Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?

13. TEDEN

Čestitamo, začenja se drugo trimesečje in vaš dojenček še vedno pridno raste. Sedaj tehta približno 30 gramov in meri 7,5 centimetra. Prišel je v obdobje, ko se organi in tkiva, ki so se oblikovali v prvem trimesečju, začenjajo razvijati. Črevo, ki je bilo sprva del popkovine, je našlo nov dom v dojenčkovem trebuhu. Tudi jezik in glasilke se pripravljajo, da jih bo dojenček lahko preizkusil takoj, ko se rodi. Ušesa so že tam, kjer morajo biti, glava pa predstavlja le še približno polovico telesa in se bo do rojstva še pomanjšala. V tem tednu dojenčkovo kožo začnejo prekrivati mehke, tanke dlačice, poznane kot lanugo. Dojenčkovo telo bodo prekrivale vse do sedmega ali osmega meseca nosečnosti, včasih pa so opazne tudi, ko se dojenček že rodi. Dojenčku za sedaj pomagajo uravnavati telesno temperaturo. 13. teden prinaša še eno pomembno spremembo – dojenčkova trebušna slinavka je začela proizvajati inzulin, ki mu bo kasneje pomagal uravnavati raven krvnega sladkorja.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Ta teden boste morda začele opažati spremembe, ki nakazujejo, da se vaše telo pripravlja na dojenje. Vaše prsi se bodo vidno povečale. Na otip bodo grudičaste in pod kožo bodo vidne žile. V drugem trimesečju se bo začelo v njih nabirati mlezivo – prva oblika mleka, s katerim boste hranili svojega novorojenčka. Vaša maternica se še naprej širi in morda boste ta teden začele čutiti bolečine ali neprijeten občutek v trebuhu. To je povsem običajno. Vezi, ki obdajajo vašo maternico, se bodo v prihajajočih tednih raztegnile, da bodo naredile prostor za dojenčka.

Lahko spolni odnosi poškodujejo dojenčka?

Če ste opazili povečano spolno slo v tem tednu nosečnosti, naj vas nič ne skrbi. Dojenčka varuje plodovnica in spolnost med nosečnostjo dojenčka ne bo poškodovala. Če vam zdravnik tega ni prepovedal, se le predajte posteljnim radostim!

Je že čas, da se odpoveste kofeinu?

Študije so pokazale, da zmerno uživanje kofeina nosečnicam ne škodi, vendar ne pretiravajte. Preveč kofeina lahko povzroči dehidracijo in iz vašega telesa posrka kalcij, ki ga vaš dojenček potrebuje, da mu bodo zrasli močni zobje in kosti. Vendar kava ni edina pijača s kofeinom. Vsebujejo ga tudi nekatere pijače z mehurčki, čaji in kakav, zato pazite, koliko jih zaužijete ali si izberite njihove brezkofeinske različice.

14. TEDEN

Čeprav vstopate v 14. teden nosečnosti, je od spočetja v resnici minilo šele 12 tednov. Dojenček vse hranljive snovi dobiva iz posteljice in raste z neverjetno hitrostjo. Sedaj je velik že toliko kot vaša pest, približno devet centimetrov, in tehta malo več kot 40 gramov. Kot vi, lahko tudi sam svojo roko že oblikuje v pest in njegovi prsti so dobili prstne odtise, ki se ne bodo več spreminjali. Dojenčkov vrat in roke se podaljšujejo, svoje obrazne mišice pa že lahko uporablja, da se mršči. Vaditi začenja tudi vdihe in izdihe.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

V 14. tednu nosečnosti veliko žensk dobi občutek zadihanosti. Do tega pride, saj nosečniški hormoni napihnejo kapilare dihalnega trakta in sproščajo mišice pljuč in bronhialnih cevk. Poleg tega sedaj maternica pritiska na trebušno prepono. Rahla zadihanost je običajen del nosečnosti in vašega dojenčka ne bo poškodovala. Če ste zelo zadihane in to spremlja še bolečina v prsih, se takoj posvetujte s svojim zdravnikom. Dobra novica je, kot ste verjetno že opazile, da je izginil še en znak zgodnje nosečnosti – ni vam treba več tolikokrat na stranišče. Ni pa nenavadno, da še imate težave z zaprtjem. Pri tem vam lahko pomaga, da v prehrano vključite hrano, bogato z vlakninami. Tudi vaš trebušček se bo v tem tednu začel malo bolj oblikovati. Za nekatere je to prav dobrodošla sprememba. Poleg vse večjega trebuščka boste morda začutile tudi večjo željo po razgibavanju. Večina žensk ima v drugem trimesečju veliko več energije in se odloči za kakšen program vadbe.

Skrbite za ustno higieno

Poskusite biti čim bolj natančni glede ustne higiene, saj vam v nosečnosti zatečejo dlesni, zaradi česar so bolj ranljive za bacile in možnost okužbe. Zobe in jezik si umijte po vsakem obroku, enkrat na dan pa si usta tudi poplaknite z antibakterijsko ustno vodico.

Zakaj vam kontaktne leče niso prav?

Če nosite kontaktne leče, naj vas ne preseneti, če čutite, kot da vam niso več prav. Oblika vaših oči se je spremenila in ne proizvajate več toliko solz, kot ste jih pred nosečnostjo. Okulista vprašajte, ali potrebujete nove leče ali pa se jim odpovejte in do poroda nosite le še očala.

