Zakaj plodu merijo obseg glavice?

Š.Z.
Dojenček v trebuhu 2
28. 11. 2025 10.16

Med pregledi in preiskavami v nosečnosti med drugim spremljajo rast in razvoj ploda, da bi dovolj zgodaj ugotovili morebitne nepravilnosti in predvideli zaplete ter jih po možnosti preprečili.

novorojencek

Preventivne sistematične preglede in ultrazvočne preiskave opravljajo ginekolog in določene tudi diplomirana babica ali primerno izobražena diplomirana medicinska sestra. Med njimi sta večja in pomembnejša merjenje nuhalne svetline med 11. in 14. tednom ter morfološki ultrazvočni pregled okoli 20. tedna nosečnosti. Tedaj ginekolog natančno preveri ter oceni rast in razvoj ploda glede na gestacijsko starost, pri čemer izmeri stegnenico, plod od glave do peta, obseg trebuščka in pregleda glavico. Izmeri tudi presek in obseg ter pogleda obliko, rast nosne kosti in razvoj možganov.

Ravno glavica je izjemno pomemben kazalec plodovega razvoja in veliko pove o zdravstvenem stanju otročka. S preverjanjem glave namreč ugotavljajo celosten razvoj in ocenjujejo tveganje za nepravilnosti, razvojne zaostanke in kromosomske napake. Za meritve uporabljajo posebne oznake: kratica HC pomeni obseg glave, medtem ko je premer glave v višini senc označen s kratico BPD (biparientalni premer). Gre za meritev med dvema stranema glavice, ki se prvič ponavadi opravi pri nuhalni svetlini.

Okoli 10. tedna nosečnosti je plodova glava tako velika, da predstavlja skoraj polovico celega telesa. Od okoli 20. tedna se možgani pospešeno razvijajo in je velikost glavice že bolj prilagojena telesu.
Kratica BPD pomeni biparientalni premer, kar je premer glave v višini senc. Meri se v milimetrih.
Kratica BPD pomeni biparientalni premer, kar je premer glave v višini senc. Meri se v milimetrih. FOTO: Profimedia

Pri pregledu glavice lahko denimo ocenijo, da je premajhna ali prevelika. "Ob upočasnjeni rasti je lahko premajhna, kar je lahko razlog za skrb, kajti normalna rast glave in možganov je namreč pogoj za umski in telesni razvoj. Takrat je lahko sum na drobnoglavost ali mikrocefalijo, ko neobičajno majhna glavica lahko nakazuje na nepravilen razvoj možganov, kromosomske napake in druge zaostanke v razvoju, bolezni, obolenja in okvare. Vzroki so različni in včasih tudi nepojasnjeni, lahko pa so posledica okužb med nosečnostjo, genetskih motenj, premajhne oskrbe ploda s kisikom in hranili ter izpostavljenosti ploda alkoholu in drogam."

"Pri večjem obsegu glavice govorimo o makrocefaliji. Nekoliko večja glavica je lahko pri otroku, katerega starši imajo večji obseg glave, kar ni nevarno in je genetsko pogojeno. Lahko pa gre tudi za zdravstveno stanje, za povečane možgane, za krvavitev v možganih in za genetske okvare. Lahko gre za vodenoglavost oziroma hidrocefalus, ko možgani v lobanjski votlini tvorijo preveč tekočine oziroma likvorja, ki se ne more dovolj hitro vpijati ali odtekati ali pa prehitro odteka. Zato nastaja previsok ali prenizek zunajlobanjski pritisk, kar je nevarno in ima lahko hude posledice. Zdravljenje in postopki so odvisni od vzroka."

Obseg glave po rojstvu redno meri otrokov pediater.
Obseg glave po rojstvu redno meri otrokov pediater. FOTO: Adobe Stock

Ob ultrazvočnem pregledu bo ginekolog strokovno ocenil, ali je vzrok za skrb, dal nadaljnja navodila in po potrebi napotil na dodatne preiskave. Ob morebitnih sumih nepravilnosti se je vsekakor smiselno opomniti, da so tako kot odrasli tudi dojenčki različnih velikosti in da odstopanja pri meritvi glavice ploda niso nujno razlog za preplah. Nekaj je odvisno tudi od natančnosti meritev ter na katerem predelu in v katerem trenutku so izvedene.

Po rojstvu razvoj glavice spremlja pediater

Med nosečnostjo glavico pregleduje ginekolog, po rojstvu pa redno pediater, ki poleg obsega pregleduje obliko, mečavo in lobanjske šive, na podlagi česar oceni tveganja za motnje v razvoju. Meritve in pregledi so rutinski in redni ter z njimi celostno spremljajo, ali otrok primerno raste in se razvija skozi otroštvo.

Pediater bo ob morebitnem sumu za nepravilnosti svetoval glede nadaljnjih postopkov, in morda bodo potrebne dodatne preiskave za natančnejše ocene tveganj. Sicer pa – kot omenjeno – poleg meritev glavice se opravljajo tudi druge preiskave in se spremlja celosten razvoj, gibanje, odzivanje, napredek, pri čemer se upošteva tudi rast telesa, torej tudi višino in težo otroka.

Ponavadi pa nepravilnosti niso osamljene in se kažejo tudi drugje. Tako nesorazmerno velikost ali drugačno obliko glavice praviloma spremljajo tudi drugi znaki, kot so upočasnjen telesni in čustveni razvoj ter nepravilen razvoj možganov.

Kaj pomeni rdeča lisa na zatilju dojenčka?
Preberi še
Kaj pomeni rdeča lisa na zatilju dojenčka?

Viri: cdc.gov, WHO, my.clevelandclinic.org, babymed.com, sciencedirect.com

glava obseg dojencek plod zarodek meritve merjenje glave
Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
User1568683 24. 02. 2023 15.04
+0
Ubogi *votrok, takoj izmerjen in tudi morda opredeljen.! V kakšen svet sem prišel, mar bi tam ostal...
ODGOVORI
1 1
Bibosan 22. 08. 2023 18.14
Ne nakladaj
ODGOVORI
0 0
