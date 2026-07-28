Ali je dojenčku v maternici poleti res prevroče?

Poleti je v nosečnosti res bolj naporno – a ni nujno nevarno

Nosečnost poleti prinese nekaj dodatnih izzivov: višje temperature, utrujenost, zatekanje nog in večje tveganje za dehidracijo. A z ustrezno skrbjo za telo, počitkom in premišljenimi odločitvami je lahko tudi poletje prijeten čas za bodoče mamice.

MIT 1: Otroku v trebuhu je poleti prevroče

RESNICA: Ne, dojenček je v maternici dobro zaščiten pred vročino. Telesna temperatura nosečnice je sicer rahlo povišana, vendar telo aktivno uravnava notranjo temperaturo – tudi za otroka. Dojenček je povsem varno zaščiten z notranjo regulacijo materinega telesa.

icon-expand Nosečnost poleti prinese nekaj dodatnih izzivov ... FOTO: Adobe Stock

Nasvet: Poslušajte svoje telo. Če vam je vroče, se umaknite v senco, pijte dovolj tekočine in nosite lahka oblačila.

MIT 2: Nosečnice se ne smejo sončiti

RESNICA: Zmerno sončenje je dovoljeno. Čeprav se koža v nosečnosti lahko hitreje opeče, ni nevarnosti za otroka, če se izogibate soncu v najmočnejših urah (med 12. in 17. uro). Nasvet: Uporabljajte zaščitno kremo z visokim faktorjem (50+), nosite klobuk in se sončite le zjutraj ali pozno popoldne.

MIT 3: Kopanje v morju je nevarno, bazeni so bolj varni

RESNICA: Plavanje v morju je celo priporočljivo! Je odlična vadba, ki razbremeni telo in izboljša počutje. Nasprotno pa so bazeni in toplice lahko vir okužb (glivic, bakterij), saj je pH-vrednost vagine v nosečnosti spremenjena. Nasvet: V morje vstopajte počasi, izogibajte se nenadnim temperaturnim spremembam in se po kopanju preoblecite v suho kopalno opremo.

icon-expand Plavanje v morju je celo priporočljivo! Je odlična vadba, ki razbremeni telo in izboljša počutje. FOTO: Adobe Stock

MIT 4: Mokre kopalke niso težava

RESNICA: Nositi moker kopalni kostim lahko poveča tveganje za vnetja mehurja in genitalnega področja, ki so v nosečnosti pogostejša. Nasvet: Po vsakem kopanju se preoblecite v suh kostim. Sedite na brisačo, ne neposredno na tla ali pesek.

MIT 5: Želja po sladkem pomeni, da nosite deklico. Po slanem – fantka

RESNICA: Spol otroka ni odvisen od želja po določeni hrani. Te se spreminjajo zaradi hormonov in potreb telesa. Nasvet: Osredotočite se na uravnoteženo prehrano z veliko sadja (lubenica, borovnice), zelenjave in lahkih obrokov. Izogibajte se preveč slani in mastni hrani.

Kaj pa spanje v vročih nočeh?

Če ponoči težko spite zaradi vročine, si lahko pomagate s preprostimi ukrepi: - Spite v lahkih bombažnih oblačilih. - V prostor postavite ventilator ali vlažno rjuho na odprto okno. - Pred spanjem si sperite stopala s hladno vodo. - Izogibajte se kofeinu in težki hrani zvečer.

Nosečnost poleti – z nekaj previdnosti prijetna izkušnja

Poletna nosečnost ni nevarna, če upoštevate osnovne smernice. S pravilno nego, dovolj tekočine, zaščito pred soncem in zmerno telesno aktivnostjo (kot je plavanje) si lahko poletje naredite prijetno in varno. Zaupajte svojemu telesu, poslušajte strokovnjake in brez skrbi uživajte v nosečniških trenutkih.