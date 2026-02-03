Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet

Devetnajstletna ženska je leta 2021 rodila dvojčka, pri katerih je vsak imel drugega biološkega očeta, potem ko je imela spolne odnose z obema moškima istega dne.
Kot poroča Daily Star, je DNK-testiranje, ki ga je opravila mama, pokazalo, da je le en moški biološki oče enega od otrok. Ko se je spomnila, da je imela spolni odnos tudi z drugim moškim, ga je poklicala in test je pokazal pozitivno očetovstvo za drugega otroka. Ženska je dejala: "Bila sem presenečena nad rezultati. Nisem vedela, da se kaj takega lahko zgodi, otroka pa sta si zelo podobna."
Rojstni list še vedno navaja le enega moškega kot očeta obeh otrok, ki skupaj z mamo skrbi za oba in jima nudi vso potrebno podporo. Dr. Tulio Jorge Franco, ki je preučeval naravo te izjemne nosečnosti, je pojasnil za portugalski medij G1: "Do takšne nosečnosti pride, ko sta dve jajčni celici iste matere oplojeni z različnima moškima. Otroka delita materin genetski material, a se razvijata v različnih posteljicah."
Dr. Franco je dodal: "Nosečnost je potekala popolnoma brez zapletov. Fantka sta se rodila zdrava in nista imela nikoli zdravstvenih težav. Gre za izjemno redek pojav, ki se zgodi le enkrat na milijon. Nikoli si nisem mislil, da bom v življenju videl primer, kot je ta."
Kaj je heteropaternalna superfekundacija?
Heteropaternalna superfekundacija se zgodi, ko ženska v istem ovulacijskem ciklu sprosti dve jajčni celici, ki ju oplodijo spermiji dveh različnih moških v kratkem časovnem obdobju. To lahko vodi do tega, da imata dvojčka dva različna biološka očeta, čeprav se razvijata vzporedno kot dvojajčna (neidentična) dvojčka.
Do tega pride zato, ker spermiji lahko preživijo v maternici več dni, zato je mogoče, da ženska med tem plodnim obdobjem opravi spolne odnose z dvema moškima in je vsaka jajčna celica potem oplojena.
Medicinsko dokumentirani primeri
Čeprav je pojav izjemno redek, je heteropaternalna superfekundacija dokumentirana v medicinski literaturi. Ena od študij, ki temelji na forenzični DNK-analizi, je pokazala, da je imela skupina dvojčkov dva različna očeta, kar je bilo razkrito z analizo genetskih markerjev. V tem primeru je testiranje potrdilo očetovstvo enega moškega za enega dvojčka, medtem ko pri drugem očetovstvo ni bilo potrjeno.
Podoben primer je bil dokumentiran tudi v Kolumbiji, kjer je DNK-testiranje potrdilo, da sta dvojčka imela različna očeta, čeprav sta se razvijala v materinem telesu hkrati. Takšni primeri se pogosto odkrijejo šele ob testiranju očetovstva ali v pravnih postopkih.
Zakaj je pojav tako redek?
Heteropaternalna superfekundacija je zelo redka, ker zahteva specifične okoliščine: ženska mora sprostiti dve jajčni celici v istem ovulacijskem ciklu in imeti spolne odnose z dvema različnima moškima v tem času. Večina dvojčkov se rodi iz enega očetovskega para, zato takšni primeri ostanejo večinoma neopaženi.
Pomembno je tudi, da se ta pojav lahko zgodi le pri dvojajčnih dvojčkih, ne pri enojajčnih, saj ti izhajajo iz ene oplojene jajčne celice, ki se razdeli in imajo enakega očeta.
Pomembnost genetskih testov
Primeri heteropaternalne superfekundacije poudarjajo pomembnost DNK-testiranja, kadar je očetovstvo pravno, medicinsko ali družinsko relevantno. Genetski testi omogočajo natančno določitev očetovstva in preprečujejo napačne sklepe, ki bi lahko nastali brez takšnih analiz.
Poleg tega takšni primeri osvetljujejo kompleksnost človeške reprodukcije in dokazujejo, da lahko biološke interakcije v maternici privedejo do nepričakovanih, a znanstveno potrjenih rezultatov.