15. TEDEN

Dojenček pod vašim srcem še vedno pridno raste. Sedaj je velik že približno deset centimetrov in tehta okoli 60 gramov. Na njegovi glavi že poganjajo prvi lasje, ki bodo sčasoma še spremenili svojo barvo. Tudi obrvi se že oblikujejo. Dojenčku se občasno kolca, vendar še ne more spuščati zvokov, saj je njegov sapnik še napolnjen s tekočino in ne z zrakom. Njegova koža je še vedno tako tanka, da se skoznjo vidijo žile.

Morda boste prav ta teden občutili prve premike, ki se bodo zdeli, kot da bi vam po trebuhu prhutali metuljčki, saj vaš dojenček veselo brca, se obrača in zvija. Vendar ni nič narobe, če premikov še ne morete občutiti. Ko jih boste, vam ne bo žal, ne glede na to, kako dolgo ste čakali na ta trenutek. Dojenčku pa se je razvilo še nekaj pomembnega – brbončice. Nekateri celo menijo, da sedaj malček v plodovnici že lahko okusi, kaj jeste!

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Čutite, da je vaš trebušček bolj napihnjen? To je običajno za večino žensk. Do 15. tedna jih večina namreč že pridobi od dva do štiri dodatne kilograme, vendar naj vas ne skrbi, če jih niste. Vsako telo je drugačno in se na nosečnost privaja s sebi lastno hitrostjo, tudi vaše. Verjetno se v vsakem primeru počutite že bolj noseče in vas je presenetil že kakšen nepričakovani stranski učinek veselega pričakovanja. Eden takih je nedvomno prekomerno slinjenje, kar pa vas ne rabi skrbeti, čeprav je na čase lahko res neugodno. Drugi je ves čas zamašen nos. Do tega pride zaradi otekanja membran nosne sluznice, ki je povečini rezultat hormonskih sprememb. Pogosta spremljevalka nosečnosti - okužba sečnega trakta Na nesrečo nekaterih je neprijeten stranski učinek nosečnosti lahko tudi okužba sečnega trakta. V nosečnosti je ta zelo pogosta, saj so mišice maternice sproščene zaradi vse večjih količin progesterona. Maternica lahko pritiska na sečevod, zaradi česar urin v mehur teče počasneje, to pa bakterijam omogoči nemoteno nalaganje.

Kako tako okužbo prepoznati oziroma preprečiti?

Pri vsaki ženski z okužbo sečnega trakta je opaznih vsaj nekaj znakov, med drugim boleče ali pekoče uriniranje, pogosto vas tišči na vodo, čeprav ven ne priteče prav veliko, krvav ali moten urin. Med nosečnostjo se tem simptomom lahko pridružita še slabost in povišana telesna temperatura. Na srečo obstaja kar nekaj stvari, s katerimi takšno okužbo v nosečnosti lahko preprečite. Pomaga recimo, če popijete vsaj deset kozarcev vode dnevno, greste na potrebo takoj, ko začutite, da bi morale in se brišete od spredaj nazaj. Lahko pijete tudi brusnični sok, ki preprečuje, da bi se v sečnem traktu nalagale bakterije.

16. TEDEN

Bliža se konec četrtega meseca vaše nosečnosti in dojenček sedaj tehta približno 100 gramov. Lahko brca z nogicami, ki so veliko daljše kot njegove roke in pogosto se obrača, ko lebdi v svojem okolju – plodovnici. Če ste noseči prvič, morda vse do 24. tedna ne boste občutili prvih lahnih premikov dojenčka, tiste, ki nosite že drugega ali tretjega otroka, pa verjetno že prepoznate tiste nežne premike, kot prhutanje metuljevih kril. Dojenček ima že lepo oblikovane nohtke, ki bodo rasli vse do njegovega rojstva. Morda jih boste že kmalu po porodu morali tudi prvič postriči! Dojenček si sedaj mehur izprazni vsakih 40 do 45 minut in tudi glavo že drži bolj pokonci.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaše srce črpa vse več krvi, da dojenček dobiva dovolj kisika. Povečano srce prečrpa okoli 20 odstotkov več krvi, kot je je pred nosečnostjo. Do konca nosečnosti bo delalo še bolj pridno, saj bo ob porodu prečrpalo 30 do 50 odstotkov več krvi, kot je je, preden ste zanosile. Vendar pa ima to povečanje pretoka krvi tudi negativne posledice – to sta zamašen nos ali celo občasna krvavitev iz nosu. Povečan pretok krvi, več plodovnice, povečane prsi, raztezajoča se maternica in posteljica so poskrbeli, da ste pridobili nekoliko teže, vendar se vam morda še vseeno ne pozna. Počakajte še nekaj tednov in svet bo zagotovo vedel, da ste noseči!

Razvajajte se!

Razvajajte se tako, da se vsako jutro oprhate z vročo vodo. 20-minutno jutranje prhanje ali uporaba vlažilca lahko pomaga sprostiti napetost; veliko žensk ima namreč občutek, kot bi jim glava na nek način otekla. Če imate občutek, da ste ves čas prehlajeni, je za to kriv pritok krvi v sluznico, ki zato oteče. Nos si lahko očistite tudi s kapljicami solne raztopine.

