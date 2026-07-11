Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama

Čeprav je ob rednem spremljanju mogoče veliko primerov pravočasno odkriti in ustrezno obravnavati, strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno poznati opozorilne znake.

Kaj je preeklampsija?

Preeklampsija je zaplet nosečnosti, pri katerem se običajno po 20. tednu nosečnosti razvije povišan krvni tlak, pogosto skupaj z znaki prizadetosti drugih organov, na primer prisotnostjo beljakovin v urinu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije preeklampsija prizadene približno 3 do 8 odstotkov nosečnosti po svetu in spada med pomembne vzroke zapletov pri materah in novorojenčkih. Posebna težava je, da se lahko pri nekaterih nosečnicah razvija skoraj neopazno. Prav zato so redni pregledi v nosečnosti tako pomembni, merjenje krvnega tlaka in pregled urina lahko odkrijeta težavo, še preden se pojavijo resnejši simptomi.

icon-expand Redni pregledi v nosečnosti so zelo pomembni. FOTO: Adobe Stock

Kateri so znaki preeklampsije?

Nekateri simptomi so lahko podobni običajnim nosečniškim težavam, zato jih ženske včasih spregledajo. Posebno pozornost je treba nameniti: - močnemu in vztrajnemu glavobolu, ki ne mine, - motnjam vida (zamegljen vid, bliski svetlobe, lise pred očmi), - nenadnemu otekanju obraza, rok ali nog, - bolečini pod rebri oziroma v zgornjem delu trebuha, - slabemu počutju, slabosti ali bruhanju, zlasti po prvem trimesečju, - nenadnemu občutku, da je "nekaj narobe". Pomembno je, da nosečnica ob takšnih znakih ne čaka do naslednjega pregleda, ampak se posvetuje z zdravstvenim osebjem.

Kdo ima večje tveganje?

Preeklampsija se lahko pojavi pri katerikoli nosečnici, tudi pri tistih brez očitnih dejavnikov tveganja. Vendar je verjetnost večja pri ženskah, ki imajo: - preeklampsijo v prejšnji nosečnosti, - večplodno nosečnost (na primer dvojčke), - kronično povišan krvni tlak, - sladkorno bolezen, - bolezni ledvic, - določene avtoimunske bolezni, - družinsko zgodovino preeklampsije, - višji indeks telesne mase pred nosečnostjo.

icon-expand Eden od znakov je tudi močan in dolgotrajen glavobol. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je lahko nevarna za mamo in otroka?

Če preeklampsije ne odkrijemo ali je ne zdravimo, lahko napreduje v resnejše stanje, imenovano eklampsija, pri katerem se pojavijo krči oziroma epileptični napadi. Med možnimi zapleti so tudi: - poškodbe organov, kot so ledvice, jetra ali možgani, - sindrom HELLP (resen zaplet, povezan z jetri in krvjo), - težave z rastjo otroka, - prezgodnji porod, - odstop posteljice.

Kako zdravniki spremljajo in zdravijo preeklampsijo?

Zdravljenje je odvisno od resnosti bolezni in tedna nosečnosti. Zdravniki običajno spremljajo krvni tlak nosečnice, stanje otroka z ultrazvočnimi pregledi, rast ploda ter laboratorijske izvide krvi in urina. Pri nekaterih nosečnicah zadostuje pogostejše spremljanje, pri drugih so potrebna zdravila za znižanje krvnega tlaka ali zdravljenje v bolnišnici. Če obstaja večje tveganje za epileptične napade, se lahko uporabi magnezijev sulfat, ki zmanjšuje možnost razvoja eklampsije.

icon-expand Bodite pozorni na opozorilne znake in simptome. FOTO: Shutterstock

Ali lahko preprečimo preeklampsijo?

Popolne zaščite žal ni, vendar lahko redna nosečniška oskrba pomaga pri zgodnjem odkrivanju tveganja. Zdravniki lahko pri ženskah z večjim tveganjem priporočijo določene preventivne ukrepe, na primer nizke odmerke aspirina ali dodajanje kalcija v primerih, kjer je to primerno. Takšna zdravila se smejo uporabljati le po priporočilu zdravstvenega strokovnjaka. Pomembno vlogo imajo tudi: - redni pregledi v nosečnosti, - spremljanje krvnega tlaka, - zdrava in uravnotežena prehrana, - primerna telesna aktivnost, če jo zdravnik dovoli.

Preeklampsija se lahko pojavi tudi po porodu

Mnoge ženske mislijo, da je nevarnost mimo takoj po rojstvu otroka, vendar lahko preeklampsija v nekaterih primerih nastopi tudi v dneh ali tednih po porodu. Zato je pomembno, da ženska po porodu ne ignorira znakov, kot so močan glavobol, težave z vidom, otekanje ali nenavadno slabo počutje.

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