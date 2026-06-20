Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice

Enodelne kopalke z volančki

Če so vam všeč posebni modeli kopalk, ki delujejo predvsem trendovsko in v katerih boste imele čudovite fotografije ter spomin na dopust, ko ste bili še 2 v 1, potem so enodelne kopalke z volančki prava izbira za vas. Delujejo elegantno, zaščitijo nosečniški trebušček, nosite pa jih lahko tudi zvečer za sprehod po mestu, v kombinaciji z dolgim, lahkotnim krilom ali nosečniškimi hlačami.

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Enodelne kopalke v pastelnih odtenkih

Pastelne barve že nekaj časa kraljujejo na področju modnih smernic in tudi letošnje poletje bodo 'in'. Izberite si nežne marelične, zelene, modre ali roza kopalke, v katerih boste videti naravnost fantastično. Še posebej z lepo zarjavelo poltjo. A previdno! V nosečnosti je še posebej pomembno, da upoštevate varno sončenje, torej uporabo kreme z zaščitnim faktorjem najmanj 30 in izogibanje soncu med 10. in 17. uro. Pa ne pozabite na zadostno hidratacijo telesa in pitje večjih količin vode ali nesladkanega čaja.

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Dvodelne kopalke z visokim pasom

Nosečkam zelo lepo pristajajo dvodelne kopalke z visokim pasom. Spodnji del kopalk tako pokrije večji del trebuščka in ga zaščiti pred škodljivimi UV sončnimi žarki, hkrati pa ste v njih videti povsem trendovsko.

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