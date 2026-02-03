Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet

Devetnajstletna ženska je leta 2021 rodila dvojčka, pri katerih je vsak imel drugega biološkega očeta, potem ko je imela spolne odnose z obema moškima istega dne.

Kot poroča Daily Star, je DNK-testiranje, ki ga je opravila mama, pokazalo, da je le en moški biološki oče enega od otrok. Ko se je spomnila, da je imela spolni odnos tudi z drugim moškim, ga je poklicala in test je pokazal pozitivno očetovstvo za drugega otroka. Ženska je dejala: "Bila sem presenečena nad rezultati. Nisem vedela, da se kaj takega lahko zgodi, otroka pa sta si zelo podobna."

Rojstni list še vedno navaja le enega moškega kot očeta obeh otrok, ki skupaj z mamo skrbi za oba in jima nudi vso potrebno podporo. Dr. Tulio Jorge Franco, ki je preučeval naravo te izjemne nosečnosti, je pojasnil za portugalski medij G1: "Do takšne nosečnosti pride, ko sta dve jajčni celici iste matere oplojeni z različnima moškima. Otroka delita materin genetski material, a se razvijata v različnih posteljicah."

Dr. Franco je dodal: "Nosečnost je potekala popolnoma brez zapletov. Fantka sta se rodila zdrava in nista imela nikoli zdravstvenih težav. Gre za izjemno redek pojav, ki se zgodi le enkrat na milijon. Nikoli si nisem mislil, da bom v življenju videl primer, kot je ta."