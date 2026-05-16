Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti

Nenehna utrujenost in izčrpanost, pogosta omotica, morda celo omedlevica. Nizek krvni tlak je eden od stranskih učinkov nosečnosti. Mnoge nosečnice imajo zlasti v srednjih tednih nosečnosti nizek krvni tlak, saj se njihov krvni obtok trudi obvladati povečan pretok krvi in oskrbovati posteljico s krvjo in hranili.

Kaj pomeni nizek krvni tlak v obdobju nosečnosti?

Nizek krvni tlak, znan tudi kot hipotenzija, je stanje, pri katerem krvni tlak pade pod normalno vrednost. Med nosečnostjo je običajno, da se krvni tlak v prvem in drugem trimesečju zniža zaradi hormonskih sprememb in povečanega pretoka krvi v maternico. Če krvni tlak pade prenizko, pa to lahko povzroči omotico, omedlevico, slabo počutje, glavobol in druge zaplete tako za mater kot otroka. Pomembno je, da med nosečnostjo redno spremljate krvni tlak in poiščete zdravniško pomoč, če ta postane prenizek.

Vzroki za nizek krvni tlak v nosečnosti

Obstaja več dejavnikov, ki lahko prispevajo k nizkemu krvnemu tlaku med nosečnostjo. Hormonske spremembe, kot je zvišanje progesterona, lahko povzročijo sprostitev in razširitev krvnih žil, kar povzroči padec krvnega tlaka. Poleg tega lahko povečan pretok krvi v maternico preusmeri kri stran od drugih delov telesa, kar tudi povzroči znižanje krvnega tlaka. K nizkemu krvnemu tlaku med nosečnostjo lahko prispevajo tudi dehidracija, to, da nosečnica dalj časa stoji, in pa tudi nekatera zdravila. Pomembno je, da se o simptomih in vzrokih nizkega krvnega pritiska tekom nosečnosti pogovorite s svojim zdravnikom, ki vam bo predpisal in svetoval primerno zdravljenje.

icon-expand Eden izmed simptomov nizkega krvnega tlaka je tudi glavobol, ki ga spremlja slabo počutje. FOTO: Adobe Stock

Simptomi nizkega krvnega tlaka v nosečnosti

Simptomi nizkega krvnega tlaka med nosečnostjo lahko vključujejo: - omotico, - omedlevico, - zamegljen vid, - slabost, - glavobol, - utrujenost. Gre za simptome, ki so lahko zelo neprijetni, a vendar je pomembno vedeti, da so v nosečnosti dokaj pogosti. V primeru, da pa imate nevzdržne in hude oblike naštetih simptomov, je o tem potrebno obvestiti zdravnika ali ginekologa, ki vam bo predpisal morebitna zdravila za nizek krvni pritisk. Hkrati je dobro, da spremenite svoj življenjski slog, se več gibate in vnašate večje količine tekočine v telo ter recimo dodate več soli k jedem.

icon-expand Pri nizkem krvnem tlaku je pomembno, da pijete večje količine tekočin, najbolje vode ali nesladkanega čaja. FOTO: iStock

Tveganja in zapleti, povezani z nizkim krvnim tlakom v nosečnosti

Medtem ko nizek krvni tlak med nosečnostjo običajno ni razlog za skrb, lahko poveča tveganje za določene zaplete. To lahko vključuje zmanjšan pretok krvi v placento, kar lahko povzroči zastoj rasti ploda ali prezgodnji porod. V hujših primerih lahko nizek krvni tlak povzroči tudi poškodbe materinih organov, kot so ledvice ali jetra. Pomembno je, da med nosečnostjo redno spremljate krvni tlak in se o morebitnih pomislekih pogovorite s svojim osebnim zdravnikom.

Možnosti zdravljenja in obvladovanja nizkega krvnega tlaka v nosečnosti