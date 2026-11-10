Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?

Ali lahko nosečnica spije kozarec vina?

Odgovor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je jasen: med nosečnostjo ni znane varne količine alkohola in ni obdobja nosečnosti, v katerem bi bilo pitje alkohola varno. To velja za rdeče in belo vino, pivo, žgane pijače ter druge alkoholne napitke. Strokovnjaki se strinjajo, da lahko vse vrste alkoholnih pijač škodujejo razvijajočemu se otroku. Znanstveni dokazi ne omogočajo določitve meje, pod katero bi bilo pitje alkohola v nosečnosti zagotovo varno. To ne pomeni, da bo vsak otrok, izpostavljen majhni količini alkohola, utrpel posledice. Pomeni pa, da tveganja ni mogoče zanesljivo napovedati ali izključiti, zato zdravstvene ustanove priporočajo, da se alkoholu v nosečnosti popolnoma odpovemo.

icon-expand Vsakršno uživanje alkohola potencialno ogrozi še nerojenega otroka in zdravje nosečnice. FOTO: Shutterstock

Kaj se zgodi, ko nosečnica pije alkohol?

Alkohol iz materinega krvnega obtoka prehaja skozi posteljico do razvijajočega se otroka. Plod alkohola ne more presnavljati tako učinkovito kot odrasel človek, zato je lahko izpostavljen njegovim škodljivim učinkom. Alkohol lahko vpliva na razvoj možganov in drugih organov, pri čemer so možgani posebej ranljivi, saj se razvijajo skozi celotno nosečnost. Izpostavljenost alkoholu je povezana tudi z večjim tveganjem za spontani splav, mrtvorojenost, prezgodnji porod in nizko porodno težo. Ena od možnih posledic je tudi spekter fetalnih alkoholnih motenj, znan pod kratico FASD. Gre za skupino telesnih, vedenjskih, intelektualnih in razvojnih težav, ki so posledica izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom. Nekatere težave so vidne zgodaj, druge pa se lahko izrazijo šele pozneje, na primer pri učenju, pozornosti ali vedenju. NIJZ poudarja, da je mogoče FASD preprečiti, če otrok med nosečnostjo ni izpostavljen alkoholu.

Ali je vino v prvem ali zadnjem trimesečju manj nevarno?

Pogosto je mogoče slišati, da je treba biti previden predvsem v prvih tednih nosečnosti, pozneje pa naj bi bil občasni kozarec vina manj problematičen. Vendar takšno razlikovanje nima podlage v strokovnih priporočilih. Različni organi in telesni sistemi se razvijajo v različnih obdobjih nosečnosti, možgani pa se razvijajo skozi celotno nosečnost. Zato ni mogoče določiti obdobja, v katerem bi bilo pitje alkohola varno. Najboljša izbira je, da ženska ne pije alkohola že takrat, ko načrtuje nosečnost, in z abstinenco nadaljuje vso nosečnost. Če nosečnosti ni načrtovala in je zanjo izvedela šele po nekaj tednih, je najpomembneje, da od takrat naprej alkohola ne uživa ter se po potrebi posvetuje z zdravstvenim strokovnjakom.

icon-expand Pitje alkohola lahko povzroči resne zaplete med nosečnostjo in po porodu. FOTO: Shutterstock

Kaj pa brezalkoholno vino?

Brezalkoholne pijače niso nujno povsem brez alkohola. Nekatere lahko vsebujejo do 0,5 volumskega odstotka alkohola, zato je pomembno preveriti deklaracijo. NIJZ svetuje previdnost tudi pri brezalkoholnih vinih in pivih, saj za plod ni določena varna količina zaužitega alkohola. Če se želi nosečnica tveganju izogniti, je najpreprostejša izbira pijača, ki zagotovo ne vsebuje alkohola, na primer voda, mineralna voda ali sadni napitek brez alkohola. Za praznično nazdravljanje lahko izbere tudi brezalkoholni napitek, pri katerem je jasno navedeno, da ne vsebuje alkohola.

Kaj če je ženska pila vino, še preden je vedela, da je noseča?

Pozitiven test nosečnosti lahko marsikatero žensko prestraši, če se spomni, da je v preteklih tednih spila kozarec vina ali nazdravila ob posebni priložnosti. V takšni situaciji je pomembno, da ne zapade v občutke krivde, temveč se osredotoči na nadaljnje korake. Če je pred odkritjem nosečnosti pila alkohol, naj: - od trenutka, ko izve za nosečnost, ne uživa več alkohola; - nadaljuje redne nosečniške preglede; - se o količini in pogostosti pitja pogovori z ginekologom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom, zlasti če jo skrbi morebitna izpostavljenost; - poišče podporo, če težko preneha piti. Iz posameznega dogodka ni mogoče napovedati, ali bo imel otrok posledice. Tveganje je odvisno od več dejavnikov, med drugim od količine, pogostosti in časa izpostavljenosti, pa tudi od individualne občutljivosti razvijajočega se otroka. Najpomembnejše je, da ženska ne nadaljuje pitja, ker meni, da je škoda že storjena. Prenehanje pitja alkohola v katerem koli obdobju nosečnosti je koristno. Če nosečnica pije pogosto ali v večjih količinah in ji je težko prenehati, naj se čim prej obrne na zdravstvenega strokovnjaka. Pri tem ne potrebuje obsojanja, temveč strokovno pomoč in podporo.

Nosečnost brez alkohola je odgovornost, ki jo lahko podpira tudi okolica

Odločitev za abstinenco je lažja, kadar jo podpirajo tudi partner, družina in prijatelji. Nosečnice se na praznovanjih pogosto znajdejo v položaju, ko morajo pojasnjevati, zakaj ne bodo pile, ali poslušati pripombe, da en kozarec ne more škodovati. Namesto prepričevanja, da je majhna količina alkohola sprejemljiva, je pomembneje ustvariti okolje, v katerem lahko nosečnica brez pritiska izbere brezalkoholno pijačo. Partner lahko pri tem pomaga tako, da se tudi sam odpove alkoholu ob skupnih priložnostih. Nosečnost je obdobje velikih sprememb in številnih vprašanj. Pri alkoholu pa je zdravstveno priporočilo jasno: ker ni znane varne količine, je najbolj varna izbira popolna abstinenca. Če je ženska alkohol uživala, preden je vedela za nosečnost, naj ne sklepa, da bo otrok zaradi tega zagotovo imel težave, temveč naj preneha piti in se po potrebi pogovori z zdravstvenim strokovnjakom.