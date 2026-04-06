Kdaj in kako narediti nosečniški test?

Kdaj je pravi čas, da preverite, ali pod vašim srcem raste novo življenje? Seveda takoj po nezaščitenem spolnem odnosu ne boste dobili odgovora. Počakati morate, da koncentracija nosečnostnega hormona HCG (pojasnilo: human chorionic gonadotrphin ali človeški gonadotropin, horij – najbolj zunanja plodovna ovojnica, gonadotropin – hormoni, ki učinkujejo na spolne žleze, ki se izločajo v možganskem privesku, hipofizi, in placenti) naraste.

Kdaj kupiti nosečniški test?

Prav noben test vam z gotovostjo ne bo podal pravilnega rezultata, dokler koncentracija hormona HCG v urinu ne naraste nad 50 mIE/ml, zato je najbolje, da v lekarni ali drogeriji test za ugotavljanje nosečnosti kupite vsaj en dan po zaostanku menstruacije. Hormon začne nastajati v posteljici in se praviloma v urinu pojavi od šest do sedem dni po oploditvi, nadaljnjih sedem dni pa njegova koncentracija doseže zelo visoko raven in jo bo test zaznal. Marsikatera ženska nima rednih menstrualnih ciklusov in resnično ne ve, kdaj je pravi dan za nosečnostni test. Če spadate mednje, je zelo pomembno, da upoštevate najdaljši ciklus zadnjih nekaj mesecev.

Kdaj narediti nosečniški test?

Včasih je veljalo, da je treba testno paličico pomočiti v prvi jutranji urin, toda to ni pravilo, lahko ga opravite kadar koli. Res pa je, da je koncentracija nosečnostnega hormona zjutraj najvišja. Nosečniški testi vam predvidoma puščajo le en odstotek dvoma, da vas rezultat zavaja, ne glede na to, kakšne oblike so (trakovi ali paličice). Toda, pozor! Preden se odločite za testiranje, ne pretiravajte s tekočino, ker boste drugače razredčili urin in z njim povzročili nepravilno odčitavanje koncentracije nosečnostnega hormona.

Kaj pomeni črtica na testu?

Motna črtica na testu pomeni, da je pozitiven oz. da ste noseči. Nivo HCG-ja ni enak pri vseh ženskah, tudi nizek nivo teh hormonov je dober znak.

Kdaj se pokaže pozitiven rezultat?

Nosečniški test deluje na podlagi količine hormona HCG v urinu. Logično je, da bodo nekatere ženske imele visok nivo hormona, druge pa ne. Zato lahko nekatere dobijo netočen rezultat, če se testirajo prezgodaj, ker nivo tega hormona ni dovolj visok za pozitiven rezultat. Zato počakajte vsaj 14 dni po morebitni zanositvi, da boste sigurni v relevantnost testa.

Lažno negativen test?

- Če ste imeli avanturo za eno noč ali ste pozabili vzeti kontracepcijsko tabletko in ste zaskrbljeni, lahko sumničenja o nezaželeni nosečnosti potrdite ali ovržete šele 19. dan po nezaščitenem spolnem odnosu. - Če se odločite za splav, bo lažen rezultat na testu viden še nekaj dni po tem, kajti telo potrebuje nekaj časa, da koncentracija nosečnostnega hormona pade. Pozitiven je lahko celo še devet tednov potem. - Prav tako bo test kazal modro črtico, znak za nosečnost, če ste pravkar rodili. Koncentracija HCG po rojstvu otroka se niža približno tri tedne. - Mit o tem, da v času, ko dojite, ne morete zanositi, ne drži. Novopečena mamica takrat še nima menstruacije ali jo ima zelo poredko, kljub temu pa lahko zanosi, če med spolnim odnosom ni zaščitena. Ginekologi svetujejo, da doječa ženska, če sumi, da je zopet noseča oz. jo na to opozarjajo prvi znaki (na primer jutranja slabost), opravi nosečnostni test 19. dan po spolnem odnosu. - Test je lahko zavajajoč tudi, če jemljete zdravila, ki vsebujejo HCG. - Ginekologi opozarjajo, da bo test lažno negativen, če se bo oplojeno jajčece ugnezdilo v jajcevodu ali trebušni votlini. To opisujejo kot izvenmaternično nosečnost, kljub temu pa lahko ima ženska tipične znake (slabost, napihnjen trebuh, zaostala menstruacija). Če po nekaj dneh še vedno sumite, da ste zanosili, in niste dobili menstruacije, je najbolje, da pokličete svojega izbranega ginekologa ter se naročite za pregled. Še enkrat poudarjamo, da so doma izvedeni nosečnostni testi 99-odstotno zanesljivi, vendar z novico, da boste čez devet mesecev zibali, vseeno počakajte do ginekološkega pregleda, krvnih preiskav in laboratorijskega pregleda urina.

