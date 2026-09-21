Dojenček je nenadoma miren: kaj lahko naredite, da začutite njegove gibe?

Ko se dojenček v trebuhu umiri, se pogosto pojavi vprašanje: Ali lahko naredim kaj, da bi se dojenček začel premikati? Odgovor ni tako preprost, kot bi pričakovali. Strokovnjaki namreč ne priporočajo posebnih domačih trikov, s katerimi bi poskušali otroka zbuditi. Veliko pomembneje je, da nosečnica pozna njegov običajni vzorec gibanja in opazi, če se ta spremeni.

Kdaj sploh začnemo čutiti otrokove gibe?

Večina nosečnic prve gibe zazna nekje med 16. in 24. tednom nosečnosti. Pri prvi nosečnosti se lahko zgodi, da jih ženska prepozna nekoliko pozneje, pogosto šele po 20. tednu. Na začetku so gibi lahko zelo nežni. Morda boste imeli občutek, kot da se v trebuhu nekaj premika, nežno plapola ali rahlo mehurčka. Kasneje boste lažje prepoznali, kdaj vas je otrok zares brcnil. Ko nosečnost napreduje, se spreminjata tudi vrsta in občutek gibov. Dojenček ima svoje obdobja aktivnosti in počitka, zato ni nujno, da bo ves dan enako živahen. Obdobja spanja običajno trajajo od 20 do 40 minut in so le redko daljša od 90 minut.

icon-expand Večina nosečnic prve gibe zazna nekje med 16. in 24. tednom nosečnosti. FOTO: Adobe Stock

Zakaj včasih otroka skoraj ne čutimo?

Včasih razlog sploh ni v tem, da se otrok manj premika, ampak v tem, da njegovih gibov ne zaznamo tako dobro. Če ste čez dan zaposleni, hodite naokoli ali imate veliko opravkov, lahko številne gibe preprosto spregledate. Na zaznavanje lahko vpliva lega posteljice, če je ta na sprednji steni maternice, je gibe lahko težje občutiti. Zato se lahko zgodi, da zvečer, ko se končno umirite, nenadoma začutite premike, ki jih čez dan sploh niste opazili.

Kaj lahko naredite, če želite bolje začutiti otrokove gibe?

Če želite preveriti, ali se otrok premika po svojem običajnem vzorcu, si lahko vzamete nekaj časa za mir in pozornost. Ustavite se, usedite ali uležite in se osredotočite na otrokove gibe. Ko ste aktivni, jih namreč lahko veliko lažje spregledate. Pomembno je predvsem poznati individualni vzorec gibanja vašega otroka, ne pa iskati določeno število brc. Na spletu lahko sicer najdemo številne nasvete, naj nosečnica popije nekaj hladnega ali sladkega, se uleže na določen bok ali poskuša otroka zbuditi. Vendar takšnih postopkov ne gre razumeti kot zanesljiv način preverjanja otrokovega počutja. Še pomembneje: ne uporabljajte domačega dopplerja kot nadomestila za zdravniški pregled. Tudi če z njim zaznate srčni utrip, to samo po sebi ne pomeni, da je z otrokom vse v redu. Ni pomembno, koliko brc mora biti, pomembno je, kaj je običajno za vašega otroka Morda ste že slišali za pravilo, da mora nosečnica vsak dan prešteti določeno število brc. Toda strokovnjaki poudrajajo, da ni določenega števila gibov, ki bi bilo normalno za vse nosečnice in vse otroke. Vsak otrok ima svoj vzorec. Zato je bolj koristno, da skozi nosečnost postajate pozorni na to, kdaj in kako se vaš otrok običajno premika.

icon-expand Ni pomembno, koliko brc mora biti, pomembno je, kaj je običajno za vašega otroka. FOTO: Adobe Stock

Kaj pa, če se je otrok nenadoma umiril?

Tu je odgovor precej bolj pomemben. Če opazite, da se otrok premika manj kot običajno, se je njegov vzorec gibanja spremenil ali ga sploh ne čutite več, ne poskušajte doma ugibati, zakaj. Strokovnjaki svetujejo, da nosečnica v takem primeru takoj pokliče babico oziroma porodnišnico in ne čaka do naslednjega dne. To velja tudi ponoči. Prav tako poudarjajo, da je zmanjšanje ali sprememba gibanja lahko znak, da je otrok v stiski, zato je potrebna takojšnja strokovna ocena. Po 28. tednu priporočajo, da nosečnica ob zmanjšanju gibov nemudoma stopi v stik s porodnišnico. To ne pomeni, da je z otrokom nujno kaj narobe. Večina žensk ima obdobje, ko doživi eno epizodo zmanjšanih gibov, nato normalen potek nosečnosti in zdravega otroka. Pomembno pa je, da se morebitna težava preveri.

'Otrok ima manj prostora, zato se manj premika' - ne drži

Med nosečnicami je precej razširjeno prepričanje, da se otrok proti koncu nosečnosti zaradi pomanjkanja prostora začne premikati manj. To ne drži. Strokovnjaki poudrajajo, da bi morali otrokove gibe čutiti vse do poroda, tudi med porodom. Spremenijo se lahko vrsta in občutek gibov, ne pa pričakovanje, da bodo gibi kar izginili. Zato zmanjšanega gibanja ne pripisujte samodejno temu, da je otrok že velik ali da nima več prostora.

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