo pred 37. tednom, se štejejo za prezgodaj rojene. Če pa bi se rodil po 42. tednu, bi ga šteli kot prepozno rojenega.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Morda ste postali zabuhli v obraz. To je posledica delovanja estrogena in steroidnega hormona kortizola, ki spremenita razporeditev maščob v telesu. V normalni nosečnosti se namreč pod kožo kopiči dodatna tekočina. Včasih je to otekanje rok, nog in obraza lahko nevarno znamenje preeklampsije. Če se vam to dogaja, o tem obvestite svojega ginekologa. Do poroda vas lahko sedaj loči le še nekaj dni ali le še nekaj tednov. Preverite, če je v torbi za odhod v porodnišnico vse pripravljeno. Pozorni bodite tudi na znake, ki napovedujejo bližajoči se porod. Ti znaki so: rahla izguba teže, rahlo naraščanje krvnega tlaka, gosta sluz (čep), ki se lahko izloči nenadoma ali počasi nekaj dni z blago krvavitvijo. Čep, ki se odlušči, nakazuje krajšanje in odpiranje materničnega vratu. Lahko se vam pojavi tudi blaga krvavitev po pregledu ali po spolnih odnosih. Spušča se trebuh, pojavi se driska ali pa se preneha zaprtost.

icon-expand Vašemu dojenčku izpadajo dlačice, ki so prekrivale njegovo telo, prav tako mu počasi odstopa verniks, kremasta snov, ki ga je ščitila pred plodovnico. FOTO: Thinkstock

Vaš plod ta teden

Vašemu dojenčku izpadajo dlačice, ki so prekrivale njegovo telo, prav tako mu počasi odstopa verniks, kremasta snov, ki ga je ščitila pred plodovnico. Še vedno požira plodovnico in ostale izločke, ki se nabirajo okrog njega. Vse to se kopiči v njegovem črevesju in se spreminja v prvo blato ali mekonij. Tega bo izločil dan ali dva po porodu. Še vedno morate čutiti enako število gibov otroka, kot do sedaj. Nekateri pravijo, da se dojenček umiri, vendar to ni res! Natančno štejte število plodovih gibov.

Dojenje

Če se še odločate, ali boste svojega dojenčka dojili, naj vam naštejemo nekaj prednosti le-tega: dojeni otroci imajo manj infekcij, manj alergij, manj bruhajo, imajo manj driske, manj obolenj dihal. Dojenje je za vašega otroka dobro zato, ker omogoča lažjo prebavo, ne potrebuje priprave in je vedno na voljo, je zastonj, varuje okolje, ker ne proizvaja smeti, zagotavlja telesni kontakt med materjo in dojenčkom.

38. TEDEN

Vaš dojenček v maternici sedaj tehta že čez 3 kilograme, velik pa je približno 50 centimetrov. Njegovi organi so sedaj popolnoma razviti, pljuča in možgani pa se bodo razvijali še mnogo let po rojstvu.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Morda boste čutili rahlo zbadanje v medenici ali pa boste imeli mravljinčaste noge. To je normalno, saj plod pritiska na živce in razriva medenične kosti. V tem tednu bo vaš ginekolog preveril tudi, kakšno je stanje z materničnim vratom. Pregled opravi z ročnim tipanjem, kar je neboleče. Če je maternični vrat že zmehčan, je mogoče, da boste rodili v nekaj dneh.

Bolečine v križu in bokih

Vso nosečnost telo tvori hormone, ki skrbijo, da se vezi in sklepi mehčajo, da so sproščeni. Zlasti to velja za medenico. Vezi se vam mehčajo in raztegnejo zato, da bo porod čim lažji. Zaradi tega se lahko pojavijo bolečine v križu in bokih. Poskušajte sedeti čim bolj vzravnano, večkrat na dan lezite na levi bok.

Očka pri porodu

Vse več očkov se odloča, da bodo poleg, ko se bo rodil dojenček. Raziskave so dokazale, da je prisotnost očeta pri porodu koristna, saj utrjuje partnerske vezi, oče pa je porodnici tudi v veliko oporo. Glavna opora bodočega očka bo, da vas bo držal za roko in vam pomagal pri pravilnem dihanju. Lahko vam bo masiral križ in vas bodril, ko bodo popadki močni in boleči. Nekateri očetje po porodu prerežejo popkovnico. To je seveda za dojenčka in mamico popolnoma neboleče, saj popkovnica nima živcev.

Vaš plod ta teden

Vaš dojenček ima sedaj že zelo močan stisk, kar boste občutile takoj po porodu. Če mu boste dali v dlan svoj prst, vas bo močno stisnil. Če je posteljica še dovolj kakovostna, potem plod še vedno pridobiva okrog 30 gramov teže na dan. Sedaj je najbrž tudi že v glavični vstavi in se ne bo več obrnil. Iz njegovega telesa so izginile vse dlačice, odstopil pa je tudi verniks. Z njim je pokrit le še po lopaticah in zgornjemu delu hrbta. Na njegovi glavi so lasje, popolnoma pa ima razvite tudi obrvi in trepalnice. Rokici ima prekrižani na prsih, nogici pa ima prekrižane po turško. Spolovilo je popolnoma razvito, pri dečkih sta testisa praviloma spuščena v mošnjo.

Plodovi gibi

Otrok je v maternici zasedel ves prostor in zato so tudi njegovi gibi manj intenzivni. Včasih se premakne tako, da njegovega giba sploh ne začutite. Kljub temu pa se število njegovih gibov ne sme zmanjšati. Bodite pozorni, koliko se giblje. Če se vam zdi, da je preveč miren ali da se sploh ne premika, takoj obvestite ginekologa.