17. TEDEN

Dojenček v vaši maternici je sedaj velik približno 12,5 centimetra in tehta od 140 do 145 gramov, kar pomeni, da njegovo telo sedaj tehta več kot posteljica. V njegovem telesu se začenja nabirati maščoba, ki mu pomaga ohranjati toploto. Ob rojstvu bo predstavljala že dve tretjini njegove telesne teže. Navdušeno premika svoje sklepe in bo s tem nadaljeval vse do svojega rojstva. Hrustanec, ki oblikuje njegovo okostje, se spreminja v kosti. Zrasle so mu že tudi trepalnice, ki pa jih še nekaj mesecev ne bo mogel premikati.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Maternica se je pomaknila nekoliko višje in je sedaj približno pet centimetrov pod vašim popkom. Ko vse bolj polni medenico, pritiska na vaše črevesje in ga potiska na stran. Vaš trebuh je napet zaradi dojenčka, posteljica trdo dela, da ga podpira in hrani. Zaradi povečanja teže v sprednjem delu telesa boste pri hoji morda imeli malce težav z ravnotežjem, zato je sedaj pravi čas, da čevlje z visoko peto zamenjate za tiste z ravnim podplatom. Jejte majhne obroke. Strokovnjaki predlagajo, da čez dan pojeste šest majhnih obrokov, namesto treh velikih, da omilite prebavne motnje, ki jih povzročajo hormoni, ki upočasnijo prebavo. Tako se boste izognili tudi slabosti, ki vas lahko pesti, ko dolgo ne pojeste ničesar.

So 'nosečniški možgani' resnični?

Znanstveniki so dolgo menili, da so tako imenovani nosečniški možgani le mit. Obstoj tega so potrdili šele pred kratkim, ko so ugotovili, da nosečnice res pogosteje pozabijo, kam so kaj pospravile. Nosečniški hormoni namreč vplivajo ravno na dele možganov, ki skrbijo za naš spomin, zato naj vas to ne skrbi, tudi če boste pozabljive še tudi po porodu. Vpliv nosečniških možganov vas namreč lahko spremlja tudi še tri mesece po porodu!

Se vse pogosteje dotikate trebuščka?

Čeprav je dojenček v vašem trebuhu še vedno zelo majhen, mu vaš dotik lahko pomaga, da se bo v maternici počutil varno in toplo. Verjetno se že same dotikate trebuščka, tudi nezavedno, poskusite pa lahko tudi s pomirjujočimi krožnimi gibi. To ne bo le pomirilo vašega malčka, temveč bo pripomoglo tudi k temu, da se bo že med vašo nosečnostjo in tudi po porodu med vama stkala pristna in močna vez.

18. TEDEN

Vaš dojenček je sedaj dolg skoraj 16 centimetrov in tehta približno 155 gramov. Čeprav ga obkroža znani zvok bitja vašega srca in krvi, ki se vam pretaka po žilah, se zaveda tudi zvokov, ki v maternico pronicajo iz zunanjega sveta. Razvija se tudi dojenčkov vid. Očesna mrežnica je bolj občutljiva na svetlobo in če boste trebušček izpostavili močnemu soncu, bo dojenček videl rdeč sijaj. Preizkuša pa tudi druge sposobnosti: zehanje, požiranje in pačenje. Če občutite sunkovite gibe, se vašemu bodočemu malčku najverjetneje kolca! Če nosite dečka, se je začela oblikovati njegova prostata in moda so se začela spuščati iz trebušne votline v modnik; če nosite deklico, pa so se začeli oblikovati njeni jajcevodi. Vendar naj vas ne preseneti, če se bo dojenček na ultrazvočnem pregledu obrnil tako, da njegov spol ne bo viden. Takšna sramežljivost je v tem času povsem običajna.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaša postava se še naprej spreminja in tudi drugi že lahko opazijo vaše stanje, še posebej, če nosite nosečniška oblačila. Veliko sprememb pa je takšnih, da jih ne vidi nihče, niti vi sami. Zaradi sprememb v srčno-žilnem sistemu vas lahko preseneti nizek krvni pritisk, zato bodite pazljivi, ko želite vstati ali se uleči. Če boste to naredili prehitro, boste postali precej omotični. V 18. tednu se lahko pojavijo tudi hude bolečine od vrha maternice do sramne kosti, vendar naj vas to ne prestraši. Do teh pride zaradi vezi, ki se raztezajo, da lahko podpirajo vse večjo težo vaše maternice. Bolečina bo minila, če se uležete na bok in z blazino podprete svoj trebušček.

So vam čevlji premajhni?

V 18. tednu nosečnosti nekatere ženske začnejo opažati, da so jim čevlji nekoliko bolj tesni kot običajno. Stopala so vam otekla zato, ker vaše telo zadržuje veliko več vode. Hormoni, ki vaše telo pripravljajo na porod, prav tako lahko povzročijo, da se vaša stopala razširijo. Ta težava običajno izgine po porodu. Vseeno boste morda morale kupiti nekoliko večje čevlje, ki jih boste nosile do konca nosečnosti.

