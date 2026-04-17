Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati

17. 04. 2026 04.00

Porod je lahko izziv za vsako žensko, vendar pa obstajajo številni rizični dejavniki, ki lahko otežijo njegov potek. V tem članku bomo raziskali ključne dejavnike, ki vplivajo na težavnost poroda, vključno z velikostjo ploda, obliko medenice in hormonskimi motnjami. Prav tako bomo razpravljali o nepričakovanih zapletih, ki se lahko pojavijo med porodom.

Kaj vpliva na težavnost poroda?

Porod ni vedno enak, lahko pa je bolj zapleten zaradi različnih dejavnikov. Ključni dejavniki vključujejo velikost ploda, zdravje matere in stanje materničnega vratu. Tukaj je nekaj glavnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na potek poroda:

Sindrom policističnih jajčnikov in hormonske motnje (PCOS)

PCOS je bolezen, ki prizadene 5–10 % žensk. Hormonske motnje lahko vplivajo na velikost maternice in na velikost materničnega vratu, kar lahko podaljša in oteži porod. Bodoče matere s to težavo so pogosto vnaprej pripravljene na porod in se zdravijo že od 36. tedna nosečnosti.

Velikost notranje medenice je ključna za lažji porod. FOTO: Adobe Stock

Dimenzije medenice

Velikost notranje medenice je ključna za lažji porod. Če je medenica preozka, porod običajno traja dlje, saj je potrebno več časa za prehod ploda skozi porodni kanal. Ženske z ozko medenico so bolj nagnjene k dolgemu in težkemu porodu.

Velikost ploda

Večji kot je plod, težji je porod. Če ima ženska ozko medenico in velik plod (na primer več kot 3900 gramov), bo porod verjetno težji in daljši. Pomembno je, da zdravnik spremlja rast ploda in oceni možnost zapletov.

Faza razvoja dojenčka ob roku poroda

Če se dojenček rodi po roku, se kosti njegove glave začnejo zakostenevati, kar lahko povzroči poškodbe pri porodu. Večina zdravnikov danes sproži porod, ko nosečnost doseže 40. teden, saj so kosti glave še dovolj mehke, da omogočijo lažji prehod skozi porodni kanal.

Pri težjem porodu so pogosto vključeni tudi nepredvidljivi dejavniki. FOTO: Adobe Stock

Kaj so rizični dejavniki za težji porod?

Pri težjem porodu so pogosto vključeni tudi nepredvidljivi dejavniki. Tukaj je nekaj pogostih rizičnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na potek poroda:

- Prezgodnje rojstvo

Pri prezgodnjem porodu so tveganja večja, saj je otrok lahko premajhen, da bi se lahko rodil brez težav. Težave z medenico in okostjem ploda pogosto povzročijo zaplete pri prezgodnjem porodu.

- Povišan krvni tlak

Povečan krvni tlak med porodom je lahko zelo nevaren in lahko povzroči akutno hipoksijo (pomanjkanje kisika pri plodu), kar lahko povzroči pretrganje posteljice in druge zaplete.

- Nepričakovani zapleti

Včasih se zgodi, da ženska, ki morda še ni v aktivni fazi poroda, nenadoma doživi povišan krvni tlak ali otekline, kar lahko privede do resnih zapletov.

Redno spremljanje krvnega tlaka je ključnega pomena za preprečevanje zapletov med porodom. FOTO: Shutterstock

Kako preprečiti zaplete pri porodu?

Če želite preprečiti zaplete pri porodu, je pomembno, da redno spremljate naslednje dejavnike:

Krvni tlak
Redno spremljanje krvnega tlaka je ključnega pomena za preprečevanje zapletov med porodom. Visok krvni tlak lahko povzroči resne težave za mater in otroka.

Urinski testi
Z rednimi testi urina se lahko odkrijejo beljakovine v urinu, ki so lahko znak zapletov.

Spremljanje telesne teže
Prekomerno povečanje telesne teže med nosečnostjo lahko vpliva na razvoj zapletov med porodom.

Pomembno je, da pred porodom ne pride do vnetij ali okužb v nožnici. Pravilna higiena in zdravje nožnice lahko zmanjšata tveganje za zaplete pri porodu.

Čeprav obstajajo številni rizični dejavniki za težji porod, pa je z rednim spremljanjem zdravja, pravilno pripravo na porod in obvladovanjem dejavnikov, kot so velikost ploda in krvni tlak, mogoče zmanjšati tveganja. Pomembno je, da se ženske dobro pripravijo na porod in spremljajo vse ključne zdravstvene dejavnike, da bi porod potekal čim bolj gladko in brez zapletov.

Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Preberi še
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Prejšnji članek
Otroška imena

Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko

Naslednji članek
Nosečnost

Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?

