Kako veste, da se začenja porod?

Veliko več je primerov, da pari prihitijo v porodnišnico, prepričani, da se bo otrok rodil čez nekaj minut, pa ugotovijo, da je pred njimi še kar nekaj ur nestrpnega pričakovanja.

Če ste znali prisluhniti svojemu telesu v dnevih in tednih pred prihodom otroka, boste verjetno lahko opazili tudi nekatere znake, da se vaše telo pripravlja na porod. Vendar morate vedeti, da ta predporodna doba lahko traja dva, tri ali celo več tednov, zato ne smete biti presenečeni, če se stvari ne dogajajo hitro.

- Nagon urejanja gnezda - občutek, da morate hiteti po hiši in vsako stvar postaviti na njeno mesto, preden jo s svojim prihodom počasti novi družinski član.

- Otrok se manj premika. Vzrok je preprost: v maternici je manj prostora, poleg tega pa se otrok tik pred začetkom poroda nekoliko umiri. Če vas skrbi, da je preveč miren, se pogovorite z ginekologom.

- Morda boste ob popadkih dobili manjšo drisko. Na ta način telo prazni črevo, da ne bo oviralo poroda.

- Morda boste skozi nožnico izločili nekakšen čep sluzi in krvi, ki je med nosečnostjo zapiral maternični vrat, zdaj pa se ta odpira, da bo otrok imel prosto pot. Ta čep lahko opazite na hlačkah ali ko greste na stranišče. Če ob tem toliko krvavite, da potrebujete vložek, to povejte ginekologu.

- Porodi na televiziji ali filmskem platnu se vedno začnejo tako, da ženski odteče voda, v resničnem življenju pa to ni najpogostejši začetek. Če vam voda odteče, pojdite v porodnišnico, saj večina porodničarjev najraje vidi, da se otrok rodi od 24 do 48 ur po razpoku plodnika. Ko otroka ne varuje več plodovnica, je namreč bolj izpostavljen možnim okužbam.

- V zadnjem obdobju nosečnosti lahko več tednov občutite predporodne ali tako imenovane Braxton-Hicksove popadke. Ti so praviloma zelo neenakomerni, včasih se pojavljajo na 20 do 30 minut, včasih za krajši čas celo na 5 do 10 minut, potem pa naenkrat ponehajo. Pravi porodni popadki se pogosto začnejo kot močni krči, pri katerih se bolečina širi po nogah navzdol, pa tudi v križ in območje trebuha. Postajajo močnejši, daljši, pojavljajo se na vse krajše razmike in trajajo več kot eno uro kljub počitku.