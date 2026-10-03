Otečenost nog je ena najpogostejših nosečniških tegob

Vsaka nosečnost prinaša nekaj neugodnosti in neprijetnosti, ki jih lahko z nekaj volje uspešno preprečujete. Najpogostejše težave v nosečnosti so predvsem jutranja slabost, zaprtost, bolečine v križu, boleče dojke, zatekanje nog in zgaga. Manjše težave pa lahko same lajšate predvsem z veliko počivanja, zmerno telesno vadbo in primerno prehrano. O težavah morate vedno obvestiti svojega ginekologa, posebej v primeru, če vam te težave onemogočajo normalno življenje.

Krvavenje dlesni

Nekje od sredine nosečnosti dalje se lahko pojavijo težave z dlesnimi. Med umivanjem zob lahko opazite krvavenje dlesni, kar je lahko posledica povečanja količine tekočine v organizmu in vpliva hormonov na telo. Da bi ublažili simptome krvavenja dlesni, je treba še naprej redno skrbeti za higieno ustne votline. Poleg tega pa si lahko pomagate z uživanjem fluora, ki ga lahko kupite v obliki tablet, ter kalcija in vitamina C, ki ju lahko najdete v določenih živilih (mleko, mlečni izdelki, žito, zelenjava, sadje – jagodičevje, citrusi).

Zgodnji ali lažni popadki

Zadnje tri mesece nosečnosti vam lahko začne za največ 30 sekund večkrat dnevno otrdevati trebuh. To ni znak za preplah, to so Braxton-Hicksovi popadki, ki vas pripravljajo na pravi porod. Takrat lahko vadite recimo pravilno dihanje. Lažni popadki se skratka pojavljajo neredno, medtem ko se bodo pravi začeli postopoma in postajali vse močnejši in pogostejši.

icon-expand Pojavi se lahko bolečina v predelu hrbta. FOTO: Shutterstock

Bolečine v križu

"Večina žensk ima težave že od prej, zaradi slabe drže, ki se v nosečnosti samo poslabšajo. Obstaja pa tudi del žensk, ki ima težave samo zaradi nosečniških hormonov, predvsem je to zaradi hormona relaksina, ki sprošča vezi in mišice ter včasih pripelje do nestabilnih sklepov. Navadno se to zgodi med obema črevnicama in križnico (sakroiliakalni sklep), ki zaradi elastičnosti vezi malenkost zdrsnejo, kar povzroči bolečino. Pri težavah hormonske narave lahko delujemo podporno, da zagotavljamo stabilnost sklepov s pomočjo tistih vadb, ki delujejo na stabilizacijo trupa in medenice. Pri tistih, ki so težave imele že prej, moramo bili usmerjeni predvsem v korekcijo drže. Večina jih ima namreč povečano ledveno krivino, kar je treba zavestno, z vadbo in spreminjanjem drže zmanjšati na primerno velikost, to je okvirno debelina naše dlani," je za naš portal povedala Dunja Gačnik, vaditeljica telesne aktivnosti pred in po porodu.

Krči v nogah

Krči v predelu meč in stopal se po navadi pojavljajo ponoči. Bolečina vas lahko tudi prebudi iz globokega spanca, kar je lahko zelo moteče. V tem primeru privzdignite stopalo in masirajte boleče mesto. Da bi se izognili neprijetnim krčem v mišicah, uživajte dovolj magnezija. Najdete ga v zeleni špinači, solati, blitvi, jabolkih, suhih figah. Ne pozabite na mlečne izdelke, sončnična semena, losos, krompir, paradižnik. Za malico si privoščite sadno solato ali narezano zelenjavo s sirom in oljčnim oljem. Zmanjšajte vnos soli, jejte manj rdečega mesa in se izogibajte gaziranim pijačam. Krče v nogah lahko preprečite tudi tako, da tekom dne ne stojite predolgo, prav tako pa ni priporočljivo sedenje s prekrižanimi nogami. Ko imate čas, pretegnite mišice na nogah, obvezno pa vaje ponovite pred spanjem. Vsak dan se sprehajajte vsaj 15 minut. Pijte dovolj vode, med prhanjem pa si noge 10 minut masirajte s toplo vodo. Po prhanju naj vam nekdo zmasira noge. Če vam nič od zgoraj naštetega ne pomaga in so krči neznosni, se obvezno posvetujte z zdravnikom.

