Vesela novica: Kaja iz MasterChefa pričakuje prvega otroka

Kaja je zaradi ljubezni do fanta Aljaža zaživela na turistični kmetiji, kjer skrbi za kulinarično ponudbo. Veselo novico o pričakovanju dojenčka, ki bo na svet prišel julija, so namesto nje sporočili na Facebook profilu kmetije, kjer so objavili tudi nosečniške fotografije para.
Decembra 2025 je materinstvo potrdila tudi njena nekdanja sotekmovalka iz šova, Anamarija Truden. Polfinalistka se je skupaj s partnerjem Žigo razveselila rojstva sina, ob tem pa delila ganljivo fotografijo in zapisala: In postali smo družinica. Dobrodošel na svet!
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