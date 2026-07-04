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Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj

S.B.
Nosečnost 0
04. 07. 2026 04.00

Poletna vročina je lahko naporna za vsakogar, med nosečnostjo pa telo toploto prenaša še težje. Zaradi hormonskih sprememb, povečanega volumna krvi in dodatnega napora, ki ga telo vlaga v razvoj otroka, se nosečnice hitreje pregrejejo in dehidrirajo.

noseča

Strokovnjaki opozarjajo, da dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam poveča tveganje za vročinsko izčrpanost in toplotni udar, nekatere raziskave pa vročinske valove povezujejo tudi z večjim tveganjem za prezgodnji porod in nizko porodno težo. To ne pomeni, da je vsaka vročina nevarna, je pa pomembno, da nosečnice v vročih dneh poskrbijo zase.

Pijte več tekočine, kot mislite, da jo potrebujete

Med nosečnostjo telo potrebuje več tekočine že v običajnih razmerah, ob visokih temperaturah pa se potrebe še povečajo. Ameriško združenje porodničarjev in ginekologov priporoča približno 8 do 12 kozarcev vode dnevno, v vročini ali ob večji aktivnosti pa še več.

Najboljši pokazatelj hidracije je svetlo rumen urin. Če postane temnejši, ste žejni ali občutite suha usta, je to lahko znak, da morate piti več.

Med nosečnostjo telo potrebuje več tekočine že v običajnih razmerah, ob visokih temperaturah pa se potrebe še povečajo.
Med nosečnostjo telo potrebuje več tekočine že v običajnih razmerah, ob visokih temperaturah pa se potrebe še povečajo.FOTO: Adobe Stock

Izogibajte se soncu sredi dneva

Če je le mogoče, opravke načrtujte zgodaj zjutraj ali zvečer. Med 11. in 16. uro so temperature običajno najvišje, zato je priporočljivo poiskati senco ali ostati v ohlajenih prostorih.

Če morate ven, nosite pokrivalo, sončna očala in uporabite zaščitno kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

Izberite lahka in zračna oblačila

Najprimernejša so svetla oblačila iz bombaža, lana ali drugih zračnih materialov. Oprijeta sintetična oblačila zadržujejo toploto in lahko še povečajo občutek vročine.

Poskrbite za hlajenje telesa

Ni nujno, da imate klimatsko napravo. Pomagajo lahko tudi mlačen tuš, hladni obkladki na vrat in zapestja, pršenje obraza z vodo ali namakanje stopal v hladni vodi. Stanovanje ohranite hladnejše tako, da čez dan zaprete okna in spustite rolete, ponoči pa prostore prezračite.

Znaki vročinske izčrpanosti ali toplotnega udara zahtevajo hitro ukrepanje.
Znaki vročinske izčrpanosti ali toplotnega udara zahtevajo hitro ukrepanje.FOTO: Adobe Stock

Z vadbo nekoliko bolj previdno

Gibanje med nosečnostjo ostaja priporočljivo, vendar ne v največji vročini. Sprehod ali vadbo raje načrtujte zgodaj zjutraj ali zvečer. Če občutite omotico, slabost, pretirano utrujenost ali razbijanje srca, takoj prenehajte z aktivnostjo in se umaknite na hladno.

Otekanje nog je poleti pogostejše

Visoke temperature povzročijo širjenje žil, zato mnoge nosečnice poleti opažajo bolj otekle noge in stopala. Pomaga, če noge večkrat čez dan dvignete, nosite udobno obutev in se izogibate dolgotrajnemu stanju.

Kdaj poklicati zdravnika?

Če se pojavijo močna omotica, zmedenost, vročina, ki ne popusti, omedlevica, težko dihanje, močni trebušni krči, krvavitev ali opazite, da se otrok giblje manj kot običajno, čim prej poiščite zdravniško pomoč. Znaki vročinske izčrpanosti ali toplotnega udara zahtevajo hitro ukrepanje.

Najpomembnejše pravilo?

Ne skušajte "zdržati". Če vam je prevroče, poiščite hladnejši prostor, pijte dovolj tekočine in si privoščite počitek. Nosečnost že sama po sebi obremeni telo, zato je v času vročinskih valov poslušanje lastnega telesa eden najboljših načinov, kako zaščititi sebe in otroka.

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Viri: CDC, WHO in ACOG

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