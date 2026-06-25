Kako veste, da se začenja porod?

Veliko več je primerov, da pari prihitijo v porodnišnico, prepričani, da se bo otrok rodil čez nekaj minut, pa ugotovijo, da je pred njimi še kar nekaj ur nestrpnega pričakovanja.
Znaki bližajočega se poroda
Če ste znali prisluhniti svojemu telesu v dnevih in tednih pred prihodom otroka, boste verjetno lahko opazili tudi nekatere znake, da se vaše telo pripravlja na porod. Vendar morate vedeti, da ta predporodna doba lahko traja dva, tri ali celo več tednov, zato ne smete biti presenečeni, če se stvari ne dogajajo hitro.
- Nagon urejanja gnezda - občutek, da morate hiteti po hiši in vsako stvar postaviti na njeno mesto, preden jo s svojim prihodom počasti novi družinski član.
- Otrok se manj premika. Vzrok je preprost: v maternici je manj prostora, poleg tega pa se otrok tik pred začetkom poroda nekoliko umiri. Če vas skrbi, da je preveč miren, se pogovorite z ginekologom.
- Morda boste ob popadkih dobili manjšo drisko. Na ta način telo prazni črevo, da ne bo oviralo poroda.
- Morda boste skozi nožnico izločili nekakšen čep sluzi in krvi, ki je med nosečnostjo zapiral maternični vrat, zdaj pa se ta odpira, da bo otrok imel prosto pot. Ta čep lahko opazite na hlačkah ali ko greste na stranišče. Če ob tem toliko krvavite, da potrebujete vložek, to povejte ginekologu.
- Porodi na televiziji ali filmskem platnu se vedno začnejo tako, da ženski odteče voda, v resničnem življenju pa to ni najpogostejši začetek. Če vam voda odteče, pojdite v porodnišnico, saj večina porodničarjev najraje vidi, da se otrok rodi od 24 do 48 ur po razpoku plodnika. Ko otroka ne varuje več plodovnica, je namreč bolj izpostavljen možnim okužbam.
- V zadnjem obdobju nosečnosti lahko več tednov občutite predporodne ali tako imenovane Braxton-Hicksove popadke. Ti so praviloma zelo neenakomerni, včasih se pojavljajo na 20 do 30 minut, včasih za krajši čas celo na 5 do 10 minut, potem pa naenkrat ponehajo. Pravi porodni popadki se pogosto začnejo kot močni krči, pri katerih se bolečina širi po nogah navzdol, pa tudi v križ in območje trebuha. Postajajo močnejši, daljši, pojavljajo se na vse krajše razmike in trajajo več kot eno uro kljub počitku.
Kdaj v porodnišnico?
Ko veste, da se je porod začel, se morate odločiti, kdaj boste šli v porodnišnico. Če boste prišli v porodnišnico v prepričanju, da boste vsak hip rodili, pa vam bodo povedali,
da je maternični vrat šele malo odprt, boste verjetno razočarani. Prvi porod lahko traja dvanajst ur in več in marsikdaj je bolje, da več ur tega obdobja preživite doma. Naj
navedemo nekaj znakov, ki vam lahko pomagajo pri odločitvi, kdaj boste šli v porodnišnico:
- če se popadki pojavljajo na pet minut ali manj in trajajo več kot pol ure,
- če so popadki tako boleči, da potrebujete pomoč,
- če vam je odtekla voda ali krvavite.
Če ste v dvomih, pokličite porodnišnico in dežurni sestri ali babici razložite svoje simptome.
Ko pridete v bolnišnico
V porodnišnici bodo ob sprejemu popisali vaše simptome in vas vprašali, ali imate kakšne posebne želje glede poteka poroda. Izmerili vam bodo temperaturo, krvni tlak in srčni utrip ter vzeli urin, v katerem bodo ugotavljali prisotnost krvi, beljakovin in količino sladkorja. Ob sprejemu rutinsko opazujejo otrokov srčni utrip s kardiotokografom. Med preiskavo, ki traja 20 minut, ležite na postelji.
Če ni nikakršnih zapletov, boste do konca rojevanja lahko dejavni, vmes vas bodo le občasno pregledovali. Stalen nadzor otrokovega srčnega utripa in popadkov s kardiotokografom bo potreben pri medenični vstavi, večplodni nosečnosti ali drugih posebnostih, pri katerih utegnejo nastati zapleti. Ob sprejemu in med porodom pregledujejo, kako se odpira vaš maternični vrat. Pri pregledu vam povedo, koliko ste že odprti. Če vas kar koli skrbi ali če katerega postopka ne poznate dobro, to čim prej povejte.
Povzeto po knjigi: Johnson's Nega matere in otroka, Mladinska knjiga Založba.
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