icon-expand Spanje v času visoke nosečnosti je lahko pravi izziv. FOTO: iStock

Težave z nespečnostjo

V času nosečnosti vam vsi pravijo, da izkoristite ta čas za spanje, saj vam bo potem spanca primanjkovalo. Ko bi le bilo tako enostavno, kajne? V času visoke nosečnosti se namreč zelo rade pojavijo težave z nespečnostjo, saj so spalni položaji zaradi velikega trebuha neudobni, večkrat vas lahko tišči na stranišče, imate težave z zgago ali krči v mišicah, s slabostjo ali pa preprosto ne morete zaspati zaradi vseh misli in skrbi v zvezi s prihodom otroka. Da bi si olajšali težave z nespečnostjo, pred spanjem spijte kozarec toplega mleka z medom. Hkrati lahko poskusite s predvajanjem kakšne umirjene klasične glasbe. Čez dan pa se dovolj gibajte in se obvezno vsaj eno uro sprehajajte na svežem zraku.

Krvavitve iz nosu

Pogoste krvavitve iz nosu so zelo pogost simptom nosečnosti in čeprav so lahko nadležne, so običajno precej neškodljive. Krvavitve iz nosu med nosečnostjo so verjetno posledica povečanega pretoka krvi in povečanega pritiska na krvne žile. Nosečnice imajo v telesu dejansko od 30 % do 50 % več krvi v obtoku. Ta kri je potrebna za ohranitev zdrave posteljice in otroka. Če krvavite iz nosu, je pomembno, da poskušate pretok krvi ustaviti. Najprej se usedite. Nato se nagnite naprej in glavo držite nad področjem srca. Stisnite nos na področju odprtine pod nosno kostjo. Krvavitev ustavljajte okoli 10 minut. Če imate nekaj ledu, ga zavijte in dajte na nos – to pomaga krvnim žilam. Ne ulezite se in ne nagibajte glave nazaj – to lahko povzroči, da kri pogoltnete, kar lahko privede do slabosti in bruhanja. Po krvavitvi se brisanju nosu in izpihovanju izogibajte vsaj naslednjih 12 ur.

Težave z mehurjem

Pri težavah z mehurjem je pomembno, da pijete dovolj tekočine. Zadostna količina vnosa tekočin oziroma dnevna količina priporočene popite tekočine je od okoli 1,5 do 2 litra na dan. To naj bo predvsem voda, svetujemo, da se izogibate gaziranim pijačam, kavi in pravemu čaju. Svetujemo tudi ustrezno intimno nego, ustrezno bombažno spodnje perilo ter izogibanje kopanju v bazenu.

Težave s hemoroidi

Težko je najti žensko, ki je rodila, a nima izkušenj s hemoroidi. Gre namreč za eno tistih težav, s katero se sooči ogromno nosečnic, čeprav večina o tem ne govori najraje. Hemoroidi so pogosto povezani z zaprtjem, še eno tipično težavo med nosečnostjo. Uživanje zadostne količine vlaknin in skrb za to, da popijete dovolj tekočine, lahko tako zmanjša tudi verjetnost za hemoroide. Če so se hemoroidi že pojavili, pa se pred uporabo različnih mazil in drugih pripravkov vedno posvetujte z zdravnikom. Določene opcije so namreč med nosečnostjo varnejše kot druge.

icon-expand V nosečnosti so pogosti tudi glavoboli. FOTO: Thinkstock

Glavoboli

Strokovnjaki niso povsem prepričani, kaj je glavni razlog za pogosto pojavljanje glavobolov med nosečnostjo. Domneva se sicer, da so tovrstne težave povezane s hormoni, kriv pa je lahko tudi večji volumen krvi pri nosečnicah. Lahko gre tudi za nenadno pomanjkanje kofeina, saj se veliko žensk ob nosečnosti odpove kavi. Možni razlogi za glavobole med nosečnostjo so lahko med drugim še pomanjkanje spanja, zamašeni sinusi, alergije, stres, nezadosten vnos tekočine in depresivni občutki. Dobro je, da se poišče glavni razlog oziroma razloge za glavobole, saj se je mogoče težave tako lotiti pri samem izvoru oziroma ugotoviti, ali bo morda že kmalu minila sama od sebe. V primeru migrene se priporočajo mrzli obkladki, pri tenzijskih glavobolih pa vam lahko pomagajo tako topli kot hladni obkladki za čelo. Privoščite si lahko tudi kopel ali prho (pri migreni hladno, pri tenzijskem glavobolu vročo), masažo ali pa poskusite s tehnikami sproščanja. Nekaterim nosečnicam pa pri premagovanju glavobolov/migrene zelo pomaga tudi akupunktura. Če so glavoboli močni in pogosti, je treba obiskati zdravnika. V nekaterih primerih nosečnice napotijo tudi k nevrologu.

