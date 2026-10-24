Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju

Zmanjšana spolna želja lahko preseneti tudi pare, ki so sicer v ljubečem in stabilnem odnosu. Nosečnica se lahko sprašuje, ali je z njo kaj narobe, partner pa lahko spremembo razume kot znak, da ga ne privlači več. Toda libido je odvisen od številnih dejavnikov, med nosečnostjo pa se spreminjajo tako telo kot počutje in čustvene potrebe. Spolna želja se med nosečnostjo spreminja, pri čemer so pomembni tako telesni kot psihološki dejavniki. Izkušnja je pri vsakem paru drugačna, zato ni enotnega pravila, koliko spolnosti naj bi si partnerja med nosečnostjo želela.

Zakaj lahko spolna želja med nosečnostjo upade?

Eden od razlogov so hormonske spremembe, ki lahko vplivajo na počutje, razpoloženje in doživljanje spolnosti. Pomembno vlogo imajo tudi povsem vsakdanje nosečniške težave. Slabost, občutljive prsi, utrujenost, vrtoglavica in povečana občutljivost na dotik lahko povzročijo, da je spolnost zadnja stvar, na katero nosečnica pomisli. Svoje lahko dodajo še skrbi. Nekatere ženske se bojijo, da bi s spolnim odnosom škodovale otroku, druge se težje privajajo na spreminjajoče se telo ali se ne počutijo tako privlačne kot pred nosečnostjo. Tudi pričakovanje nove življenjske vloge lahko vpliva na razpoloženje in željo po intimnosti. Včasih se spremeni tudi partnerjeva spolna želja. Partnerja lahko skrbi, da bi poškodoval otroka, ali pa preprosto ne ve, kako naj se odzove na telesne in čustvene spremembe nosečnice. Zato je pomembno, da se o svojih občutkih pogovarjata brez obtoževanja in predpostavk.

icon-expand Eden od razlogov so hormonske spremembe, ki lahko vplivajo na počutje, razpoloženje in doživljanje spolnosti. FOTO: Adobe Stock

Se libido spreminja glede na trimesečje?

Da, pri mnogih ženskah se spolna želja med nosečnostjo spreminja. V prvem trimesečju jo lahko zmanjšajo slabost, utrujenost in prilagajanje na nosečnost. V drugem trimesečju se nekatere nosečnice počutijo bolje, imajo več energije in si ponovno želijo spolnosti. Pri drugih pa se želja ne poveča ali se celo okrepi. V zadnjem trimesečju lahko željo zmanjšajo večji trebuh, težje gibanje, bolečine v hrbtu, slabši spanec in občutek pritiska v medenici. Tudi takrat ni enotnega vzorca: nekatere ženske si še vedno želijo spolnosti, druge pa dajejo prednost počitku in drugačnim oblikam bližine. Pomembno je, da se nosečnica ne primerja z drugimi in se ne sili v nekaj, česar si ne želi. Spolna želja ni merilo kakovosti partnerskega odnosa, prav tako ni dolžnost, ki bi jo morala izpolnjevati zato, da bi partnerja pomirila.

icon-expand Spolna želja ni merilo kakovosti partnerskega odnosa, prav tako ni dolžnost, ki bi jo morala izpolnjevati zato, da bi partnerja pomirila. FOTO: Shutterstock

Kako ohraniti bližino, tudi kadar ni želje po seksu?

Manj spolnosti ne pomeni, da se mora zmanjšati tudi čustvena bližina. Partnerja lahko v tem obdobju odkrijeta druge načine, kako si izkazovati ljubezen in ohranjati občutek povezanosti. 1. Pogovarjajta se brez očitkov. Namesto da partnerja ugibata, kaj drugi čuti, si vzemita čas za iskren pogovor. Nosečnica lahko pove, kaj ji trenutno ustreza, partner pa lahko izrazi svoje občutke in skrbi. Pomembno je, da pogovor ne postane pritisk za spolnost. 2. Negujta nežnost brez pričakovanj. Objemi, poljubi, držanje za roke in crkljanje na kavču so lahko dragoceni tudi takrat, ko si nosečnica ne želi spolnega odnosa. Pomembno je, da dotik ni razumljen kot obljuba, da bo sledila spolnost. 3. Poiščita skupne trenutke. Sprehod, večerja, ogled filma ali miren večer ob pogovoru lahko pomagajo ohranjati občutek, da sta še vedno partnerja, ne le bodoča starša, ki se pripravljata na prihod otroka. 4. Upoštevajta telesne spremembe. Če si oba želita spolnosti, vendar je ta zaradi trebuščka ali občutljivosti manj udobna, se lahko pogovorita o položajih in oblikah intimnosti, ki so prijetnejše. Ni treba vztrajati pri nečem, kar povzroča bolečino ali nelagodje. 5. Ne postavljajta si časovnega roka. Ni treba, da je spolno življenje v vsakem trimesečju enako ali da mora par ohraniti enako pogostost odnosov kot pred nosečnostjo. Bolj pomembno je, da se oba počutita varno, sprejeto in spoštovano.

Ali je spolnost med nosečnostjo varna?

Pri večini nosečnosti, ki potekajo brez zapletov, je spolni odnos varen in ne škoduje otroku. Plod varujejo plodovnica, plodov ovoj in maternični vrat. Vendar obstajajo okoliščine, v katerih lahko zdravstveni strokovnjak priporoči, da se par spolnim odnosom ali določenim oblikam spolnosti izogne. Če ima nosečnica krvavitve, ji odteka plodovnica, obstajajo težave s posteljico ali materničnim vratom oziroma ji je zdravnik svetoval omejitev spolnih odnosov, naj se o varnosti posvetuje z ginekologom ali babico. Ob močni krvavitvi ali hudi oziroma vztrajni bolečini je treba poiskati zdravstveno pomoč.

Se spolna želja po porodu vrne?

Pri mnogih ženskah se spolna želja sčasoma vrne, vendar ni mogoče napovedati, kdaj se bo to zgodilo. Po porodu lahko na libido vplivajo okrevanje telesa, hormonske spremembe, dojenje, pomanjkanje spanja in nove obveznosti. Nekateri pari potrebujejo več časa, da ponovno najdejo ritem, ki ustreza obema. Pomembno je, da si partnerja dovolita prilagajanje brez primerjanja z drugimi družinami in brez pritiska, da bi se moralo vse vrniti v prejšnje stanje v določenem času. Če zmanjšana želja povzroča veliko stisko, če se pojavlja bolečina ali če spremembe vztrajajo in skrbijo posameznico, je smiseln pogovor z ginekologom ali drugim ustreznim zdravstvenim strokovnjakom. Nosečnost je obdobje velikih sprememb, zato je povsem razumljivo, da se spreminja tudi intimno življenje. Včasih bližina pomeni spolnost, drugič objem, pogovor ali občutek, da se lahko na partnerja zaneseš. Najpomembneje je, da se oba počutita slišana in da je intimnost vedno stvar skupne želje, ne dolžnosti.