Za bodoče očke:

Bodoča mati vašega otroka močno čuti obremenitev, ki je od nje zahteva to, da telo poskrbi za novo bitje, ki se razvija pod njenim srcem in ga nahrani. Če dela ali skrbi za druge otroke, si zapomnite, da vsak dan potrebuje 30 minutni odmor le zase. Ponudite se, da boste pazili druge otroke ali si sami pripravili kosilo, da si bo lahko malo v miru odpočila. Ta čas lahko izkoristi za meditacijo, spanje, kopanje ali telesno vadbo, vendar ji bo že to, da ve, da bo imela dragoceni čas zase, polepšalo dan.

19. TEDEN

Vaš dojenček je v teh 19 tednih že zelo zrasel, vendar je še vedno manjši od 18 centimetrov in tehta približno 200 gramov. Prej se je dojenčka merilo od temena do zadnjice, sedaj pa se meritev opravlja od glave do nog. Njegove roke in noge so sedaj v pravilnem sorazmerju. Motorični živci med mišicami in možgani se že povezujejo in mu tako dajejo nadzor nad gibi. Kadar mu je do tega, zato sedaj veselo brca, se zvija in preteguje. Dlesni imajo že zasnove za prve zobe in po vsem telesu se hrustanec spreminja v kosti. Ledvice proizvajajo urin, lasje mu poganjajo in deli možganov, ki nadzirajo njegove čute, se začenjajo specializirati. Pri deklicah je v jajčnikih že več kot šest milijonov jajčec.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

V idealnih pogojih ste do sedaj pridobili že od tri in pol do šest dodatnih kilogramov. Od tega je 170 gramov težka posteljica, več kot 300 gramov plodovnica, vaše prsi pa so skupaj postale težje za približno 340 gramov. Veliko žensk v tem tednu opazi, da je njihova koža suha in se na nekaterih mestih lušči. Neprijetnosti lahko omilite tako, da jeste zdravo, pijete veliko vode in uporabljate vlažili losjon za telo. Če vas skrbi zaradi strij, naj ta vsebuje kakavovo maslo. Sedaj, ko je vaša prebava v višji prestavi, boste morda opazile, da vam je ves čas toplo. Dobro je, če se oblačite v plasti tkanin, ki dihajo, in se izogibate temu, da bi se pregreli. Čim bolj se izogibajte soncu. Pijte veliko vode, da ne pride do dehidracije in se izogibajte kofeinu in pijačam, ki vsebujejo veliko sladkorja.

Si lahko privoščite vročo kopel?

Trenutno uživanje v zelo vročih kopelih ni priporočljivo, saj lahko vročina poškoduje vašega dojenčka. Če si vseeno želite sproščujočega namakanja v vodi, ki bo omilila vaše bolečine, vam desetminutno uživanje v topli vodi (36 stopinj Celzija ali manj), ne bo škodilo!

Je hujšanje priporočljivo?

Pridno jejte. Čeprav je pametno paziti, da se med nosečnostjo ne zredite za več kot 16 kilogramov, lahko hujšanje škodi vašemu dojenčku. S tem namreč lahko izpustite hranljive snovi, ki so pomembne za razvoj vašega otročička. Prenizka telesna teža ša lahko vpliva tudi na nizko porodno težo novorojenčka in na prezgodnji porod. Uživajte sadje, zelenjavo, polnozrnata živila in mlečne izdelke z manj maščobe.

20. TEDEN

Čestitamo – ste že na pol poti! Vaš dojenček sedaj tehta od malo več kot 200 do 400 gramov. Njegovo telo sedaj prekriva kremasta zaščitna snov imenovana vernix caseosa. Izločajo jo dojenčkove žleze in njegovo telo ščiti pred plodovnico. Dojenček pridno vadi za prvi vdih izven maternice – prsni koš premika gor in dol, kot bi dihal skozi nos. Če je deklica, se je začela razvijati njena maternica. Čeprav še v maternici, ima dojenček sedaj že enake cikle spanja in bedenja kot novorojenček. Začenja pa proizvajati tudi mekonij, temno zeleno ali črno lepljivo snov, ki jo boste opazili, ko boste novorojenčku prvič zamenjali pleničko. Nekateri dojenčki pa mekonij že med porodom izločijo v maternico. Sestavljajo ga odmrle celice, plodovnica, ki jo je dojenček pogoltnil in izločki prebavnega trakta.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Do konca nosečnosti lahko pričakujete, da boste pridobili od 200 do 400 gramov teže tedensko, kar je odvisno od vaše teže ob zanositvi. Če ste bili takrat zelo vitke, boste pridobili več, če ste imeli kakšen kilogram preveč, pa manj. V 20. tednu nosečnosti je vrh vaše maternice že v isti višini kot vaš popek. Morda se bo ta zaradi pritiska maternice malo izbočil. Tudi črta od popka do sramnih dlak bo morda potemnela, kar pa je povsem običajno in po porodu bo zbledela. Če ste naročeni na pregled, vaš zdravnik za poslušanje dojenčkovega bitja srca več ne potrebuje Dopplerjevega stetoskopa, saj je zvok dovolj glasen, da ga sliši tudi z običajnim stetoskopom.

Ne prenesete laktoze?

