Kako s svojo prehrano v nosečnosti oblikujete otrokov okus

Nove raziskave, o katerih poroča Telegraph, namreč kažejo, da lahko otrok nekatere okuse spozna že v maternici in si jih celo zapomni. Kot ugotavljajo raziskovalci z britanske univerze Durham, lahko izpostavljenost določenim okusom med nosečnostjo vpliva na to, kako se otrok nanje odziva pozneje v življenju

Dojenčki okušajo hrano že v maternici

Morda se sliši presenetljivo, a plod v nosečnosti nenehno požira amnijsko tekočino. V njej se znajdejo tudi aromatične spojine iz hrane, ki jo zaužije nosečnica. Tako lahko dojenček pride v stik z okusi korenja, česna, začimb, sadja ali zelenjave še pred rojstvom. Kot razlaga Independent.co.uk, se otrokova čutila za okus in vonj začnejo razvijati že med nosečnostjo. V zadnjem trimesečju so dovolj razvita, da lahko zaznavajo različne okuse in vonjave iz okolja v maternici.

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Raziskava: otroci so kasneje bolje sprejeli okuse, ki so jih spoznali pred rojstvom

Kot poroča Study Finds, so v eni izmed najbolj zanimivih raziskav so nosečnice v zadnjih tednih nosečnosti uživale kapsule s korenjem ali ohrovtom. Raziskovalci so najprej spremljali odzive plodov v maternici, nato pa enake otroke opazovali tudi po rojstvu in pri treh letih starosti. Rezultati so pokazali, da so se triletniki manj negativno odzivali na vonj zelenjave, ki so ji bili izpostavljeni že pred rojstvom. Otroci, katerih matere so med nosečnostjo uživale korenje, so se bolj pozitivno odzivali na vonj korenja, podobno pa je veljalo tudi za ohrovt. To ne pomeni, da bo otrok samodejno oboževal vso zelenjavo, kaže pa, da se lahko prve preference začnejo oblikovati veliko prej, kot smo mislili doslej.

Zakaj je to pomembno?

Mnogi starši se srečujejo z izbirčnostjo pri hrani, zlasti pri zelenjavi. Grenki okusi, kakršne imajo brokoli, ohrovt ali brstični ohrovt, otrokom pogosto niso med najljubšimi. Zato lahko zgodnja izpostavljenost različnim okusom pomaga zmanjšati odpor do novih živil. Bolj raznolika kot je prehrana med nosečnostjo, več različnih okusov lahko otrok spozna še pred rojstvom.

icon-expand Mnogi starši se srečujejo z izbirčnostjo pri hrani, zlasti pri zelenjavi. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko naredijo bodoče mamice?

Strokovnjaki poudarjajo, da ne gre za posebno dieto ali čudežno rešitev, temveč za raznoliko in uravnoteženo prehrano. Prof. Nadja Reissland z univerze Durham nosečnicam svetuje uživanje sadja in zelenjave različnih barv ter čim bolj pester jedilnik. Nekaj preprostih nasvetov:

- na jedilnik redno vključujte različne vrste zelenjave,

- ne vztrajajte le pri nekaj priljubljenih živilih,

- preizkušajte nove okuse, če vam zdravstveno stanje to dopušča,

- uživajte sadje in zelenjavo različnih barv,

- poskrbite za uravnoteženo prehrano skozi celotno nosečnost.

Tudi po rojstvu je potrebna vztrajnost

Če otrok po prvem poskusu zavrne določeno zelenjavo, to še ne pomeni, da je ne bo nikoli maral. Raziskave kažejo, da otroci pogosto potrebujejo več ponovitev istega živila, preden ga sprejmejo. Pomembni so tudi zgled staršev, družinski obroki in prijetno vzdušje za mizo. Zato se velja spomniti: ljubezen do zelenjave se morda res začne že v nosečnosti, vendar se razvija še leta po rojstvu. Vsak grižljaj brokolija, korenja ali bučke, ki ga otrok vidi na krožniku svojih staršev, je del tega procesa.