Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami

Izguba otroka v nosečnosti, med porodom, kmalu po rojstvu ali pozneje je ena najbolj pretresljivih življenjskih izkušenj. Mnogi starši povedo, da se je spremenil njihov pogled na življenje: prihodnost, ki so si jo predstavljali, se nenadoma poruši, pogosto se omaje tudi občutek varnosti, zaupanja v življenje in v lastno telo. Dnevi tečejo dalje, ostaja pa praznina, ki je ni mogoče preprosto zapolniti. Prav zato je razmišljanje o novi nosečnosti po izgubi tako občutljivo in kompleksno. V njem se prepletajo žalovanje, ljubezen do otroka, ki je umrl, potreba po nadaljevanju življenja in strah, da bi se bolečina ponovila. Želja po novem otroku se zlasti pri ženskah lahko pojavi razmeroma hitro, kar pa nikakor ne pomeni, da so pozabile ali da želijo izgubljenega otroka nadomestiti. Pogosto gre za notranjo potrebo po starševstvu in po ponovni vzpostavitvi življenjskega ravnovesja ter za željo, da bi življenje znova dobilo občutek smeri in kontinuitete. Hkrati se želja lahko pojavi tudi kot poskus zapolnitve boleče praznine, ki jo je pustila izguba, je pojasnila magistra psihologije Tina Pongračič.

Toda skoraj vedno željo spremljajo dvomi, strahovi in vprašanja: "Ali smem že razmišljati o novem otroku?", "Ali poskušam z novo nosečnostjo nadomestiti otroka, ki smo ga izgubili?", "Ali bom znala ljubiti novega otroka, ne da bi ga primerjala z umrlim?", "Kaj če se izguba ponovi?" ... Starši lahko hkrati čutijo željo po novem otroku in strah, da bi se izguba ponovila. Lahko občutijo upanje, a tudi, da "izdajajo" umrlega otroka. Lahko začutijo veselje ob misli na novo življenje, hkrati pa močan občutek žalosti. Nasprotujoča si čustva in notranji dialogi so povsem naravni; po izgubi se namreč v človeku naravno aktivirajo obrambni mehanizmi, ki ga želijo zaščititi pred novo bolečino, je razložila sogovornica. Starši, ki razmišljajo o novi nosečnosti ali jo že doživljajo, se pogosto soočajo z notranjimi stiskami. So negotovi in ranljivi, imajo občutek, da morajo skrivati žalost. Nekateri starši to opišejo z besedami: "Del mene si zelo želi novega otroka, drugi del pa se boji, da tega ne bi preživel še enkrat." Drugi pravijo: "Ne vem, ali sem pripravljena – ali pa me je samo strah." Pogost je tudi občutek krivde: "Bojim se, da bi nova nosečnost pomenila, da poskušam nadomestiti svojega otroka." oziroma "Če bom spet noseča, ne vem, ali se bom upala veseliti." Doživljanje se lahko nekoliko razlikuje glede na to, kdaj je do izgube prišlo. Če starši izgubijo otroka v času nosečnosti, denimo ob spontanem splavu ali mrtvorojenosti, se pogosto soočajo z občutkom negotovosti v nosečnosti ter z izgubo zaupanja v potek nove nosečnosti in v zmožnost lastnega telesa. Če otrok umre ob porodu ali kmalu po rojstvu, so starši pogosto že močno povezani z zelo konkretno predstavo o njem in o skupnem življenju, zato lahko nova nosečnost prebudi spomine, krivdo in vprašanja, ali bi takrat lahko kaj storili drugače. Kadar otrok umre pozneje, pa je izguba pogosto še bolj prepletena z odnosom, skupnimi spomini in preteklostjo, zato je ločevanje med umrlim otrokom in novim življenjem lahko še posebej težko in boleče. V vseh situacijah pa je skupno, da nova nosečnost skoraj nikoli ni nov začetek brez preteklosti, temveč nadaljevanje življenja z istočasno ljubeznijo do umrlega otroka.

Kdaj so starši pripravljeni na novega otroka?