39. TEDEN Vaš dojenček v maternici je popolnoma pripravljen na porod. Sedaj tehta že več kot tri kilograme. Če nosite dečka, bo morda še nekoliko težji, kot, če bi nosili deklico. Kdaj točno boste rodili, ne morete vedeti zagotovo. Predvideni datum poroda je le približni izračun. Le eden od 20 dojenčkov se rodi točno na rok. Morda boste rodili že prej, morda pa kasneje.

icon-expand Vaš dojenček v maternici je popolnoma pripravljen na porod. FOTO: Dreamstime

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaše telo se pripravlja na porod in sedaj bi že znali ločiti lažne popadke od pravih. Plod se pričenja spuščati v medenični vhod. Če boste rodili prvič, se to lahko zgodi že nekaj tednov pred porodom. Če pa boste rodili drugič ali večkrat to lahko izostane vse do popadkov. Vaš maternični vrat se sedaj krajša, mehča in odpira. V naslednjih dneh ali tednih boste morda imeli katerega od znakov, ki nakazujejo, da se porod pričenja. Prvo znamenje je lahko blaga krvavitev in sluzni čep. Morda boste dobili nenavadni občutek, ki vas bo sili k čiščenju in pospravljanju stanovanja. Morda boste dobili drisko ali pa ne boste več zaprti. Morda se vam bo nenadoma povečal tek ali pa boste izgubili nekaj teže. Vse to so lahko znaki, ki napovedujejo porod.

Vzemite si čas zase

Do poroda vas loči le še nekaj dni in sedaj je skrajni čas, da si vzamete še nekaj minut zase. S partnerjem pojdite v kino, na večerjo. Privoščite si nekaj za dušo, naročite se na pedikuro ali manikuro. Preberite knjigo ali pa ves popoldan klepetajte s prijateljicami. Verjemite, po porodu nekaj časa ne bo to mogoče. Dojenček vas bo potreboval in nekaj dni ne boste mogli misliti na nič drugega, kot nanj in ga negovali ter se privajali drug na drugega.

Telesna dejavnost

Če vaša nosečnost poteka brez zapletov in imate še vedno dovolj energije, ste lahko še vedno aktivni. Nezahtevno razgibavanje kot sta hoja in plavanje je koristno za vaše telo. V teh zadnji dneh pred porodom pa nikakor ne smete pretiravati.

Vaš plod ta teden

Organi vašega dojenčka v maternici so popolnoma razviti in na pravih mestih. Pričela se mu je luščiti koža, pod njo pa so plasti nove. Kljub temu, da se bliža dan poroda, se plodovnica še vedno stalno obnavlja. Popolnoma se očisti vsake tri do štiri ure. Vaš dojenček plodovnico stalno vdihava in tako vadi dihanje izven maternice. V njegovem črevesju se ustvarja mekonij, to je prvo blato. To se izloči po rojstvu, v 30 odstotkih pa se to zgodi že prej. Če se to zgodi, postane plodovnica zelena, kar otroka ne ogroža, če je porod sprožen pravočasno. Če se bo to zgodilo, bo osebje v porodnišnici opravilo po porodu aspiracijo otrokovih ust min zgornjih dihalnih poti, da otrok mekonija ne bi slučajno vdihnil v pljuča.

40. TEDEN

Čestitamo, vaša nosečnost je pri koncu! Še samo nekaj dni vas loči do dne, ko boste prvič pogledali v obrazek vašega dojenčka in ga prvič stisnili k sebi. Ko boste začutili popadke in ko bodo ti močni in pogosti, si v mislih ponavljajte le eno: Z vsakim naslednjim popadkom sem bližje rojstvu mojega sončka!

icon-expand Čestitamo, vaša nosečnost je pri koncu! FOTO: Adobe Stock

Kaj se dogaja z vašim telesom? Vaše telo je sedaj popolnoma pripravljeno na porod. Nikar pa ne pričakujte, da boste rodili točno na rok. To 'srečo' ima le pet odstotkov nosečnic. Lahko boste rodili nekaj dni prej, ali pa nekaj dni kasneje. Vaša nosečnost lahko traja vse do 42. tedna, takrat se ponavadi zdravniki odločijo, da bodo porod sprožili. Če boste čakali na porod in bo vaš rok že mimo, ga lahko sprožite s spolnimi odnosi. Če to ne pomaga, bo vaš ginekolog morda uporabil naravno metodo, to je luščenje ovojev. Če tudi to ne pomaga, vam bodo morda dali zdravilo prostaglandin E2, ki ga dajejo v obliki tabletk ali gela v nožnico. Ta snov zmehča maternični vrat in povzroča popadke. Ti pa skrajšajo in delno tudi odprejo maternični vrat. Ta postopek umetne sprožitve poroda pa lahko traja tudi 48 ur, v večini primerov pa porod uspešno sproži. Ko bo vaš maternični vrat zmehčan in odprt vsaj nekaj centimetrov, lahko ginekolog predre plodove ovoje in s tem se bo vaš porod pričel.

Sprejem v porodnišnico

Ko boste sprejeti v porodnišnico, vam bodo odvzeli kri in urin. Izpolnili boste vprašalnik, če boste želeli, vas bodo pobrili okrog nožnice in dali klistir. Klistir je popolnoma neboleč, je zaželen, saj sproži popadke in, ker bo vaše črevesje prazno, boste tudi vi med porodom bolj sproščeni. Če imate porodni načrt, ga boste oddali babici. Povedali ji boste tudi, kakšne način poroda si želite in če bo to le mogoče, vam bodo ustregli. Ko bodo za vami vsi pregledi, vas bodo odpeljali v porodno sobo in poklicali boste vašega partnerja, če bo tudi on želel prisostvovati pri porodu.

Vaš plod ta teden