Če ste med tistimi, ki laktoze ne prenesejo, se ne odpovejte povsem mleku. Poskusite s kalcijem in vitaminom D obogateno riževo ali sojino mleko. Tudi sir je dober vir kalcija, ki ga vaš dojenček potrebuje za močne zobe in kosti. Poleg tega tudi nima toliko laktoze kot običajno mleko in je lažje prebavljiv.

Zaužijete dovolj hrane, bogate z železom?

Zapomnite si, da je nadvse pomembno, da zaužijete dovolj hranljivih snovi, še posebej železa. Povišan vnos tega je nujen, saj pomaga pri proizvodnji hemoglobina v krvi vašega dojenčka in preprečuje slabokrvnost, nizko porodno težo in prezgodnji porod. Med nosečnostjo morate na dan zaužiti od 27 do 30 miligramov železa. Hrana, ki ga vsebuje: pusto rdeče meso, svinjina, špinača, suho sadje, pšenični kalčki, ovsena kaša in žitarice z dodanim železom.

21. TEDEN

Vaš dojenček je sedaj velik približno 28 centimetrov in tehta 340 gramov. Sedaj lahko že požira plodovnico, ki mu predstavlja neverjetno hranljiv napitek in mu pomaga pridobivati na teži. Požiranje tudi pripravlja prebavni sistem na težko delo, ki ga bo opravljal po rojstvu. Zaradi brbončic na jeziku lahko že tudi okusi, kaj pogoltne. Srce vašega dojenčka postaja vse močnejše, končno obliko dobivajo tudi veke in noge. Verjetno sedaj že redno čutite dojenčkove premike. Če nosite več kot enega otročka, vas morda skrbi, da bi se med seboj poškodovali, ko tako divje brcajo in suvajo. Vendar so njihovi gibi pozitiven znak pravilnega razvoja. Membrana, ki ločuje vaše dojenčke, je zelo raztegljiva in se ob še tako divji aktivnosti ne bo raztrgala.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaša maternica se še naprej dviguje in je sedaj že malo nad popkom. Verjetno se počutite dokaj dobro, še posebej v primerjavi z burnim prvim trimesečjem. Slabost je izginila, manj pogosto morate na stranišče in verjetno se počutite bolj energične kot že dolgo tega. V 21. tednu nosečnosti se pri nekaterih ženskah začnejo pojavljati krčne žile. Povzroča jih teža, ki ste jo pridobile med nosečnostjo in se lahko pojavijo kot neboleče modre ali vijoličaste pike na nogah. Pojavna oblika pa so tudi otečene in boleče žile. V tem primeru bo otečenost izginila po porodu in žile bodo postale manj vidne. Vmes lahko neprijeten občutek omilite tako, da nosite podporne nogavice in se izogibate dolgemu sedenju.

Vas ščemijo dlani?

Na tej točki nosečnosti boste morda opazili tudi, da so vaše dlani rdeče in vas ščemijo. Ta nosečniški simptom se pojavi pri približno 60 odstotkih svetlopoltih in 30 odstotkih temnopoltih žensk. Povzroča ga spreminjajoča se količina hormonov in ne kaže na nobeno težavo. Rdečica bi morala izginiti kmalu po porodu, ščemenje pa lahko omilite z vlažilno kremo.

Lahko spite na hrbtu?

Daljše ležanje na hrbtu ni priporočljivo, še posebej, ko enkrat vstopite v zadnje trimesečje nosečnosti. V tem položaju namreč teža vaše maternice pritiska na pomembno veno na hrbtni strani vašega telesa, ki skrbi, da kri iz nog nemoteno pride nazaj do srca. Med spanjem svojega položaja res ne boste mogli nadzorovati, vendar se boste verjetno tudi zbudili, če se ponoči prevalite na hrbet, saj vam nikakor ne bo prijetno. Spite na boku, pomagate pa si lahko tudi z blazino, ki si jo daste med nogi in pod hrbet, da vam bo bolj udobno.

22. TEDEN

Trenutno dojenček pod vašim srcem tehta približno 400 gramov in je velik skoraj 30 centimetrov. Ob rojstvu večina novorojenčkov tehta od dva in pol do tri kilograme in so veliki približno 50 centimetrov. Dojenček je vse bolj videti tako, kot bo ob rojstvu. Ustnice, veke, oči in obrvi so izoblikovane, čeprav šarenice še niso povsem obarvane. Sposoben je tudi že vrste obraznih izrazov. Še nekaj mesecev po porodu vam ne bo mogel med nasmehom razkriti zob, vendar njegovi prvi kočniki in podočniki že dobivajo obliko pod dlesnami. Od vseh čutov se v maternici najprej razvije dotik. Dojenček se o svetu uči tako, da tipa okoli sebe in zaznava okolico, ko se zvija, brca in preteguje. Sedaj, ko ima vse živce, lahko tudi predela vse podatke, ki jih z dotiki dobi iz svoje bližine.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

