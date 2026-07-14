Ste noseči in brez energije? Preden posežete po tej pijači, preberite opozorilo zdravnikov

Čeprav ena sama pijača verjetno ne bo povzročila težav pri zdravi nosečnici, zdravniki zaradi kombinacije kofeina, sladkorja in drugih stimulativnih sestavin svetujejo, naj se jim nosečnice raje izogibajo ali jih uživajo le po posvetu z zdravstvenim strokovnjakom.

Glavna težava je kofein

Največ pozornosti pri energijskih pijačah vzbuja kofein. Med nosečnostjo telo kofein presnavlja počasneje, zato lahko ostane dlje časa v krvnem obtoku matere in prehaja tudi do ploda. Ameriško združenje porodničarjev in ginekologov (ACOG) priporoča, da nosečnice omejijo skupni dnevni vnos kofeina na manj kot 200 miligramov. Pri tem je pomembno upoštevati, da kofein ni samo v kavi, temveč tudi v čaju, čokoladi, nekaterih gaziranih pijačah in energijskih napitkih. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je lahko visok vnos kofeina v nosečnosti povezan z večjim tveganjem za slabšo rast ploda, nižjo porodno težo in nekatere neugodne izide nosečnosti.

icon-expand Nosečnost je obdobje, ko strokovnjaki priporočajo čim bolj preproste in preverjene izbire, predvsem vodo. FOTO: Adobe Stock

Energijske pijače niso enake kot kava

Nekatere nosečnice se sprašujejo: če je dovoljena določena količina kofeina, ali to pomeni, da je dovoljena tudi energijska pijača? Odgovor ni tako preprost. Pri kavi je običajno znana količina kofeina, medtem ko energijske pijače pogosto vsebujejo še druge sestavine, kot so tavrin, gvarana, različni rastlinski izvlečki in dodatki, katerih varnost v nosečnosti ni vedno dovolj raziskana. Prav zaradi te kombinacije strokovnjaki pogosto svetujejo, naj nosečnice energijske pijače raje izberejo kot zadnjo možnost, oziroma se jim popolnoma izognejo.

Kaj lahko prevelik vnos kofeina povzroči?

Preveč kofeina lahko pri nosečnici povzroči: - nemir in razbijanje srca, - težave s spanjem, - povečano tesnobo, - slabost, - občutek nervoze. Pri nosečnosti pa je večja skrb vpliv na razvoj ploda. Raziskave kažejo povezavo med višjim vnosom kofeina in nekaterimi zapleti, zato strokovne smernice priporočajo zmernost.

Kaj pa energijske pijače brez sladkorja?

Tudi različice "zero" niso nujno najboljša izbira. Čeprav vsebujejo manj ali nič sladkorja, lahko še vedno vsebujejo velike količine kofeina in druge dodatke. Nosečnost je obdobje, ko strokovnjaki priporočajo čim bolj preproste in preverjene izbire, predvsem vodo, mleko, nesladkane napitke in uravnoteženo prehrano.

Kaj popiti, ko zmanjka energije?

Utrujenost v nosečnosti je zelo pogosta, vendar energijska pijača ni edina rešitev. Pomagajo lahko: - dovolj spanja in počitka, - redni manjši obroki, - dovolj tekočine, - živila z beljakovinami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati, - lahka telesna aktivnost, če jo zdravnik dovoli. Če je utrujenost zelo izrazita ali nenadna, je dobro, da se nosečnica posvetuje z zdravnikom, saj je lahko povezana tudi s pomanjkanjem železa ali drugimi težavami.

Najbolj varna izbira? Previdnost

Nosečnost je obdobje številnih sprememb in tudi pri priljubljenih pijačah velja pravilo zmernosti. Občasna majhna količina kofeina običajno ni razlog za paniko, vendar energijske pijače zaradi svoje sestave niso priporočljiva vsakodnevna izbira. Za bodoče mamice ostaja najboljša navada preprosta: dovolj vode, kakovostna prehrana in počitek, kadar telo sporoča, da ga potrebuje.