Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?

Ste se kdaj vprašali, kako dojenček v trebuhu čuti vašo žalost, solze, smeh in kolcanje? Doktorica Camille Hoffman, ki raziskuje predvsem prenatalno duševno zdravje, trdi, da se otroci pozitivno naravnanih in srečnih mater bolje soočajo s stresom in so manj anksiozni. Vpliv vašega počutja in reakcij na določene situacije in občutke na dojenčka je izjemno velik. Ko se smejete, otrok to doživlja kot skakanje po trampolinu (pravijo, da so napihljiva igrala in trampolini med otroki tako priljubljeni tudi zato, ker to povezujejo z občutkom sreče). Nasprotno pa lahko huda žalost, stres in slabo počutje matere kasneje pri otroku privedejo do anksioznosti in celo depresije.

icon-expand Visoka raven stresa lahko znatno vpliva tudi na vašega otroka v trebuščku. FOTO: Shutterstock

Vsi smo v določenih trenutkih življenja izpostavljeni stresu, vendar je od nas samih odvisno, kako se bomo z njim spopadli, pravi Hoffmanova in nadaljuje: Odpornost in sposobnost otroka, da se sooči s stresom, pa sta nekoliko odvisni tudi od materinega počutja tistih devet mesecev, ko ga je nosila v trebuhu. Eden izmed načinov, kako lahko preverite, ali se uspešno soočate s stresom, je merjenje srčnega utripa. Ko ste pod stresom, je bitje vašega srca hitro in nespremenljivo. Ko pa se umirite, je vaše bitje srca prilagodljivo in umirjeno. Tako so tudi ugotovili, da se mama, medtem ko opazuje svojega otroka, popolnoma umiri, njeno bitje srca pa je enakomerno. Glede na to, da je mamin živčni sistem tako zelo povezan z otrokom, je njena dobra volja koristna za oba.

icon-expand V nosečnosti se poskušajte čim bolj sprostiti. FOTO: Dreamstime