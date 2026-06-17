Najpogostejše spremembe kože v nosečnosti

V obdobju nosečnosti nas lahko doleti marsikaj lepega, včasih pa se moramo spoprijeti tudi z nosečniškimi tegobami, ki so značilne za ta čas. Več o možnih spremembah na koži v času nosečnosti pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Hiperpigmentacija

Navadno se pojavi v obliki rjavih madežev oziroma lis na obrazu ali na drugih delih telesa. Do tega običajno pride zaradi povečane koncentracije kožnega barvila melanina, kar je lahko tudi posledica delovanja hormonov v nosečnosti. Velikokrat pigmentni madeži kasneje tudi sami od sebe izzvenijo. Če nas hiperpigmentacija moti, lahko uporabljamo prekrivni puder ali barvno kremo, medtem ko so na voljo tudi posvetlitvene kreme. Vsekakor pa je najpomembneje, da svojo kožo vedno primerno zaščitimo pred soncem.

icon-expand Pigmentacija FOTO: Dreamstime

Akne

Nihanje in neravnovesje hormonov lahko pripelje tudi do mozoljev in aken. Vrtiljak najrazličnejših čustev, stres in neprimerna hrana, vse to namreč lahko vpliva tudi na delovanje žlez lojnic, ki takrat proizvajajo večje količine maščob kot običajno, kar se odraža tudi na naši koži. Priporočljivo je, da redno odstranjujemo višek maščobe, znoj in drugo umazanijo s telesa, a da pri tem ne uporabljamo agresivnih sredstev, ki naše stanje večkrat samo še dodatno poslabšajo. Pomagamo si lahko z dermalnimi zdravili, na primer kreme, gele in serume, ki so posebej namenjeni aknasti koži.

Otekanje

Ena od pogostih stvari v nosečnosti je tudi otekanje, zaradi česar imamo lahko težave predvsem z dlanmi, gležnji in stopali. Stari čevlji nam kar naenkrat niso več prav, ob tem pa imamo še občutek utrujenih ali težkih nog. Pomagamo si lahko z enostavnimi vajami, in sicer, da večkrat na dan poskušamo noge dvigniti čim višje, medtem ko si jih lahko čez noč podložimo tudi z blazino. Dobro je, da v svoj vsakdan vključimo več gibanja, kar bo pospešilo cirkulacijo, pa naj bo to prijeten sprehod, pilates, joga, plavanje ali kaj podobnega. V pomoč so nam lahko tudi kompresijske nogavice, s katerimi lahko vsaj malo omilimo zatekanje. V svojo prehrano lahko vključimo več živil, ki spodbujajo izločanje vode, kot so na primer kumare, rdeča pesa, solata, špinača, por, stročji fižol, buča, šparglji in limone, hkrati pa je tudi dobro, da se izogibamo večjim količinam soli.

icon-expand Ena od pogostih stvari v nosečnosti je tudi otekanje, zaradi česar imamo lahko težave predvsem z dlanmi, gležnji in stopali. FOTO: Adobe Stock

Krčne žile

Krčne žile lahko pridejo še bolj do izraza v obdobju nosečnosti, še posebej, če smo k njim že tako ali tako nagnjeni. Prepoznamo jih po tem, da so modrikaste, vijugaste in nabrekle, saj gre za površinske vene, ki prenašajo kri nazaj do srca. Za to neprijetno nadlogo je običajno krivo popuščanje žilnih sten ali zaklopk, zaradi katerih se v njih začne nabirati kri, zato začnejo izstopati oziroma se zasukajo ven. Če nas motijo krčne žile, moramo poskrbeti za dovolj gibanja in se izogibati dolgotrajnemu stanju na mestu ali sedenju. V primeru, da ne gre drugače, je priporočljivo, da se vmes vsaj malo sprehodimo ali razmigamo. Poskusimo lahko tudi z masažami ali s kremami za krčne žile.

Strije

Strije so zelo pogoste v času nosečnosti in se običajno pojavijo zaradi raztezanja kože. Do tega lahko pride, če začnemo (pre)hitro pridobivati na teži. Svoj delež k nastanku strij pa lahko prispevajo tudi hormoni, ki so povezani z nosečnostjo in vplivajo na kakovost kolagenskih in elastinskih vlaken. Najpogosteje pridejo do izraza na mestih, kjer se naša koža največkrat širi, in sicer na trebuhu, prsih, stegnih, zadnjici in na rokah. Sprva so videti kot vijolične lise, a sčasoma postanejo bele in spominjajo na zebraste črte. Veliko bodočih mamic se srečuje s to težavo, še posebej v zadnjem trimesečju. Priporočljivo je, da se redno in dosledno mažemo s kremami, s katerimi bomo navlažili in nahranili svojo kožo ter izboljšali njen tonus in prožnost. Ob tem je pomembno, da poskrbimo tudi za zadosten vnos tekočine, kot je na primer voda ali nesladkan čaj, ter obogatimo svojo hrano z vsemi potrebnimi hranili, predvsem z beljakovinami, vitaminoma C in A ter cinkom. Pri tem ne smemo pozabiti niti na zdrave maščobe, ki imajo pozitiven vpliv na čvrstost in elastičnost kože.

icon-expand Strije so pogosta težava v nosečnosti. FOTO: Dreamstime

Rdečica