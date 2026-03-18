Gibi ploda v maternici: kaj je normalno in kdaj nas mora skrbeti?

Prve gibe ploda običajno začutimo med 20. in 24. tednom nosečnosti. Pri ženskah, ki niso prvič noseče, se gibanje lahko začuti že prej, medtem ko prvorodke običajno prve gibe začutijo dva do tri tedne kasneje. To je povsem individualno in ni razloga za skrb, če se gibanje pojavi nekoliko prej ali kasneje, je za miss7mama dejala dr. Senka Sabolović Rudman, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.
Sprva so gibi ploda šibki, podobni tresljajem, nato pa se v naslednjih desetih tednih gibi povečujejo in postajajo močnejši. Plod se začne premikati z nogicami, rokami in se celo obrača.
Med 24. in 28. tednom nosečnosti lahko nosečnica začuti tudi rahlo ritmično trzanje, ki ga povzroča krčenje diafragme ploda – poznano kot "štucanje". V tem obdobju plod že lahko reagira na zvoke in prepozna znane glasove.
Okoli 32. tedna gibanje doseže svoj vrhunec, nato pa se začne postopoma upočasnjevati. Od 36. tedna dalje so premiki manj pogosti in intenzivni, saj plod zaradi rasti nima več veliko prostora za gibanje. Večina plodov je v tem času že postavljena z glavo navzdol.
V zadnjih dveh tednih nosečnosti je gibanje ploda počasnejše in umirjeno, kar je povsem normalno. Nosečnice lahko občutijo manj intenzivne in manj pogoste gibe.
Kdaj naj nosečnica postane zaskrbljena?
Nosečnice pogosto opazijo, da so gibi ploda najbolj intenzivni, ko so same in sproščene, na primer zvečer ali med počitkom. Gibanje se lahko poveča tudi po obroku, saj povečana raven sladkorja v krvi vpliva na aktivnost ploda. Prav tako se gibi lahko občutijo močneje, ko je nosečnica vznemirjena ali napeta, kar je povezano z dvignjeno ravnjo adrenalina.
Pomembno je, da nosečnica spremlja gibe ploda, zlasti v zadnjem trimesečju. Priporočljivo je, da v eni uri začuti vsaj deset gibov. Če se število gibov znatno zmanjša ali če nosečnica začuti popolno odsotnost gibanja, je to znak za takojšen obisk zdravnika.
Kaj naj storim, če začutim manj gibanja?
Če opazite zmanjšano gibanje ploda, poskusite najprej umiriti okolje, se usedite ali ulezite in bodite pozorni na gibe. Vzemite si čas in opazujte, ali plod reagira. Če v eni uri ne začutite vsaj deset gibov, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Vsak plod ima svoj vzorec gibanja, ki je za starše lahko vodilo pri spremljanju njegovega počutja. Pomembno je, da nosečnica pozna značilnosti gibanja svojega otroka in ne paničari zaradi manjših odstopanj. Vendar pa je vsako radikalno zmanjšanje gibov razlog za takojšen zdravniški pregled.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV