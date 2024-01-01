Do zanimivih spoznanj so prišli s pomočjo študije na univerzi Durham, ko so ugotovili, da lahko dojenčki že v maminem trebuhu okušajo različne okuse. Ko so mame, vključene v raziskavo, zaužile ohrovt, so se dojenčki kremžili, in ko so zaužile korenček, so se prijetno nasmihali. Več o tem v spodnji povezavi.
Preverite, kako raste dojenček v trebuhu v simpatični primerjavi z velikostjo sadja in zelenjave.
Raziskave so pokazale, da dojenčki v maternici že pred rojstvom čutijo in zaznavajo okolico. Njihovi možgani aktivno vpijajo informacije, vključno z zvoki, jeziki in celo čustvi staršev. To odpira nova spoznanja o tem, kako poteka razvoj otroka že v prvih mesecih nosečnosti.
Ko starši pričakujejo novega družinskega člana, je ena izmed ključnih nalog novico na pravi način oznaniti starejšim otrokom. Zakaj je to tako pomembno in kako jih obvestiti o prihodu dojenčka?
Ste se kdaj vprašali, kaj počne dojenček, ko je še v materinem trebuhu? Če že kaj lahko zazna ali okuša? Mu je všeč pesem, ki mu jo pojete že od začetka nosečnosti? Strokovnjaki so odkrili, kaj vse lahko plod počne tekom nosečnosti, ko je še v varnem zavetju maminega trebuha.
15. oktober je mednarodni dan umrlih otrok med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Društvo Solzice ta dan obeleži v vseh spominskih parkih po Sloveniji.
Nancy Ray so med nosečnostjo na ultrazvočnem pregledu povedali, da bo rodila deklico. Toda v porodni sobi je bila vidno presenečena, kajti v naročje je stisnila sina.
Želite izvedeti, kako se razvija vaš otrok, ki ga nosite pod srcem? Želite imeti informacije na enem mestu, kaj lahko pričakujete v določeni otrokovi starosti? V pomoč vam je aplikacija Razvoj otroka na Bibaleze.si.
Na forumih so pogoste dileme, kaj vse škodi med nosečnostjo. Mi smo zbrali nekaj ključnih dejavnikov, ki vplivajo ali pa ne na razvoj otroka v maternici.
Nosečnost je prečudovito obdobje za žensko. Do osmega tedna nosečnosti se v njej razvija zarodek, kasneje pa govorimo o plodu ali fetusu, pri katerem se iz tedna v teden razvijajo deli telesa, organi. Starejši je, več vzorcev gibanja zmore in postaja večji ter težji. V fotogaleriji si poglejte osupljive fotografije njegovega razvoja.
Seveda lahko na ultrazvočnem pregledu vprašate ginekologa, katerega spola je otrok, ki ga pričakujete. Nekateri trdijo, da lahko spol izveste tudi s pomočjo kitajskega koledarja zanositve.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.