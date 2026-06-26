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Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?

B.R.
Nosečnost 0
26. 06. 2026 04.00

Poletni meseci prinašajo sonce, oddih in sprostitev ob morju, a za nosečnice se hkrati porajajo vprašanja: Ali je varno kopanje v nosečnosti? Do katerega meseca nosečnosti je priporočljivo potovanje? Kako se zaščititi pred vročino?

nosečnica

Ali je poletni dopust ob morju primeren za nosečnice?

Da – nosečnice se poletnemu dopustu ob morju ne rabijo izogibati, če nosečnost poteka normalno. Dr. Ulla Marton pojasnjuje: "Če gre za normalno nosečnost – torej brez zapletov, kot so povišan krvni tlak, neurejen sladkor ali ščitnični hormoni, bolezni ledvic ali srca, nizka lega posteljice ali tveganje za prezgodnji porod – potem ni nobene ovire, da nosečnica ne bi odpotovala na morje."

Vendar pa je treba upoštevati določene omejitve glede potovanja in aktivnosti, ki morajo biti prilagojene telesnim zmožnostim bodoče mame. Potovanja z avtomobilom, vlakom ali letalom naj vključujejo redne postanke na 1,5 do 2 uri za rahlo raztezanje, sprehod in osvežitev.

Kopanje v nosečnosti: da ali ne?

Kopanje v morju je ne samo varno, ampak tudi zelo koristno za nosečnice. Ginekologinja poudarja: "Morje ima blagodejne učinke na telo, plavanje pa je odlična oblika zmerne telesne aktivnosti, primerna za nosečnice."

Pomembno je le, da je voda dovolj topla – prehladna voda lahko povzroči krče. Morje je precej bolj priporočljivo od bazenov, toplic in jacuzzijev, kjer obstaja večja verjetnost okužb zaradi klora in mikroorganizmov. Savne, parne kopeli in masažni bazeni naj nosečnice raje izpustijo zaradi temperaturnih razlik in tveganja za dehidracijo.

Nasvet za zdravje sečil: Po kopanju je priporočljivo zamenjati moker kopalni kostim, saj s tem zmanjšamo tveganje za vnetje mehurja, ki je med nosečnostjo pogostejše.

Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
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Pretirana vročina in sonce – nevarnosti, ki jih ne gre zanemariti

Poletje pogosto prinese visoke temperature, kar za nosečnice pomeni dodaten napor. Ginekologinja svetuje izogibanje direktnemu soncu, zlasti med 11. in 17. uro, saj:

- lahko pride do opeklin, vročinske izčrpanosti, dehidracije,

- pride lahko do padca elektrolitov, kar ogroža plod in mamo,

- v skrajnem primeru do vročinske kapi.

Kako se zaščititi pred vročino?

- Pijte vsaj 3 do 4 litre tekočine dnevno.

- Jejte veliko sadja in zelenjave, najbolje na 2 do 4 ure.

- Uporabljajte kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

- Nosite lahka, svetla oblačila, klobuk in sončna očala.

Plavanje v čistem morju je dovoljeno, če je potek nosečnosti normalen, torej brez diagnoze ogroženega splava ali prezgodnjega poroda.
Plavanje v čistem morju je dovoljeno, če je potek nosečnosti normalen, torej brez diagnoze ogroženega splava ali prezgodnjega poroda. FOTO: Adobe Stock

Aktivnosti, ki jih med nosečnostjo raje preskočite

Poletne aktivnosti, ki so sicer priljubljene, morda niso najbolj varne za nosečnice, predvsem v drugem in tretjem trimesečju. Dr. Marton svetuje:

- Izogibajte se vožnji z gliserji in motornimi čolni, saj tresljaji in sunki lahko vplivajo na plod.

- Smučanje na vodi, skakanje v vodo z višine in druge adrenalinske aktivnosti niso priporočljive.

- Tudi pri plavanju naj nosečnica posluša svoje telo – naj bo zmerno, sproščeno in prilagojeno kondiciji.

Najpogostejši mit: "Dojenčku je poleti v trebuščku prevroče"

To ni res. Telo nosečnice ima naravne mehanizme, ki poskrbijo, da je otrok v maternici stalno zaščiten pred vročino, če nosečnica skrbi za redno hidracijo in se ne izpostavlja pregrevanju.

Uživajte v nosečnosti tudi na morju

Če nosečnost poteka brez zapletov, ni nobene potrebe, da se nosečnica odpove poletnemu dopustu. Z nekaj previdnosti, pravilnim načrtovanjem in poslušanjem lastnega telesa je poletje lahko čudovit čas za sprostitev in povezovanje z otrokom, še preden pride na svet. "Uživajte v morju, uživajte v nosečnosti – to je eno najlepših obdobij v življenju," zaključi ginekologinja dr. Ulla Marton.

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Vir: miss7mama

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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