Odločitev za novo nosečnost je po pojasnilih psihologinje zelo individualna. Zdravniki pogosto priporočajo telesno okrevanje in morebitne dodatne preiskave, psihološko pripravljenost pa je veliko težje določiti. Nekateri starši si želijo poskusiti kmalu, drugi potrebujejo več časa. Pomembno pa je razumeti, da pripravljenost ne pomeni, da ne boli. Ena najpogostejših zmot je prav prepričanje, da morajo starši pred novo nosečnostjo popolnoma predelati izgubo in da mora žalost izginiti. A žalovanje v resnici ne deluje tako. Ne izgine, temveč se sčasoma spreminja. Ostaja, vendar človeka ne preplavlja vedno na enak način, in starši so lahko pripravljeni na novo nosečnost tudi takrat, ko še vedno žalujejo. "Če nova nosečnost nastopi zelo kmalu po izgubi, lahko včasih oteži proces žalovanja, saj lahko starši nezavedno poskušajo z novo nosečnostjo zapolniti praznino ali ublažiti bolečino. Pomembno je, da si par vzame čas za žalovanje in za predelavo občutkov, povezanih z izgubo," je poudarila sogovornica. Po njenem mnenju se notranja pripravljenost pogosto kaže takrat, ko lahko starši govorijo o umrlem otroku, ne da bi jih to povsem preplavilo, ko nova nosečnost ni predvsem poskus ustavitve žalovanja ter ko se zmoreta partnerja odkrito pogovarjati o svojih strahovih in pričakovanjih. Pomemben znak je tudi občutek, da novi otrok ne pomeni nadomestila, temveč prihaja kot novo, samostojno življenje s svojo zgodbo. Veliko staršev pove, da večjo notranjo pripravljenost začutijo takrat, ko želja po novem otroku postopoma postane nekoliko močnejša od strahu pred ponovno izgubo. To ne pomeni, da ni več bolečine, strahu ali žalosti, pomeni pa, da starši čutijo dovolj upanja, da si upajo živeti naprej.

Kaj takrat, ko partnerja ne žalujeta enako? Ko nista istočasno pripravljena?

Ena od stisk je tudi, da partnerja po izgubi pogosto ne žalujeta enako – eden si lahko nove nosečnosti želi prej, drugi pozneje, eden o izgubi težko govori, drugi bi nenehno govoril. "To je povsem normalno in ne pomeni, da kdo ljubi otroka manj," je poudarila Tina Pongračič. Pomeni le, da je žalovanje zelo osebno in ga vsak doživlja po svoje. Zato je po izgubi še posebej pomembno, da si partnerja skušata ustvariti varen prostor za odprt in sočuten pogovor. Pomagajo lahko preprosta vprašanja: "Kaj te pri novi nosečnosti najbolj skrbi?", "Kaj bi ti pomagalo, da bi se počutila bolj varno?", "Kaj potrebuješ od mene?" Ne gre toliko za to, da bi partnerja čim prej sprejela odločitev, temveč da bi se zares slišala. Če pogovori vedno znova pripeljejo do napetosti, umika ali nerazumevanja, in če je tesnoba zelo obremenjujoča, je smiselno poiskati strokovno pomoč. Lahko je partnerska, individualna ali kombinacija obeh. Nekateri starši lažje najprej predelujejo izgubo vsak zase, drugi se šele ob skupnem pogovoru zares poslušajo. Najboljša oblika pomoči paru ali posamezniku omogoči več varnosti, več razumevanja lastnih občutkov in manj osamljenosti.

Nosečnost po izgubi ni običajna

Nosečnost po izgubi je za mnoge starše čustveno zelo intenzivna. Kjer bi okolica morda pričakovala predvsem veselje in lahkotno pričakovanje, sta pogosto prisotna strah in napetost. Mnoge ženske opisujejo, da se skozi nosečnost počutijo, kot da hodijo "z zadržanim dihom". Nosečnosti ne doživljajo sproščeno in spremljajo jih negativne misli. Pogosto so tesnobne in slabše spijo, pripravljene so na slabo novico. Vsak pregled, vsak telesni občutek in vsaka sprememba jih hitro prestrašijo, je orisala sogovornica. Starši iščejo znake, da je z otrokom vse v redu. Pogosto je prisotno stalno opazovanje telesnih znakov in tako imenovana hipervigilanca – povečana pozornost na vsak telesni občutek ali medicinski pregled, ki bi lahko pomenil, da je kaj narobe. Pojavljajo se spomini na izgubo. Nekateri se čustveno nekoliko oddaljijo od nerojenega otroka, da bi se zaščitili pred morebitno novo bolečino, pri čemer nosečnice čutijo krivdo. Nosečnosti pogosto ne delijo z okolico takoj, odlašajo z nakupi, ne upajo si prehitro izbirati imena ali urejati kotička za dojenčka. To ni znak pomanjkanja ljubezni, ampak razumljiv način samozaščite, je poudarila psihologinja. Pomembno je, da se partnerja odkrito pogovarjata o svojih doživljanjih in občutkih ter da vesta, da so taki odzivi po izgubi normalni. Dodatno pomoč pa je smiselno poiskati takrat, ko tesnoba močno ovira vsakdan, ko so misli ves čas usmerjene le še v možnost nove izgube, ko nosečnica skoraj ne spi, ne zmore več normalno delovati ali jo kompulzivno preverjanje poteka nosečnosti povsem izčrpava. Pomagajo lahko prepoznavanje in poimenovanje občutkov, zapisovanje misli, pogovor s partnerjem ali strokovnjakom, tehnike sproščanja in čuječnosti ter vključevanje v podporne skupine za starše po izgubi. V veliko pomoč je odprta komunikacija z ginekologinjo, babico ali drugim zdravstvenim osebjem. Dobro je, da nosečnica pove, kakšna je njena pretekla izkušnja, česa jo je najbolj strah in kaj ji pomaga, da se počuti bolj varno. Nekaterim veliko pomeni možnost pogostejših pregledov, druge pa lahko prav dodatni pregledi še bolj obremenijo. Pomembno je, da se zdravstvena obravnava prilagodi posameznici in njenim potrebam. Včasih se ženske zaradi bolečih spominov odločijo tudi za zamenjavo ginekologa ali porodnišnice, kar je lahko povsem legitimna odločitev. Ključno pa je sočutje do sebe. Tesnoba, strah in negotovost v novi nosečnosti niso šibkost, ampak povsem normalna posledica velike pretekle bolečine, je poudarila psihologinja.