V 22. tednu lahko začutite vse večjo bolečino v hrbtu, saj telo težko podpira dodatno težo vašega dojenčka. Pomaga, če nosite čevlje z ravnim podplatom in se izogibate temu, da bi dolgo stale. Lahko si pomagate tudi tako, da med sedenjem uporabljate prečko, da kolena dvignete nad boke. V drugem trimesečju nosečnosti nekatere ženske pestijo tudi krči v nogah. To je še posebej običajno pri ženskah, ki nosijo več kot enega otroka, saj krče v nogah povzroča pomanjkanje kalcija in kalija. Pomaga, če vam bodoči očka zmasira boleče mišice. Bolečino preprečite tako, da povečate vnos mlečnih izdelkov in druge hrane, bogate s kalcijem. Če to ni dovolj, poskušajte povišati vnos kalija z bananami in drugimi živili, bogatimi s kalijem. Če zvečer ne morete zaspati, se ne premetavajte. Če se vam spanec izmika zaradi vznemirjenosti ali neprijetnega počutja, si najdite kakšno dolgočasno opravilo. Strokovnjaki pravijo, da je bolje, da se prestavite v slabo osvetljeno sobo in gledate televizijo ali počnete kaj drugega, kar vas običajno dolgočasi. Še preden se boste tega zavedli, boste že dremali.

Vzemite si čas za partnerja!

Čas je, da s partnerjem naredita nekaj, kar morda dolgo ne bosta mogla, ko pride novi družinski član. Pojdita na večerjo in v kino, v hribe ali uživajta v dnevu na obali. Prepričajte se le, da bo izbira obema v užitek in zabavo.

Se vam sline cedijo po sladkem?

Za nosečnice je običajno, da jim nekatera hrana še posebej diši. Še posebej visoko na lestvici so sladkarije in čokolada, tesno pa jim sledijo tudi agrumi in sadni sokovi. Povsem običajno je tudi, da vas nekatere svari odbijajo. Morda prav hrana, ki ste jo prej tako radi jedli ali parfum, ki vam je pred nosečnostjo tako lepo dišal.

23. TEDEN

Vaš dojenček sedaj meri že skorajda 30 centimetrov in tehta skorajda pol kilograma. Sedaj bo mogoče čutil vaše premike, zato se razvedrite z malo glasbe in plesa v dnevni sobi. Od tega tedna dalje vaš otrok v maternici sliši akustične dražljaje in se nanje tudi odziva s premikanjem ali spremembo v srčnem utripu. Nekatere matere pripovedujejo, da se vzorec otrokovega premikanja spremeni, če poslušajo različne vrste glasbe.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Če so vas v prvem trimesečju mučili glavoboli, se ti sedaj počasi umirjajo. Ti so posledica nosečniških hormonov in sprememb v krvnem pretoku. Lahko pa nastanejo tudi zaradi zamašenih sinusov. Prav je, da ste jih omenili svojemu ginekologu, navadno pa ne pomenijo hujšega. Od tega tedna dalje boste morda opazili tudi otekanje gležnjev in stopal. To otekanje se imenuje edema, povzročijo pa ga spremembe v kemični sestavi vaše krvi, ki povzročijo iztekanje tekočine v vaša tkiva. Edema je pogosto hujša ob koncu dneva in v poletnih mesecih. Čim večkrat dnevno ležite, dvignite noge v višino srca in pijte veliko tekočine. Vaše telo bo odvečno tekočino, ki se vam nabira, izločilo nekaj dni po porodu. Zaradi tega se boste mogoče prekomerno potile in pogosto odhajale na stranišče.

Kako velik je moj trebuh?

Ob posvetih pri ginekologu vam bo ta ocenjeval velikost trebuha. Morda ga bo večkrat tudi izmeril, za kar bo uporabil kar šiviljski meter. Izmeril bo razdaljo med sramno kostjo in višino maternice. Ta razdalja lahko pove, koliko časa traja nosečnost in ali je plodova rast primerna. Nekatere nosečnice so zaradi rasti trebuha v skrbeh,. Morda je ta nekoliko manjši ali pa večji, kot običajno. A to še ni znak za preplah, saj vsak plod raste drugače, nekateri so večji, drugi manjši.

Braxton-Hicksovi popadki

Od 22. tedna dalje se lahko pojavljajo tako imenovani Braxton-Hicksovi popadki ali lažni popadki. Ti se občutijo kot neboleče otrdevanje trebuha ali pa le kot kratkotrajna povečana občutljivost maternice. S krčenjem in raztezanjem se maternica prilagaja spremembam. Ti popadki niso nevarni in so lahko dokaj pogosti. Te pa vas vseeno skrbi zaradi tega, se posvetujte s svojim ginekologom.

Vaš plod ta teden

Če bi se rodil v tem tednu, ima ob intenzivni negi možnost, da preživi. Kljub temu pa bi bil izpostavljen velikemu tveganju za nastanek resnih komplikacij. Njegova pljuča se bodo popolnoma razvila šele čez nekaj mesecev, so namreč zadnji organ, ki se v celoti razvije v dojenčku. Zato imajo prezgodaj rojeni otroci pogosto težave z dihanjem. V tem tednu so nohti vašega otroka že skoraj popolnoma izgotovljeni, lanugo dlačice po telesu začnejo temneti. V črevesju se mu pričenja tvoriti mekonij, to je prvo blato, ki je v maternici še sterilno. Krči maternice mu ne škodujejo, saj ga varuje plodovnica. Nekatere mamice se sprašujejo, če otroka v maternici zebe. To je skoraj nemogoče, saj ga obliva topla plodovnica, tako da je ves čas v okolju z uravnano temperaturo.

