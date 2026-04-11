Je med nosečnostjo varno voziti kolo?

Vožnja s kolesom je čudovita dejavnost. Poleg velikih koristi za fizično zdravje strokovnjaki izpostavljajo tudi številne koristi za duševno zdravje. Dokazano je, da lahko samo 15 minut kolesarjenja občutno dvigne vaše razpoloženje, saj se pri tej telesni aktivnosti, pa tudi pri teku, sprosti zadostna doza hormona sreče oz. serotonina, ki vas lahko v trenutku spravi v boljšo voljo.
Velik del tega, kar lahko počnete med nosečnostjo, temelji na tem, kar ste počeli pred zanositvijo. Ženske, ki vozijo gorsko kolo na napredni ravni, bodo morda lahko nadaljevale z gorskim kolesarjenjem med nosečnostjo, medtem ko bi se začetnice verjetno morale držati utrjenih poti.
Ravno tako je z vadbo in tekom, tiste, ki so se že pred nosečnostjo veliko ukvarjale s športom, lahko na prilagodljivi ravni s tem nadaljujejo tudi tekom nosečnosti. Seveda, če ta poteka normalno in če to odobri osebni zdravnik ali ginekolog.
Čeprav vožnja s kolesom med nosečnostjo sama po sebi ne predstavlja nujno tveganja, Dr. Lucky Sekhon, dr.med., specialistka za plodnost in certificirana porodničarka, pravi, da je treba biti pozoren na nekatere težave ali potencialna tveganja.
Na primer v prvem trimesečju, ko sta slabost in vrtoglavica najpogostejši, je izguba ravnotežja ena od možnih nevarnosti. "Pomembno je, da ste previdni in poslušate svoje telo in če se počutite slabo, se umirite in počivajte. Nevšečnosti z vrtoglavico in slabostjo pa lahko preprečite tako, da ostanete hidrirani in zagotovite, da ne vozite kolesa na prazen želodec," je za portal POPSUGAR še razložila dr. Lucky.
"Poleg slabosti in vrtoglavice pa lahko visoke ravni hormona progesterona povzročijo ohlapnost vezi, zaradi česar ste lahko bolj nagnjeni k trganju ali nategu mišic in vezivnega tkiva. Pomembno je, da upočasnite intenzvinost gibanja ali prenehate s kolesarjenjem, če začutite obremenitev. Pred in po vožnji kolesa se dobro in predvsem previdno raztegnite."
Ker je tretje trimesečje zaradi splošnega stanja nosečnice in velikosti trebuščka zgodba zase, postaja vožnja s kolesom zelo tvegana dejavnost. Velikost trebuha namreč znatno vpliva na ravnotežje in povečuje tveganje za padce in poškodbe. Prav tako je lahko nosečnicam neprijetno voziti kolo, še posebej, kadar se je treba med vožnjo nagniti čez krmilo.
"Pomembno je zmanjšati tveganje padcev, zlasti v poznem drugem in tretjem trimesečju, saj lahko udarci v trebuh poškodujejo posteljico in povzročijo nevarno krvavitev," je še zaključila zdravnica.
