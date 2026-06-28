Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?

Plavanje v čistem morju je dovoljeno, če je potek nosečnosti normalen, torej brez diagnoze ogroženega splava ali prezgodnjega poroda. To je zdrava in koristna aktivnost, ki se priporoča ne glede na mesec nosečnosti. Nosečnice bi morale biti pozorne, da voda ni prehladna, da se izognejo temperaturnemu šoku. Poleg tega je treba paziti na udobno obutev, da se nosečnica ne bi slučajno spotaknila na mokri podlagi.

Ginekologinja dr. Ulla Marton prav tako poudarja, da nosečnice ne bi smele izogibati počitnicam ob morju. Če je nosečnost brez zapletov – torej brez povišanega krvnega tlaka, nereguliranega diabetesa, težav s ščitnico, bolezni ledvic ali srca, nizkega položaja posteljice ali tveganja za prezgodnji porod – lahko potujejo. Vendar je treba potovanje in obnašanje na destinaciji prilagoditi svojim telesnim zmožnostim in stalno poslušati svoje telo. Potovanje z vozilom zahteva počitek vsakih 1,5 do 2 uri z lahkotnim raztezanjem, sprehodom in okrepčilom.