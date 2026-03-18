Gibi ploda v maternici: kaj je normalno in kdaj nas mora skrbeti?

Prve gibe ploda običajno začutimo med 20. in 24. tednom nosečnosti. Pri ženskah, ki niso prvič noseče, se gibanje lahko začuti že prej, medtem ko prvorodke običajno prve gibe začutijo dva do tri tedne kasneje. To je povsem individualno in ni razloga za skrb, če se gibanje pojavi nekoliko prej ali kasneje, je za miss7mama dejala dr. Senka Sabolović Rudman, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.

Sprva so gibi ploda šibki, podobni tresljajem, nato pa se v naslednjih desetih tednih gibi povečujejo in postajajo močnejši. Plod se začne premikati z nogicami, rokami in se celo obrača.

Med 24. in 28. tednom nosečnosti lahko nosečnica začuti tudi rahlo ritmično trzanje, ki ga povzroča krčenje diafragme ploda – poznano kot "štucanje". V tem obdobju plod že lahko reagira na zvoke in prepozna znane glasove.

Okoli 32. tedna gibanje doseže svoj vrhunec, nato pa se začne postopoma upočasnjevati. Od 36. tedna dalje so premiki manj pogosti in intenzivni, saj plod zaradi rasti nima več veliko prostora za gibanje. Večina plodov je v tem času že postavljena z glavo navzdol.

V zadnjih dveh tednih nosečnosti je gibanje ploda počasnejše in umirjeno, kar je povsem normalno. Nosečnice lahko občutijo manj intenzivne in manj pogoste gibe.