Katerih rib se izogibati na božični mizi

Ribe so vir omega-3 maščobnih kislin, beljakovin in vitaminov, vendar niso vse vrste rib primerne za vsakogar. Nosečnice in otroci morajo biti še posebej pozorni.

Zakaj je pomembno izbrati prave vrste rib?

Med ribami se razlikujejo ravni živega srebra, kovine, ki se lahko nabira v telesu. Živo srebro je naravno prisotno v okolju, v vodo pa pogosto pride tudi zaradi človeških dejavnosti. V ribah se kopiči kot metilživo srebro, najvišje koncentracije pa se pojavljajo predvsem v večjih, dolgovečnih plenilskih ribah. Za odrasle z razvitim živčnim sistemom so manjše količine živega srebra običajno manj problematične, medtem ko nosečnice, doječe matere in otroci potrebujejo še posebej previdno izbiro rib – zaradi tveganja za razvoj možganov in živčnega sistema pri otrocih.

icon-expand Losos je riba, ki jo je priporočljivo uživati v nosečnosti. FOTO: Shutterstock

Ribe, ki se jim je treba izogibati

Zdravstvene agencije, kot sta Mayo Clinic in FDA/EPA, navajajo seznam rib, ki vsebujejo visoke ravni živega srebra in jih zato ne priporočajo za nosečnice in otroke. Te vrste rib pogosto niso primerne niti za pogoste praznične obroke: Ribe z visokim deležem živega srebra - Mečarica - Kraljevska skuša - Velike vrste tune (npr. bigeye tuna ali tuna za suši) Te vrste imajo zaradi dolgega življenja in položaja na vrhu prehranjevalne verige običajno najvišje koncentracije živega srebra.

Varne in priporočljive ribe za otroke in nosečnice

Kljub previdnosti obstaja veliko vrst rib z nizko vsebnostjo živega srebra, ki so hranljive in primerne za prehrano: Ribe, ki jih lahko vključite - Losos - Rakci/kozice - Postrv - Sardele - Tilapija

icon-expand Suši, sašimi, seviče in podobne jedi niso priporočljive zaradi tveganja za bakterije in parazite, zlasti pri ranljivih skupinah. FOTO: Thinkstock

- Konzervirana lahka tuna (light tuna) – v omejenih količinah - Sled (herring) - Oslič, brancin, ščuka – če so lokalno preverjeni Nizke ravni živega srebra pomenijo manjše tveganje, hkrati pa te vrste rib vsebujejo omega-3 maščobne kisline, pomembne za razvoj možganov in zdravje srca. Običajno se priporočata dva do trije obroki rib na teden za nosečnice in otroke, pri čemer naj bodo obroki prilagojeni starosti in teži otroka.

Kako izbrati in pripraviti ribe za praznično mizo

1. Preverite poreklo ribe Če kupujete sveže ali lokalno ulovljene ribe, se pozanimajte o lokalnih priporočilih in opozorilih glede onesnaženja voda. 2. Ribe temeljito skuhajte oziroma specite Ne jejte surovih ali premalo kuhanih rib ali školjk – to je posebej pomembno za nosečnice zaradi tveganja bakterijskih okužb in parazitov. 3. Izogibajte se sušiju in surovim ribjim filejem Suši, sašimi, seviče in podobne jedi niso priporočljive zaradi tveganja za bakterije in parazite, zlasti pri ranljivih skupinah. 4. Raznolika izbira je ključna Različne vrste rib in morskih sadežev omogočajo boljšo prehransko raznolikost in zmanjšujejo izpostavljenost morebitnim onesnaževalom. Ribe so okusna in hranljiva izbira za božično večerjo, vendar je pri izbiri pomembno upoštevati varnost otrok in nosečnic. Izogibajte se vrstam z visokim deležem živega srebra, kot so mečarica, morski psi ali velike tune, in raje izberite ribe z nizko vsebnostjo živega srebra, kot so losos, sardele ali kozice. S premišljeno izbiro in pravilno pripravo lahko praznično mizo obogatite z zdravimi in okusnimi ribjimi jedmi, ki so varne za vse družinske člane.