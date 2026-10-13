Se vam je v nosečnosti na trebuhu pojavila temna črta? To je razlog

A brez skrbi. Gre za linea nigra oziroma nosečniško črto, popolnoma običajen pojav, povezan s hormonskimi spremembami v nosečnosti.

Kaj je linea nigra?

Linea nigra je temnejša navpična črta, ki se najpogosteje pojavi na sredini trebuha. Običajno poteka od popka navzdol proti sramni kosti, pri nekaterih nosečnicah pa se nadaljuje tudi navzgor, proti prsnemu košu. V resnici ta črta ni povsem nova. Pred nosečnostjo ima skoraj vsak človek na tem mestu tako imenovano linea albo, vezivno linijo, ki poteka po sredini trebuha. Običajno je tako svetla, da je skoraj ne opazimo. Med nosečnostjo pa se zaradi hormonskih sprememb pigmentacija kože poveča in linija postane precej bolj vidna.

icon-expand Linea nigra je črna črta na trebuhu, ki se pojavi tekom nosečnosti. FOTO: Adobe Stock

Zakaj se pojavi?

Glavni razlog so hormonske spremembe. Med nosečnostjo se povečajo ravni hormonov, zaradi katerih telo proizvaja več melanina – pigmenta, ki določa barvo kože. Zaradi tega lahko določeni deli kože postanejo temnejši. Poleg linea nigra nosečnice pogosto opazijo tudi potemnele kolobarje okoli bradavic ali druge spremembe pigmentacije kože. Natančen mehanizem nastanka linea nigra ni popolnoma pojasnjen, vendar strokovnjaki menijo, da imajo pri tem pomembno vlogo hormoni, povezani s posteljico in nosečnostjo.

Kdaj se običajno pojavi?

Temna črta je pogosto najbolj opazna okoli sredine nosečnosti, približno okoli 20. tedna, lahko pa se pojavi tudi prej ali pozneje. Pri nekaterih nosečnicah je zelo izrazita, pri drugih komaj opazna. Kako temna bo, je med drugim odvisno tudi od naravne pigmentacije kože. Pri ljudeh s temnejšo poltjo je lahko bolj izrazita. In še nekaj pomembnega: če je nimate, to ne pomeni, da je z nosečnostjo karkoli narobe. Linea nigra se ne pojavi pri vseh nosečnicah.

icon-expand Pojavi se zaradi hormonskih sprememb. FOTO: Adobe Stock

Ali temna črta napoveduje spol otroka?

Verjetno ste že slišali kakšno ljudsko razlago, da lahko po videzu trebuha ali dolžini oziroma temnosti črte ugotovite, ali pričakujete deklico ali dečka. Toda temu ne gre verjeti. Linea nigra ni pokazatelj spola otroka. Njena pojavnost in izrazitost sta povezani predvsem s pigmentacijo kože in hormonskimi spremembami, ne pa s tem, ali pod srcem nosite deklico ali dečka.

Bo črta po porodu izginila?

V večini primerov da, vendar ne takoj. Ko se po porodu hormoni postopoma vrnejo na običajne ravni, začne tudi linea nigra bledeti. To je postopen proces, ki lahko traja več tednov ali mesecev. Pri nekaterih ženskah lahko črta ostane vidna dlje časa ali nikoli popolnoma ne izgine. Tudi to samo po sebi ni razlog za skrb.

Se pojavi pri vsaki nosečnosti?

Ni nujno, vendar se lahko pojavi v vsaki nosečnosti. Če ste jo imeli pri eni nosečnosti, je lahko pri naslednji videti nekoliko drugače – je lahko bolj ali manj izrazita oziroma se pojavi prej ali pozneje. Prav tako ni nenavadno, če je v eni nosečnosti skoraj niste opazili, v drugi pa je precej temnejša.

Je mogoče preprečiti njen nastanek?

Ker gre za naravno posledico hormonskih sprememb v nosečnosti, linea nigra ni nekaj, kar bi bilo treba preprečevati ali zdraviti. Pomembno je tudi, da je ne poskušate agresivno odstranjevati z močnimi izdelki za beljenje kože. Med nosečnostjo je pri uporabi kakršnihkoli zdravilnih ali močnejših kozmetičnih izdelkov na koži dobro preveriti njihovo primernost pri zdravstvenem strokovnjaku. Na videz pigmentacije lahko vpliva tudi sonce, zato je zaščita kože pred UV-žarki smiselna.

Popolnoma normalen del nosečnosti

Če ste torej med nosečnostjo na trebuhu opazili temno navpično črto, ni razloga za paniko. Linea nigra je ena od številnih telesnih sprememb, ki jih prinese nosečnost. Morda bo sprva nenavadna, vendar je pravzaprav le še en znak, da se vaše telo pod vplivom nosečniških hormonov prilagaja na novo obdobje. Po porodu bo najverjetneje postopoma postajala vse svetlejša, tako kot se bo počasi spreminjalo tudi vaše telo, ko se bo vračalo v obdobje po nosečnosti.