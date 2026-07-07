Kako se na nosečnost pripraviti že 3 mesece pred zanositvijo?

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) lahko dobra priprava pred zanositvijo zmanjša tveganje za določene zaplete in prispeva k bolj zdravi nosečnosti. Kaj torej lahko naredite tri mesece pred načrtovano zanositvijo?

1. Naročite se na preventivni pregled

Če razmišljate o otroku, je eden najkoristnejših korakov obisk ginekologa ali osebnega zdravnika. Strokovnjak lahko preveri vaše zdravstveno stanje, zdravila, ki jih jemljete, kronične bolezni, cepljenja in druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na nosečnost. Posebej pomembno je, da se pred zanositvijo dobro uredijo bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni ščitnice, visok krvni tlak ali epilepsija. Slabo nadzorovane kronične bolezni lahko povečajo tveganje za zaplete med nosečnostjo.

icon-expand Če bi morali izbrati samo eno stvar, ki jo je smiselno narediti pred nosečnostjo, bi bila to skoraj zagotovo folna kislina. FOTO: AdobeStock

2. Začnite jemati folno kislino

Če bi morali izbrati samo eno stvar, ki jo je smiselno narediti pred nosečnostjo, bi bila to skoraj zagotovo folna kislina. Priporočljivo je začeti vsaj en mesec pred zanositvijo, številni strokovnjaki pa svetujejo že dva do tri mesece prej. Folna kislina namreč dokazano zmanjšuje tveganje za okvare nevralne cevi, med katere spada tudi spina bifida. Ker se možgani in hrbtenjača ploda začnejo oblikovati zelo zgodaj, pogosto še preden ženska ugotovi, da je noseča, je zgodnje jemanje folne kisline tako pomembno.

3. Preverite svoje prehranske navade

Tri mesece pred zanositvijo niso čas za stroge diete. Nasprotno, telo potrebuje dovolj hranil za pripravo na nosečnost. Kot piše Mayoclinic, se priporoča prehrana z veliko zelenjave, sadja, polnozrnatih živil, stročnic, kakovostnih beljakovin in zdravih maščob. Priporočljivo je tudi zagotoviti zadosten vnos železa, kalcija, joda in vitamina D. Če se prehranjujete vegetarijansko ali vegansko oziroma imate kakšno kronično bolezen ali prehransko omejitev, se je o prehranskih dopolnilih smiselno posvetovati z zdravstvenim strokovnjakom.

icon-expand Telo potrebuje dovolj hranil za pripravo na nosečnost. FOTO: Shutterstock

4. Poskrbite za zdravo telesno težo

Prenizka ali previsoka telesna teža lahko vpliva na plodnost ter poveča tveganje za zaplete v nosečnosti. CDC in NHS poudarjata, da je obdobje pred zanositvijo idealen čas za postopno približevanje zdravi telesni teži. To ne pomeni hitrega hujšanja. Veliko bolj učinkoviti so majhni, dolgoročni koraki: več gibanja, manj ultra procesirane hrane in bolj uravnoteženi obroki.

5. Opustite kajenje in alkohol

Čeprav mnoge ženske alkohol opustijo šele po potrjeni nosečnosti, strokovnjaki priporočajo, da se tega lotite že med načrtovanjem družine. Enako velja za kajenje in uporabo drog. Kajenje in alkohol lahko negativno vplivata na plodnost ter povečata tveganje za zaplete med nosečnostjo. Pomembno je vedeti tudi, da se kakovost jajčnih celic in semenčic ne izboljša čez noč. Zato je nekajmesečna priprava smiselna za oba partnerja.

icon-expand Življenjski slog moškega vpliva na kakovost semenčic, s tem pa tudi na verjetnost zanositve. FOTO: AdobeStock

6. Na pripravo ne pozabite vključiti tudi partnerja

Priprava na nosečnost ni zgolj naloga bodoče mamice. Raziskave kažejo, da življenjski slog moškega vpliva na kakovost semenčic, s tem pa tudi na verjetnost zanositve. Tudi partnerju zato koristi:

- opustitev kajenja,

- omejitev alkohola,

- zdrava prehrana,

- redna telesna dejavnost,

- dovolj spanja.

7. Ne zanemarite duševnega zdravja

Priprava na otroka ni samo fizični proces. Stres, tesnoba, izgorelost in kronično pomanjkanje spanja lahko vplivajo na počutje in kakovost življenja že pred nosečnostjo. Kot piše Womens Health, zdravstvene organizacije priporočajo, da si bodoči starši pred zanositvijo vzamejo čas za počitek, urejen življenjski ritem in krepitev podporne mreže. To je lahko idealen trenutek za iskren pogovor s partnerjem o pričakovanjih, financah, delu in spremembah, ki jih bo prineslo starševstvo.

8. Preverite cepljenja in družinsko zdravstveno zgodovino

Pred nosečnostjo je smiselno preveriti, ali so določena cepljenja še veljavna, zlasti zaščita proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Nekatere okužbe lahko v nosečnosti predstavljajo resno tveganje za plod. Koristno je tudi zbrati informacije o zdravstvenih težavah v družini. Te lahko pomagajo zdravniku oceniti morebitna genetska tveganja in svetovati dodatne preiskave, če so potrebne.

Majhna priprava, ki lahko naredi veliko razliko

Nosečnosti ne moremo načrtovati v vseh podrobnostih. Lahko pa naredimo korake, ki povečajo možnosti za zdrav začetek. Tri mesece pred zanositvijo so odlična priložnost za pregled zdravja, ureditev življenjskega sloga, začetek jemanja folne kisline in pripravo telesa ter uma na novo življenjsko poglavje. Kot poudarjajo strokovne organizacije, najboljša priprava na nosečnost ni popolnost, temveč postopne in trajne spremembe, ki koristijo tako staršem kot otroku.