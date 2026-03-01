Kaj dojenček zaznava v maternici

Kot piše portal Healthline, se senzorični razvoj začne zelo zgodaj, kar omogoča, da plod že v prvem trimesečju zaznava osnovne dražljaje iz materinega telesa.

Razvoj čutov skozi nosečnost

Portal Parents navaja, da je dotik prvi čut, ki se razvije – že okoli osmega tedna nosečnosti. Plod se začne odzivati na dotik lastnega telesa in stene maternice, kar je pomembno za razvoj živčnega sistema. Okoli 18. tedna začne zaznavati gibanje, do 20. tedna pa lahko okuša okuse v amnijski tekočini, ki se spreminjajo glede na materino prehrano. Verywell Family poroča, da se sluh razvije okoli 24. tedna, ko plod že razlikuje materin glas od drugih zvokov. Vid je zadnji čut, ki dozori. V pozni nosečnosti plod zazna svetlobo, ki prodira skozi trebušno steno, kar potrjuje tudi portal What to Expect, ki opisuje, da se plod odzove na močno svetlobo s premikom ali spremembo srčnega utripa.

icon-expand Nosečnost FOTO: Adobe Stock

Hormonski vplivi med materjo in plodom

Materina hormonska nihanja so eden najmočnejših komunikacijskih kanalov med materjo in plodom. Kot navaja portal Healthline, hormoni, kot so kortizol, oksitocin in adrenalin, prehajajo skozi posteljico in ustvarjajo kemično okolje, ki ga plod zazna. Kortizol je povezan s stresom, oksitocin pa z občutki ugodja in povezanosti. Plod se na te hormonske spremembe odziva s spremembami srčnega utripa, gibanja in možganske aktivnosti.

Kako se dojenček odziva na materina čustva

Vpliv stresa, anksioznosti in napetosti

Portal Parents poroča, da lahko dolgotrajen materin stres vpliva na delovanje encima v posteljici, ki običajno zmanjšuje količino aktivnega kortizola. Ko je ta zaščita oslabljena, več kortizola doseže plod, kar lahko vpliva na razvoj možganov in stresnega odzivnega sistema. Verywell Family navaja, da se pri materinem stresu pogosto poveča plodov srčni utrip, gibanje pa postane bolj sunkovito. Plod sicer ne čuti stresa kot čustva, vendar se odziva na fiziološke spremembe v materinem telesu.

icon-expand Nosečnost FOTO: Shutterstock

Pozitivna čustva in njihov vpliv

Ko je mati sproščena, se v njenem telesu sproščajo oksitocin in endorfini. Portal What to Expect opisuje, da se ob tem plodov srčni utrip umiri, gibanje postane bolj ritmično, možganska aktivnost pa kaže vzorce, povezane z umirjenostjo. Pozitivna čustva ustvarjajo ugodno okolje za razvoj živčnega sistema, kar lahko vpliva na kasnejšo čustveno stabilnost otroka.

Srčni utrip kot odsev materinega počutja

Healthline navaja, da se plodov srčni utrip pogosto sinhronizira z materinim. Ko je mati vznemirjena, se pospeši tudi plodov srčni utrip; ko je mirna, se umiri. Ta fiziološka povezanost je eden najzgodnejših znakov čustvene povezanosti med materjo in otrokom.

icon-expand Nosečnost FOTO: Shutterstock

Kako lahko nosečnica podpira svoje čustveno zdravje in dobrobit ploda

Tehnike za zmanjševanje stresa

Portal Verywell Family poudarja pomen tehnik sproščanja, ki zmanjšujejo raven kortizola in izboljšujejo počutje matere ter posledično tudi ploda. Med najbolj učinkovitimi so: - dihalne tehnike, - nežna telesna aktivnost, - meditacija, - čuječnost, - redni počitek.

icon-expand Noseča mamica FOTO: Adobe Stock

Pomen socialne podpore

Kot piše Parents, je socialna podpora eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov pred kroničnim stresom. Pogovor s partnerjem, družino ali prijatelji lahko zmanjša občutek preobremenjenosti in izboljša čustveno stabilnost nosečnice.

Glasba, glas in dotik

Portal What to Expect navaja, da se plod pozitivno odziva na materin glas in umirjeno glasbo. Redno govorjenje, petje ali branje lahko okrepi občutek varnosti in povezanosti. Nežna masaža trebuha v pozni nosečnosti lahko dodatno spodbuja sprostitev in krepi občutek bližine med materjo in plodom. Dojenček v maternici ni pasiven opazovalec, temveč občutljivo bitje, ki zaznava materino fizično in čustveno stanje. Zdrav življenjski slog, čustvena stabilnost in skrb za dobro počutje nosečnice ustvarjajo optimalno okolje za razvoj ploda in njegovo prihodnjo čustveno odpornost.