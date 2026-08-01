Kako prepoznati znake, ki kažejo, da se bliža porod?

Spust v medenico

Ko se otrokova glava, ki je bila prej višje v vašem trebuhu, premakne navzdol in zasidra globlje v medenici, pripravljena na porod, rečemo, da je otrok vstopil v porodni kanal. Posledično lahko nosečnice občutijo zmanjšan pritisk na diafragmo, kar omogoča lažje dihanje. Opazna sprememba položaja otroka je pogosto znak, da se lahko porod začne v naslednjih tednih.

Popadki Braxton Hicks

Braxton Hicksovi popadki so neredni, blagi popadki, ki jih je mogoče čutiti med nosečnostjo, vendar postanejo bolj izraziti, ko se porod bliža. Še najbolje bi jih lahko opisali kot testne popadke, ko se tvoje telo bliža koncu nosečnosti. Z njimi se tvoje telo pripravlja na porod. Za razliko od pravih porodnih popadkov se popadki Braxton Hicks ne povečajo po intenzivnosti ali pogostosti in običajno izzvenijo s počitkom in hidracijo.

icon-expand Za razliko od pravih porodnih popadkov se popadki Braxton Hicks ne povečajo po intenzivnosti ali pogostosti in običajno izzvenijo s počitkom in hidracijo. FOTO: Adobe Stock

Spremembe materničnega vratu

Ko se porod približuje, se maternični vrat začne pripravljati na porod. Lahko se začne tanjšati in odpirati v pripravi na otrokov prehod skozi porodni kanal. Čeprav teh sprememb ni vedno zlahka zaznati brez zdravniškega pregleda, lahko nekatere ženske opazijo povečan izcedek iz nožnice ali rožnat odtenek, kar je lahko znak, da se je maternični vrat začel spreminjati.

Gnezdenje

Mnoge bodoče matere tik pred začetkom poroda občutijo nenaden naval energije in močno željo po čiščenju in urejanju stanovanja. Ta pojav, znan kot nagon za gnezdenje, naj bi tudi na nek način nakazal, da se porod počasi približuje. Več o gnezdenju si lahko preberete tukaj.

Driska in prebavne motnje

V dneh pred porodom lahko hormonske spremembe povzročijo prebavne motnje, kot sta redko blato ali driska. To je način, kako telo izprazni črevesje, da naredi več prostora za otrokov spust skozi porodni kanal.

icon-expand V dneh pred porodom lahko hormonske spremembe povzročijo prebavne motnje. FOTO: Dreamstime

Odtekanje plodovnice

Odtekanje vode ali plodovnice je klasičen znak, da je čas za porod. To se lahko pojavi kot nenaden izliv tekočine ali kot počasno, neprekinjeno curljanje. Če se to zgodi, je nujno, da pokličete zdravnika ali se odpravite v porodnišnico.

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