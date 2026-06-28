Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?

Ali se nosečnice lahko kopajo v morju?
Plavanje v čistem morju je dovoljeno, če je potek nosečnosti normalen, torej brez diagnoze ogroženega splava ali prezgodnjega poroda. To je zdrava in koristna aktivnost, ki se priporoča ne glede na mesec nosečnosti. Nosečnice bi morale biti pozorne, da voda ni prehladna, da se izognejo temperaturnemu šoku. Poleg tega je treba paziti na udobno obutev, da se nosečnica ne bi slučajno spotaknila na mokri podlagi.
Ginekologinja dr. Ulla Marton prav tako poudarja, da nosečnice ne bi smele izogibati počitnicam ob morju. Če je nosečnost brez zapletov – torej brez povišanega krvnega tlaka, nereguliranega diabetesa, težav s ščitnico, bolezni ledvic ali srca, nizkega položaja posteljice ali tveganja za prezgodnji porod – lahko potujejo. Vendar je treba potovanje in obnašanje na destinaciji prilagoditi svojim telesnim zmožnostim in stalno poslušati svoje telo. Potovanje z vozilom zahteva počitek vsakih 1,5 do 2 uri z lahkotnim raztezanjem, sprehodom in okrepčilom.
Ali se nosečnice lahko kopajo v bazenu?
Pri bazenih obstajajo pomisleki zaradi čistosti vode in osebne higiene drugih ljudi. Kopanje v bazenu, ki ga uporablja veliko ljudi, se na splošno ne priporoča nosečnicam, saj so pogoste genitalne okužbe po uporabi. Idealni so bazeni, kjer je voda brezhibno čista in jih ne uporablja veliko ljudi. Torej, čeprav je zmerna telesna aktivnost v vodi dobra za nosečnico, kopanje v bazenih ne bi smelo biti prepogosto.
Kopanje v morju je precej bolj priporočljivo kot kopanje v bazenih in toplicah. Zaradi temperaturnih razlik se je priporočljivo izogibati turškim kopelim ter mokrim in suhim savnam. Iz higieničnih razlogov se priporoča izogibanje jacuzzijem, še dodaja ginekologinja. Nosečnice naj bodo pozorne tudi na to, da takoj zamenjajo mokre kopalke, saj tako preprečijo okužbe sečil, ki so med nosečnostjo pogostejše.
Izogibajte se pretiranemu izpostavljanju soncu
Toplota in izpostavljenost soncu ne škodujeta plodu, temveč nosečnici. Škodljivost UV žarkov, možnost opeklin in dehidracije so razlogi, da se priporoča bivanje v senci med 10. in 16. uro. Ginekologinja na splošno svetuje, naj se nosečnice izogibajo pretirani izpostavljenosti soncu, ki lahko povzroči opekline, sončne udare z mrzlico in tresenjem ter dehidracijo z znižanjem ravni elektrolitov, kar lahko resno ogrozi tako mater kot nosečnost.
Vir: miss7mama
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