Novi otrok ne izbriše umrlega otroka

"Za starše, ki so izgubili otroka, je lahko priprava na prihod novorojenčka čustveno zelo zahtevna. Nakup otroške opreme, priprava sobe ali izbira imena lahko sprožijo močne občutke tesnobe, saj se starši zavedajo, da jim nihče ne more zagotoviti, da bo tokrat vse v redu. Zato mnogi odlašajo s pripravami; nekateri večje nakupe opravijo šele tik pred porodom ali celo po njem," je orisala Tina Pongračič. Mnogi starši se ob novi nosečnosti ali po rojstvu naslednjega otroka soočijo z vprašanjem, kako ohraniti prostor za otroka, ki je umrl, ne da bi jih razjedala krivda. Okolica pogosto govori, da bo zdaj končno "spet vse v redu", starši pa ob takšnih komentarjih čutijo, da morajo biti samo srečni in da morajo žalost umakniti na stran. Toda novi otrok ne more in ne sme nadomestiti umrlega. Vsak otrok je nenadomestljiv in ima svoje mesto v družinski zgodbi. "Ljubezen do novega otroka ne izključuje ljubezni do otroka, ki je umrl. Ob komentarjih okolice, kot so "zdaj pa bo vse v redu" ali "saj boste imeli drugega", lahko staršem pomaga, da mirno povedo, da novi otrok prinaša veliko upanja, vendar ne more nadomestiti otroka, ki je umrl." Staršem lahko pomaga, ko sami pri sebi spoznajo in povedo tudi bližnjim, da so hvaležni za novo življenje, kar pa ne pomeni, da so pozabili. Ljubezen do novega otroka ne zmanjšuje ljubezni do tistega, ki je umrl. Pomagajo lahko tudi postopno soočanje in majhni koraki pri pripravah, odprt pogovor z zdravstvenim osebjem o prejšnji izgubi in strahovih ter omejevanje pretiranega iskanja informacij na spletu, ki lahko povečuje tesnobo. Nekaterim pomaga, da umrlega otroka simbolno vključijo s spominskim predmetom, ritualom ali pogovorom, je nanizala sogovornica.

Primerjanje novega otroka z umrlim je naraven psihološki proces. Človeški možgani namreč novo pogosto razumejo skozi izkušnjo prejšnjega. Starši se zato lahko zalotijo, da opazujejo občutke, gibanje v nosečnosti ali pozneje otrokove značilnosti, kar samo po sebi ni napačno. Težava nastane, če primerjanje začne ovirati doživljanje novega otroka kot samostojne osebe. Pri tem pomaga, če si starši zavestno dovolijo misel, da ima vsak otrok svojo edinstveno zgodbo. Podobno je s strahom pred navezanostjo. Mnogi starši se bojijo, da bi se preveč navezali, ker vedo, da jih morebitna nova izguba lahko spet zlomi, zato včasih zadržujejo veselje. Toda navezanost je lepa in naravna; lahko se začne z izbiro imena, pogovorom z otrokom v trebuhu in s postopnimi pripravami na prihod.

Niste sami in ni vam treba izbirati med žalostjo in upanjem