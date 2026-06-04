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Vesela novica: Kaja iz MasterChefa pričakuje prvega otroka

N.R.A.
Nosečnost 0
04. 06. 2026 11.13

Kaja Naveršnik, ki jo poznamo iz šova MasterChef 2025, bo postala mamica.

kaja naveršnik

Kaja je zaradi ljubezni do fanta Aljaža zaživela na turistični kmetiji, kjer skrbi za kulinarično ponudbo. Veselo novico o pričakovanju dojenčka, ki bo na svet prišel julija, so namesto nje sporočili na Facebook profilu kmetije, kjer so objavili tudi nosečniške fotografije para.

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Decembra 2025 je materinstvo potrdila tudi njena nekdanja sotekmovalka iz šova, Anamarija Truden. Polfinalistka se je skupaj s partnerjem Žigo razveselila rojstva sina, ob tem pa delila ganljivo fotografijo in zapisala: In postali smo družinica. Dobrodošel na svet!

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kaja Naveršnik MasterChef Slovenija nosečnost zvezdniški dojenčki družina
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