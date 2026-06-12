Kako se lahko mamice pripravijo na carski rez?

Carski rez je operativni poseg, pri katerem se plod rodi prek reza v spodnjem delu trebuha in reza na maternici. Obstajajo določena stanja, pri katerih je tveganje za zaplete pri vaginalnem porodu (pre)veliko, zato carski rez opravijo samo, kadar je tveganje za zaplete pri vaginalnem porodu večje od tveganj pri carskem rezu. Rečejo mu tudi 'trebušni porod', s čimer nakazujejo, da tako kot vsaka druga mama tudi mamice s pomočjo carskega reza rodijo svojega otroka. Le na nekoliko drugačen način. Pri postopku carskega reza porodnici prerežejo kar nekaj plasti (kožo, maščobo, fascijo, steno maternice ...), preden dosežejo otroka. Okrevanje je zato pri tej vrsti poroda lahko zahtevnejše in daljše in nikakor ne gre za 'lažji način', kot lahko mnogokrat še slišimo v pogovoru z drugimi. Če imate vnaprej dogovorjen datum operacije oz. carskega reza, obstaja nekaj načinov, s pomočjo katerih si lahko pomagate oz. olajšajte okrevanje po porodu. Poskusite si prebrati čim več informacij o postopku, če vas kar koli še zanima, se obrnite na svojega osebnega zdravnika ginekologa. O carskem rezu smo se pogovarjali tudi s strokovnjakinjo.

icon-expand Carski rez se opravlja pri nas izključno iz medicinskih razlogov. FOTO: AdobeStock

Na dan operacije vas bodo v porodni sobi pripravili tako, da vam bodo vstavili intravenozno kanilo, s pomočjo naprave CTG snemali otrokove utripe ter po potrebi pobrili del trebuha, kjer bodo pozneje naredili rez. Pričakujete lahko tudi, da vam bodo vstavili urinski kateter ter modrilo v mehur. Gre za neboleč, a nekoliko neprijeten poseg, s pomočjo katerega potem lažje med operacijo razpoznajo, kje je mehur, da ga ne bi slučajno poškodovali. Odločiti se boste morali tudi, ali si želite imeti splošno ali področno anestezijo. Za razliko med njima lahko vprašate zdravstveno osebje, pred samim posegom in preden podpišete privolitev. Pomembna razlika med eno in drugo pa je ta, da boste po splošni anesteziji lahko prvič vstali 4 ure po porodu, po področni pa približno 6–8 ur po porodu. Obe vrsti anestezije pa imata svoje prednosti in slabosti, o katerih se je dobro pozanimati.

icon-expand Carski rez je operativni poseg, pri katerem se plod rodi prek reza v spodnjem delu trebuha in reza na maternici. FOTO: iStock