Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?

Potrditev nosečnosti

Prvi korak je potrditev nosečnosti. Ko opazite prve znake nosečnosti, naredite test nosečnosti doma ali pokličite svojega zdravnika in se naročite na krvni test. Potrditev nosečnosti vam bo omogočila začetek predporodne oskrbe in tudi sami boste lahko pravočasno prilagodili stil življenja in opustili morebitne nevarne navade, ki bi lahko škodile tako vašemu zdravju kot zdravju in razvoju otroka.

Telesne in čustvene spremembe

Med nosečnostjo bo vaše telo podvrženo številnim fizičnim in čustvenim spremembam. Te so del poti, ki vas bo pripeljala do starševske vloge – od jutranje slabosti in utrujenosti do občutljivosti dojk in nihanja razpoloženja. Sprejmite te spremembe in poiščite podporo svojega partnerja, družine, zdravnika in prijateljev. Več o spremembah, ki jih lahko pričakujete med nosečnostjo, si lahko preberete tukaj.

Redni obiski in pregledi pri zdravniku

Redna predporodna nega in zdravstveni pregledi so ključnega pomena tako za vaše zdravje kot za zdravje vašega otroka. Dovolj zgodaj se dogovorite za prvi ginekološki pregled. Ti obiski ginekologa bodo vključevali rutinske preglede, spremljanje rasti vašega otroka, ultrazvočne preiskave in prejemanje navodil glede prehrane, vadbe in morebitnih težav.

Zdrav življenjski slog in prehrana

Tu in tam se še lahko pregrešite s kakšno vam posebej ljubo hrano, a ohranjanje zdravega načina življenja je bistvenega pomena med nosečnostjo. Sledite uravnoteženi prehrani, bogati s sadjem, zelenjavo, pustimi beljakovinami in polnozrnatimi žitaricami. Ostanite hidrirani, redno telovadite (z odobritvijo zdravnika) in dovolj počivajte. Izogibajte se alkoholu, tobaku in prepovedanim substancam, pa tudi morebitnim zdravilom, ki vam jih ni predpisal zdravnik, saj lahko škodijo razvoju vašega otroka.

Pogosti simptomi nosečnosti

Med prvo nosečnostjo se lahko pojavijo različni simptomi. Ti lahko vključujejo slabost, bruhanje, utrujenost, pogosto uriniranje, spremembe dojk in nihanje razpoloženja. Čeprav so neprijetni, je večina teh simptomov normalnih. A če imate pomisleke ali hujše simptome, ne oklevajte in se obrnite na svojega zdravstvenega delavca. Pri tem mislimo tudi na prekomerno bruhanje, kajti dehidracija telesa lahko resno škoduje plodu.

Razvojni mejniki ploda

Razvoj vašega otroka bo med nosečnostjo hitro napredoval. Od oblikovanja organov in okončin do trenutka, ko boste prvič slišali njegov srčni utrip. Vsako trimesečje prinaša nove mejnike. Poučite se o vsem, kar se v posameznem tednu dogaja z otrokom in spremljajte spremembe, ki se odvijajo med procesom rasti in razvoja ploda. Tako se boste lažje povezali z otrokom še v obdobju, ko je v trebuhu.

Spremembe v partnerskem odnosu

Nosečnost in priprave na otroka lahko prinesejo številne spremembe v odnosu s partnerjem. Pomembno je ohraniti odprto in spoštljivo komunikacijo, deliti svoja čustva in skrbi ter iskati podporo drug pri drugem. Skupaj se lahko udeležita predavanj v šoli za starše, ki več povedo o sami nosečnosti, porodu, poporodnem obdobju in negi otroka. Tako bosta lažje prebrodila začetne dni novega življenja v vlogi staršev in številne spremembe, ki vaju v tem času čakajo.

Priprava na porod

Ko se začnete približevati roku poroda, je čas, da se pripravite na porod. Udeležite se tečajev o porodu, da se naučite več o različnih možnostih poroda, tehnikah obvladovanja bolečin in kaj lahko pričakujete med porodom. Ustvarite porodni načrt in svoje želje sporočite zdravstvenemu osebju ter si zagotovite prijetnejšo izkušnjo poroda.

Poporodno obdobje