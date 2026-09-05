Pogosta težava, ki se pojavi med nosečnostjo

Hemoroidi lahko prizadenejo vsako nosečnico, pa če je nagnjena k njim ali ne. Po nekaterih ocenah jih ima približno tretjina nosečnic in največkrat se pojavijo v zadnjem trimesečju, lahko pa tudi med in kmalu po porodu. Dobro je, da praviloma niso nevarni za zdravje nosečnice ali za zdravje njenega še nerojenega otročka in da so največkrat kratkotrajne narave. Čeprav se stanje poslabša s potiskanjem in napenjanjem med porodom, pa simptomi po porodu večinoma kmalu izginejo, največkrat v nekaj tednih.

Obstajajo notranji in zunanji hemoroidi. Gre za nabrekle vene v mehkem tkivu okoli zadnjika in spodnjega dela danke, ki se lahko povečajo in zatečejo. Lahko pa se tudi zamašijo, vnamejo ali rahlo zakrvavijo pri odvajanju blata, kar povzroča neprijetnosti, svežo kri na blatu ali celo bolečine. Možnost nastanka hemoroidov oziroma zlate žile se med nosečnostjo poveča zaradi hormonskih sprememb, ki vplivajo na mišice analnih ven, zaradi večje nagnjenost k zaprtjem in zaradi pritiska otrokove glavice na vensko žilje v medenici proti koncu nosečnosti, je zapisano v Gradivu za strokovnjake z naslovom "Priprava na porod in starševstvo" Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).

Vzroki hemoroidov v nosečnosti:

- povečana količina krvi in posledično razširjene žile,

- pritisk na žile ob zadnjiku zaradi glavice ploda in rastoče maternice,

- povišanje količine progesterona in

- zaprtje, ki je pogosta težava nosečnic.

Simptomi hemoroidov v nosečnosti:

- krvavitev iz zadnjika,

- bolečine ob sedenju in odvajanju blata,

- bulica ob zadnjični odprtini ter

- srbečica in pekoč občutek okoli zadnjika.

V zloženki Nijz navajajo, kaj lahko nosečnica stori, da bi se izognila hemoroidom ali da bi jih vsaj ublažila:

Poskrbi naj za redno odvajanje blata in ustrezno prehrano, da bo blato mehko.

Pomembno je preprečevati zaprtje. Nosečnica naj uživa dovolj tekočin (najbolje vodo) in hrano, bogato z vlakninami, sadje, zelenjavo, stročnice, polnozrnato moko, kaše, neoluščen riž. Pomagata laneno seme in seme indijskega trpotca, možna rešitev je tudi dodajanje magnezija v prehrano, ki nase veže vodo in mehča blato. Glede jemanja morebitnih odvajal naj se nosečnica posvetuje z zdravnikom ali ginekologom. Dovoljena je uporaba sirupa z laktulozo ali svečk z glicerolom. Močno odsvetujemo kakršno koli rabo močnih odvajal, kot so čaji z antrakinonskimi učinkovinami ali ricinovo olje, saj lahko zaradi lokalnega draženja sprožijo krče maternice in posledično prezgodnji porod. Izogibati se je dobro dolgotrajnemu stoječemu položaju. Če nosečnica opravlja svoje delo pretežno stoje, naj ga redno prekinja z odmori, v katere naj vključi nekaj telesnih vaj.

Nosečnica naj bo redno telesno aktivna.

icon-expand Telo med nosečnostjo doživlja številne spremembe in ena od nezaželenih težav so lahko hemoroidi. FOTO: Dreamstime

Kako si lahko nosečnica pomaga doma?

- Večkrat dnevno namakajte zadnjično odprtino v topli vodi.

- Oteklino in bolečino lahko omilite z ledenimi obkladki zadnjične odprtine.

- med počivanjem doma, branjem knjige, gledanjem televizije je priporočljivo ležati na boku za zmanjšanje pritiska na zadnjično odprtino.

- Ne sedite ali stojite predolgo.

- Zadnjična odprtina naj bo čista in suha.

- Pojdite na stranišče, takoj ko začutite nujo. Ni dobro zadrževati, saj lahko v nasprotnem primeru nastopi zaprtje.

- Po odvajanju si zadnjično odprtino obrišite z mehkim straniščnim papirjem ali še bolje z vlažnimi robčki brez alkohola. Bolje je, če prizadeto površino nežno "tapkate" kot da bi jo grobo brisali.

- Izogibajte se napenjanju med odvajanjem in dolgotrajnemu sedenju na stranišču.

- Domače zdravilo je lahko mazilo z nepozebnikom, ki deluje antibakterijsko, blaži srbenje, zmanjšuje vnetja in hitreje celi rane.

- Redno izvajajte Keglove vaje za krepitev mišic medeničnega dna.

Hemoroidi po porodu

Hemoroidi iz obdobja nosečnosti se lahko po porodu še povečajo, saj močno pritiskanje med porodom namreč včasih povzročita nabrekanje ven v steni zadnjika. "Ženski svetujemo, da med ležanjem na boku uporabi blazino za podporo in omili bolečino, med dojenjem lahko za sedenje uporabi obroč iz pene ali gume. Za lajšanje blagih oblik hemoroidov lahko uporablja kremo, ki se nanese lokalno. Svetujemo prehrano, ki preprečuje zaprtje. Za zmanjšanje edema in lajšanje bolečin lahko uporablja ledene obkladke lokalno na področju anusa," je zapisano v priročniku Nijz.

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