24. TEDEN

Vaš dojenček pridno raste iz tedna v teden. Sedaj je pridobil še dodatnih 100 gramov, v dolžino pa meri že čez 30 centimetrov. Še vedno pa je zelo suh, maščobne obloge bi pričel pridobivati nekoliko kasneje.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Vaša maternica bo v tem tednu segala že do višine popka. Sedaj že lahko občutite plodove gibe. Ti so najbrž še bolj nežni, vseeno pa dovolj močni, da jih prepoznate. Od tega tedna dalje boste svojega otroka v maternici najverjetneje čutili vsak dan. Kmalu se boste naučili občutiti tudi budnost in spanje vašega otroka.

Od tega tedna dalje in do 28. tedna nosečnosti se opravljajo tudi presejalni testi za nosečnostno sladkorno bolezen. Ta test vam bo povedal, ali imate nosečnostno sladkorno bolezen – stanje povišanega sladkorja med nosečnostjo. Če jo imate, je potrebno natančno upoštevati zdravnikova navodila, saj v nasprotnem primeru lahko privede do komplikacij pri porodu ali celo do carskega reza. Sladkor namreč povzroči prekomerno težo vašega otroka, izpostavljen pa bi bil tudi tveganju za nastanek komplikacij, kot je nizka stopnja krvnega sladkorja ob rojstvu.

Prezgodnji porod

V tem tednu bi vaš otrok že preživel, če bi se po nesreči moral roditi prezgodaj. Svojega ginekologa pokličite takoj, če bi se pojavil kateri od naslednjih znakov: več kot pet bolečih krčev v maternici v roku ene ure, sveža krvavitev iz nožnice, močno otekanje obraza, nenadno in neprenehno bruhanje, nenadno iztekanje iz nožnice, nizka, topa bolečina v križu, močan pritisk v medenici, bolečina med uriniranjem (možna infekcija mehurja ali ledvic).

Vaš plod ta teden

Dojenčkova koža je tanka, prosojna in nagubana, v tem tednu je že povsem razvit in pričenja kopičiti rjavo maščevje v predelu podkožja hrbta in lopatic. Možgani mu hitro rastejo in brbončice morebiti že delujejo. V pljučih se mu razvijajo veje dihalnega drevesa in celice, ki proizvajajo površinsko aktivno snov, ki zračnim mešičkom omogoča, da se enostavno napihnejo.

Sedaj že lahko odpre in zapre oči. Lahko brca, sesa palec, odpira in zapira usta in se odziva na premikanje ali glasne zvoke. Obdaja ga približno pol litra tople plodovnice. V maternici je dovolj prostora, da se prekopicava in obrača. S tem pa povečuje svojo moč in spretnost.

25. TEDEN

Vaš otrok v maternici sedaj meri že okrog 35 centimetrov, pridno pa pridobiva tudi na teži, sedaj tehta že okrog 700 gramov. Ni več tako zelo suh, počasi in vztrajno se mu kopiči maščoba in njegov videz bo kmalu bolj okrogel. Njegova nagubana koža se počasi ravna in začenja postajati vse bolj in bolj podoben dojenčku. Na glavici ima že laske, ti pa se bodo po porodu še zagotovo spremenili. Morda ima v maternici črne laske, po porodu pa bodo postajali vse svetlejši. Če ima sedaj rdeče lase, bo po porodu morda postal blondinec. Če pa je svetlolas, se mu bodo laski kasneje morda obarvali na rjavo.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Morda boste opazile, da postajajo vaše dlake temnejše. Nekaterim nosečnicam celo začnejo poganjati nove dlake na bradi, na čeljusti, licih, prsih ali trebuščku. Vse to je popolnoma normalno in se bo uredilo po porodu. Do tega pa pride zaradi povišanja količine spolnih hormonov, imenovani androgeni.

Če ste se vse do sedaj ukvarjale s športom, lahko nadaljujete, pa vendar bodite previdne in svojega telesa ne obremenjujte preveč. Takoj, ko boste začutile utrujenost ali bolečino, prenehajte z vadbo. Od sedaj naprej bo vadba vse bolj nežna, umirjena. Ginekologi priporočajo plavanje in sprehajanje. Pazite tudi, da boste popile zadostno količino tekočine. Ta naj ne bo sladkana, saj lahko še dodatno zvišuje vaše kilograme. Morda bo vaš zdravnik pri pregledu krvi ugotovil, da ste anemični. Fiziološka anemija je pogosta v drugem in tretjem trimesečju. V tem primeru vam bo zdravnik priporočil jemanje železovega dodatka.

Pekoča zgaga

Če vas peče zgaga in zaradi tega ne morete več ležati vznak, si dvignite vzglavje. Za lajšanje tegob uporabite nevtralizatorje kisline. Dobili jih boste v lekarni, nikar pa ne uporabljajte sode bikarbone. Nekaterim nosečnicam pomaga proti zgagi mleko, drugim donat. Če vas peče zgaga zelo močno, se o tem posvetujte s svojim ginekologom.

