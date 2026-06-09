Zakaj v nosečnosti krvavimo iz nosu?

Krvavitve iz nosu niso pogost simptom nosečnosti, kot mislijo mnoge bodoče matere. Nastanejo zaradi spremembe ravni hormonov v telesu nosečnice, zaradi česar se poveča pretok krvi, krvne žile pa se napolnijo s krvjo. Sluznica v nosu je zelo občutljiva, kapilare pa precej krhke, zato se lahko zgodi, da vam iz nosu zakrvavi tudi, ko ga rahlo potresete.

Obstaja pa tudi več drugih razlogov, zakaj se med nosečnostjo pojavijo krvavitve iz nosu : - motnje strjevanja krvi, ki so lahko nevarne predvsem med porodom, - povišan pritisk, v tem primeru se poleg krvavitve iz nosu najpogosteje pojavita glavobol in omotica, - to stanje je lahko nevarno za otroka, ker moti krvni obtok skozi posteljico, - pomanjkanje kalcija in vitamina K, ki krepita stene krvnih žil in preprečujeta njihovo pokanje, - poškodbe nosu, - temperatura nad 38 stopinj, ki traja dalj časa. Če imate katerega od teh simptomov skupaj s krvavitvami iz nosu ali če nimate drugih simptomov, krvavitve iz nosu pa se pojavljajo pogosto, se morate posvetovati z zdravnikom.

icon-expand Eden redkih simptomov nosečnosti je tudi krvavitev iz nosu. FOTO: Adobe Stock

Kaj storiti, ko krvavite iz nosu?

Sedite na stol in glavo nagnite nazaj. Tako boste preprečili požiranje krvi. Dihajte skozi usta. S prsti in robčkom rahlo pritisnite na nosnice in držite približno dve minuti. Počasi odstranite prste in če kri iz nosu še vedno teče, postopek ponovite. Če krvavite tudi po tem, ko ste storili vse, kar je bilo priporočeno v drugem koraku, na zgornji del nosu, ne na nosnice, položite hladen obkladek. To bi moralo preprečiti nadaljnje krvavitve. Ko se krvavitev ustavi, obiščite zdravnika, da ugotovi vzrok in prepreči nadaljnjo krvavitev, medtem pa na lastno pest ne jemljite nobenih zdravil ali pršil za nos, saj je to lahko tvegano, zlasti v nosečnosti.

icon-expand Večina krvavitev je blaga in se hitro ustavi. FOTO: Shutterstock

Kaj še lahko pomaga?

Večina krvavitev je blaga in se hitro ustavi, vendar si lahko pomagate z nekaj ukrepi: - uporaba fiziološke raztopine za vlaženje nosu, - vlaženje zraka v prostoru, - nežno pihanje nosu, - izogibanje praskanju ali draženju nosu, - pitje dovolj tekočine.

Zakaj je to bolj pogosto v drugem in tretjem trimesečju?