Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice

Ste visoko noseči in se odpravljate na dopust, pa ne veste, katere kopalke bi si izbrali? Za vas imamo nekaj čudovitih predlogov za kopalke, v katerih boste z nosečniškim trebuščkom videti fantastično in trendovsko! Preverite.
Enodelne kopalke z volančki
Če so vam všeč posebni modeli kopalk, ki delujejo predvsem trendovsko in v katerih boste imele čudovite fotografije ter spomin na dopust, ko ste bili še 2 v 1, potem so enodelne kopalke z volančki prava izbira za vas. Delujejo elegantno, zaščitijo nosečniški trebušček, nosite pa jih lahko tudi zvečer za sprehod po mestu, v kombinaciji z dolgim, lahkotnim krilom ali nosečniškimi hlačami.
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Enodelne kopalke v pastelnih odtenkih
Pastelne barve že nekaj časa kraljujejo na področju modnih smernic in tudi letošnje poletje bodo 'in'. Izberite si nežne marelične, zelene, modre ali roza kopalke, v katerih boste videti naravnost fantastično. Še posebej z lepo zarjavelo poltjo. A previdno! V nosečnosti je še posebej pomembno, da upoštevate varno sončenje, torej uporabo kreme z zaščitnim faktorjem najmanj 30 in izogibanje soncu med 10. in 17. uro. Pa ne pozabite na zadostno hidratacijo telesa in pitje večjih količin vode ali nesladkanega čaja.
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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Dvodelne kopalke z visokim pasom
Nosečkam zelo lepo pristajajo dvodelne kopalke z visokim pasom. Spodnji del kopalk tako pokrije večji del trebuščka in ga zaščiti pred škodljivimi UV sončnimi žarki, hkrati pa ste v njih videti povsem trendovsko.
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Prehrana v nosečnosti
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