Vaš plod ta teden

Vaš otrok v maternici pridno pridobiva na teži, vseeno pa je sedaj okrog njega še veliko plodovnice in prostora. Ves čas se premika in zavzema vse mogoče položaje. Nekatere nosečnice so zaskrbljene, ker ploda ne čutijo tako dobro, kot prej. A to se bo uredilo do 28. tedna nosečnosti. Nekateri otroci se v maternici gibljejo več, kot drugi. Res pa je tudi, da nekatere ženske bolj občutijo otrokovo premikanje, kot druge. V maternici je zelo hrupno in vaš plod ves čas posluša. Sliši zvok vaše krvi, klokotanje vašega črevesja, bitje vašega srca. Sliši glasove iz zunanjega sveta in počasi pričenja prepoznavati vaš glas in glas vašega partnerja.

26. TEDEN

Vaš otrok v maternici sedaj tehta že več kot 900 gramov in meri več kot 35 centimetrov. Njegova teža bo sedaj vse hitreje naraščala, njegova glavna naloga je sedaj še, da se pridno redi in postaja vse bolj okrogel. Maščoba, ki jo sedaj njegovo telo pridno kopiči, mu bo pomagala v prvih dneh po porodu. Takrat se še ne bo znal sam ogreti in maščoba ga bo varovala pred mrazom. Prav tako mu bo pomagala pri izgubi gramov po porodu. Povsem normalno je namreč, da dojenček po porodu izgubi na teži. Ne sme pa izgubiti več kot 10 odstotkov porodne teže.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Od tega tedna dalje bo plodovih gibov deležen tudi vaš partner in ostali. Sedaj se bodo namreč že čutili, če boste položili roko na trebuh. Pri nekaterih nosečnicah pa se žal začnejo tudi nosečniške tegobe. Morda boste imeli zaradi vse večjega trebuha težave s spanjem. Nikakor ne boste več mogli najti primeren in udoben položaj. Morda vas bodo pričele boleti noge, pekla vas bo zgaga, kar naprej vas bo tiščalo na stranišče. Lahko se pojavijo tudi bolečine v križu in medenici. Da si čim bolje odpočijete, večkrat lezite tudi čez dan. Pustite drugim, da vas razvajajo, vi pa si vzemite čas zase. Ko se bo rodil dojenček, vsaj nekaj prvih dni ne boste niti pomislili na razvajanje zase. V veliko pomoč pri spanju vam je lahko tudi posebna blazina za telo, ki omogoča podporo nogam in trebuhu. Bodite pazljivi tudi na nenadno zatekanje rok in obraza in na visoko skok telesne teže. Vse to je lahko znak za preeklampsijo.

Vaš plod ta teden

Sedaj se razvijajo živčne povezave v njegovih ušesih, kar pomeni, da se vse bolj konstantno odziva na zvoke. Ob določenih zvokih se vzburi in prestraši in ob določenih se pomiri in uspava. Njegova koža je še vedno zelo tanka, skoznjo se vidijo vse vene podkožja. V tem obdobju se začne koža debeliti in prosojnost je vse manjša. Če boste rodile fantka, se začenjajo njegovi testisi sedaj spuščati v moda, kar bo trajalo od dva do tri dni.

Odpornost proti okužbam

V vašem telesu nastajajo nekatera protitelesca, ki skozi posteljico prehajajo do otroka in mu zagotavljajo odpornost proti okužbam. Odpornost traja ves čas nosečnosti in še nekaj mesecev po porodu. Z dojenjem pa se še poveča.

27. TEDEN

Vaš otrok sedaj že pričenja zapolnjevati maternico. Če iztegne nogice, meri v dolžino približno 36 centimetrov. Njegova teža pa se giblje okrog enega kilograma. Vaš dojenček že lahko odpira in zapira oči, sedaj ima tudi redne intervale spanja in budnega stanja. Njegova pljuča še niso popolnoma razvita, a če bi se rodil, bi že imel manj zdravniških težav. Morda boste v tem tednu že začutile hecno premikanje trebuha. Vašemu dojenčku se kolca in to se lahko zgodi tudi večkrat na dan. Nikar ne bodite v skrbeh, to je popolnoma normalno in mu ne škoduje.

Kaj se dogaja z vašim telesom?

Sedaj ste v tretjem trimesečju in v tem obdobju boste pričele hitreje pridobivati na telesni teži. Hitra rast vaših kilogramov bo trajala vse do 36. tedna nosečnosti. Skozi vso nosečnost naj bi se zredili od 10 do 15 kilogramov. Teža se razporedi po več mestih, vaš otrok bo tehtal od tri do štiri kilograme, posteljica tehta polovico kilograma, plodovnice je za kilogram do kilogram in pol, poveča se tudi maternica in pridobi kilogram, prav tako prsi in volumen krvi. Tudi ostale tekočine v telesu je več, ta lahko znese tudi do šest kilogramov. Nekaj kilogramov pa se razporedi tudi na maščobo, ki se kopiči pod kožo. Če boste v nosečnosti pridobile več kot 15 kilogramov, se morate zavedati, da je to le odvečna maščoba, ki bo po porodu ostala. Zato se prehranjujte zdravo, obroki naj bodo redni in manjši, hrana pa raznolika. Če ste pred nosečnostjo imele premalo kilogramov na svojo telesno višino, se med nosečnostjo lahko zredite nekoliko več. Če pa ste pred nosečnostjo imele preveč kilogramov, morate med nosečnostjo bolj paziti na prehrano in gibanje. Zavedati pa se morate tudi, da nosečnost ni primeren čas za hujšanje.