Pojav aken

Med drugim se lahko pojavijo tudi akne, ki se najbolj razširijo v prvem trimesečju nosečnosti. Slednje so posledica hormonskega neravnovesja oz. rezultat povečane aktivnosti kožnih por, ki izločajo maščobo. Toda to ne pomeni, da se jih ne boste mogle znebiti vseh devet mesecev. Zaradi povečanega estrogena v drugem trimesečju pri nekaterih akne popolnoma izginejo, ne da bi se jih poskušale rešiti s posebnimi kremami, toniki, mili ...Če se nikakor ne morete znebiti aken, poskušajte obraz umivati le z blagim sredstvom za čiščenje kože, najbolje pa le z mlačno vodo, ne drgnite ga, le nežno z rokami krožite po ličnicah, čelu in bradi. Posušite ga tako, da ga nežno popivnate s čisto brisačo. Dovolj bo, da to storite dvakrat dnevno, resnično ne pretiravajte z nenehnim čiščenjem. Uporabljajte kremo, ki ne vsebuje kemikalij, poiščite antialergijsko kozmetiko za obraz, kajti tako boste zmanjšale tveganje za nastanek alergije, ki prav tako pospešuje nastanek aken. Če imate hude težave z aknami, se lahko posvetujete z dermatologom, ki vam bo predpisal ustrezna zdravila in losjone, ki jih lahko uporabljate med nosečnostjo. Težav s kožo se lahko rešite tudi z zdravo prehrano in pitjem zadostne količine vode, ki poskrbi, da je koža ves čas vlažna. Na vašem jedilniku naj bosta čim večkrat sadje in zelenjava, izogibajte se mastni in težko prebavljivi hrani ter sladkarijam, predvsem čokoladi.

Vaginalni izcedek

Lepljiv bel ali svetlo rumen izcedek iz nožnice je lahko v nosečnosti stalnica in je posledica hormonov ter hitrejšega pospešenega krvnega obtoka v rodilih. Če postane neprijetnega vonja, srbi, peče ter postane redkejši ali gostejši, se posvetujte s svojim zdravnikom, saj je morda prišlo do vnetja. Ne uporabljajte intimnih dezodorantov, saj lahko občutljivo področje še dodatno dražijo.

Napenjanje in vetrovi

Vas napenja? To je povezano predvsem s hormonskimi spremembami, do katerih pride v obdobju nosečnosti. Zaradi progesterona je vaše črevo leno in počasno, vas pa prav boleče napenja. Za večino žensk pa ni najhuje to, da so vetrovi pogostejši kot sicer, ampak da jih velikokrat niso sposobne zadrževati. To lahko sproži kar precej zadrege ob socialnih interakcijah. A brez skrbi, nihče vas ne bo obsojal zaradi tega, saj je razumljivo, da je vaše telo v precej drugačnem stanju kot običajno. Če bi želeli kljub temu nekoliko omiliti težave z vetrovi, ne pozabite na redno telesno dejavnost, ki bo pospešila vašo prebavo. Hitrejše prebavljanje hrane pa pomeni manj možnosti za vetrove. Pogosto so lahko za vetrove sicer krivi tudi mlečni izdelki. Odpravljanje zaprtosti bi moralo težave vsaj omiliti, čeprav je včasih težavno in dolgotrajno. Pazite tudi, da ne boste uživale preveč zelja, brokolija, čebule in koruze, pač pa hrano, bogato z vlakninami, ki bo prebavo pospešila.

icon-expand V času nosečnosti uživajte v topli skodelici čaja. FOTO: Dreamstime

Boleče dojke

Med nosečnostjo se poveča proizvodnja hormonov estrogena in progesterona, ki sta odgovorna za nastanek mleka v dojki. Hipofiza hormona prolaktina povzroča hitro otekanje tkiva na prsih, kar lahko privede do bolečih dojk in bradavičk. Povišane vrednosti prolaktina povzročajo, da se tudi med nosečnostjo iz dojk izloča mleko, kar ni zaskrbljujoče. Boleče dojke in občutljive bradavičke pa nista edini spremembi. Areola postane temnejša, prsi pa se povečajo. Pomaga vam lahko dober modrček, ki optimalno podpira prsi in lahko lajša ali preprečuje bolečine. Modrček naj bo izdelan iz bombaža ali svile, čipkasti modrčki lahko namreč dražijo bradavičke in povzročijo vnetje. V nekaterih primerih je priporočljivo modrček nositi tudi ponoči, tako da so prsi vedno optimalno podprte. Hladni obkladki lahko zmanjšajo oteklino tkiva dojk in prinesejo olajšanje. Prav tako lahko pomaga tudi masaža dojk z mastno kremo ali oljem.

Otečenost