Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Katerih rib se izogibati na božični mizi

B.R.
Nosečnost 0
23. 12. 2025 11.37

Ribe in morski sadeži so vsestranska in hranljiva jed, ki pogosto krasi praznične mize po svetu, tudi na božični večer. Vendar niso vse vrste rib enako varne za otroke in nosečnice. Nekatere vrste vsebujejo visoke ravni živega srebra in drugih onesnaževal, ki lahko škodujejo razvoju možganov in živčnega sistema najmlajših in nerojenih otrok.

kosilo

Ribe so vir omega-3 maščobnih kislin, beljakovin in vitaminov, vendar niso vse vrste rib primerne za vsakogar. Nosečnice in otroci morajo biti še posebej pozorni.

Zakaj je pomembno izbrati prave vrste rib?

Med ribami se razlikujejo ravni živega srebra, kovine, ki se lahko nabira v telesu. Živo srebro je naravno prisotno v okolju, v vodo pa pogosto pride tudi zaradi človeških dejavnosti. V ribah se kopiči kot metilživo srebro, najvišje koncentracije pa se pojavljajo predvsem v večjih, dolgovečnih plenilskih ribah.

Za odrasle z razvitim živčnim sistemom so manjše količine živega srebra običajno manj problematične, medtem ko nosečnice, doječe matere in otroci potrebujejo še posebej previdno izbiro rib – zaradi tveganja za razvoj možganov in živčnega sistema pri otrocih.

Losos je riba, ki jo je priporočljivo uživati v nosečnosti.
Losos je riba, ki jo je priporočljivo uživati v nosečnosti. FOTO: Shutterstock

Ribe, ki se jim je treba izogibati

Zdravstvene agencije, kot sta Mayo Clinic in FDA/EPA, navajajo seznam rib, ki vsebujejo visoke ravni živega srebra in jih zato ne priporočajo za nosečnice in otroke. Te vrste rib pogosto niso primerne niti za pogoste praznične obroke:

Ribe z visokim deležem živega srebra

- Mečarica

- Kraljevska skuša

- Velike vrste tune (npr. bigeye tuna ali tuna za suši)

Te vrste imajo zaradi dolgega življenja in položaja na vrhu prehranjevalne verige običajno najvišje koncentracije živega srebra.

Varne in priporočljive ribe za otroke in nosečnice

Kljub previdnosti obstaja veliko vrst rib z nizko vsebnostjo živega srebra, ki so hranljive in primerne za prehrano:

Ribe, ki jih lahko vključite

- Losos

- Rakci/kozice

- Postrv

- Sardele

- Tilapija

Suši, sašimi, seviče in podobne jedi niso priporočljive zaradi tveganja za bakterije in parazite, zlasti pri ranljivih skupinah.
Suši, sašimi, seviče in podobne jedi niso priporočljive zaradi tveganja za bakterije in parazite, zlasti pri ranljivih skupinah. FOTO: Thinkstock

- Konzervirana lahka tuna (light tuna) – v omejenih količinah

- Sled (herring)

- Oslič, brancin, ščuka – če so lokalno preverjeni

Nizke ravni živega srebra pomenijo manjše tveganje, hkrati pa te vrste rib vsebujejo omega-3 maščobne kisline, pomembne za razvoj možganov in zdravje srca.

Običajno se priporočata dva do trije obroki rib na teden za nosečnice in otroke, pri čemer naj bodo obroki prilagojeni starosti in teži otroka.

Kako izbrati in pripraviti ribe za praznično mizo

1. Preverite poreklo ribe

Če kupujete sveže ali lokalno ulovljene ribe, se pozanimajte o lokalnih priporočilih in opozorilih glede onesnaženja voda.

2. Ribe temeljito skuhajte oziroma specite

Ne jejte surovih ali premalo kuhanih rib ali školjk – to je posebej pomembno za nosečnice zaradi tveganja bakterijskih okužb in parazitov.

3. Izogibajte se sušiju in surovim ribjim filejem

Suši, sašimi, seviče in podobne jedi niso priporočljive zaradi tveganja za bakterije in parazite, zlasti pri ranljivih skupinah.

4. Raznolika izbira je ključna

Različne vrste rib in morskih sadežev omogočajo boljšo prehransko raznolikost in zmanjšujejo izpostavljenost morebitnim onesnaževalom.

Ribe so okusna in hranljiva izbira za božično večerjo, vendar je pri izbiri pomembno upoštevati varnost otrok in nosečnic. Izogibajte se vrstam z visokim deležem živega srebra, kot so mečarica, morski psi ali velike tune, in raje izberite ribe z nizko vsebnostjo živega srebra, kot so losos, sardele ali kozice.

S premišljeno izbiro in pravilno pripravo lahko praznično mizo obogatite z zdravimi in okusnimi ribjimi jedmi, ki so varne za vse družinske člane.

Živila, ki lahko pomagajo proti zaprtju v nosečnosti
Preberi še
Živila, ki lahko pomagajo proti zaprtju v nosečnosti

Viri: Mayo Clinic, FDA/EPA, WebMD

ribe živo srebro nosečnice otroci božična miza
Prejšnji članek
Otroška imena

To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence

Naslednji članek
Nosečnost

Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440