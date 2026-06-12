Kako se lahko mamice pripravijo na carski rez?

Carski rez je operativni poseg, pri katerem se plod rodi prek reza v spodnjem delu trebuha in reza na maternici. Obstajajo določena stanja, pri katerih je tveganje za zaplete pri vaginalnem porodu (pre)veliko, zato carski rez opravijo samo, kadar je tveganje za zaplete pri vaginalnem porodu večje od tveganj pri carskem rezu. Rečejo mu tudi 'trebušni porod', s čimer nakazujejo, da tako kot vsaka druga mama tudi mamice s pomočjo carskega reza rodijo svojega otroka. Le na nekoliko drugačen način.
Pri postopku carskega reza porodnici prerežejo kar nekaj plasti (kožo, maščobo, fascijo, steno maternice ...), preden dosežejo otroka. Okrevanje je zato pri tej vrsti poroda lahko zahtevnejše in daljše in nikakor ne gre za 'lažji način', kot lahko mnogokrat še slišimo v pogovoru z drugimi.
Če imate vnaprej dogovorjen datum operacije oz. carskega reza, obstaja nekaj načinov, s pomočjo katerih si lahko pomagate oz. olajšajte okrevanje po porodu. Poskusite si prebrati čim več informacij o postopku, če vas kar koli še zanima, se obrnite na svojega osebnega zdravnika ginekologa. O carskem rezu smo se pogovarjali tudi s strokovnjakinjo.
Na dan operacije vas bodo v porodni sobi pripravili tako, da vam bodo vstavili intravenozno kanilo, s pomočjo naprave CTG snemali otrokove utripe ter po potrebi pobrili del trebuha, kjer bodo pozneje naredili rez. Pričakujete lahko tudi, da vam bodo vstavili urinski kateter ter modrilo v mehur. Gre za neboleč, a nekoliko neprijeten poseg, s pomočjo katerega potem lažje med operacijo razpoznajo, kje je mehur, da ga ne bi slučajno poškodovali.
Odločiti se boste morali tudi, ali si želite imeti splošno ali področno anestezijo. Za razliko med njima lahko vprašate zdravstveno osebje, pred samim posegom in preden podpišete privolitev. Pomembna razlika med eno in drugo pa je ta, da boste po splošni anesteziji lahko prvič vstali 4 ure po porodu, po področni pa približno 6–8 ur po porodu. Obe vrsti anestezije pa imata svoje prednosti in slabosti, o katerih se je dobro pozanimati.
Po porodu bo babica vašega novorojenčka odnesla k očetu, kjer bo lahko začutil starševsko toplino, ljubezen in sprejetost. Vas pa bodo v tem času uredili, zašili in prebudili, nato pa najverjetneje skupaj z otrokom odpeljali na pristojni oddelek. V sobi boste priključeni na monitor, prek katerega bo zdravstveno osebje lahko spremljalo stanje vašega srčnega utripa, pritiska, saturacije, dihanja, prekrvavitve. Ravno tako bodo snemali EKG, ves ta čas pa boste imeli še vedno vstavljen urinski kateter. Obenem bodo menjavali vaše infuzije, prek katerih boste prejemali tudi nekaj dodatnih tekočin in protibolečinska sredstva.
Pri dojenju in pristavljanju otroka k prsom po potrebi prosite za pomoč. Stik kože na kožo in dojenje otroka bo blagodejno vplivalo tako na vaše okrevanje kot na razvoj in počutje malčka. Po določenem času vas bodo z intenzivnega oddelka namestili na oddelek v sobo z ostalimi porodnicami. Takrat vas bodo najverjetneje seznanili tudi s primerno nego otroka, ki vključuje umivanje, previjanje in ostale pomembne informacije za vas in otroka.
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Zavedati se morate, da je postopek carskega reza naporen za vaše telo in boste potrebovali veliko več časa za okrevanje, kot bi ga v primeru naravnega vaginalnega poroda. Imejte v mislih, da bolj ko boste pazili nase in se ne naprezali, hitreje boste okrevali. Poskušajte vstajati na način, ki vam ga bodo pokazali v bolnišnici, vsakič ko boste zakašljali, kihnili ali na kak drug način napeli svoj trebuh, se primite z roko za rano, da boste nekoliko ublažili bolečino.
O morebitnih strahovih pred posegom se posvetujte s svojim partnerjem, bližnjimi ali nekom, ki mu zaupate. Preberite si dovolj informacij o samem posegu, kar vas zanima, vprašajte na rutinskih pregledih in si dovolite dovolj časa za okrevanje po porodu. Bodite nežni in prijazni do sebe in svojega telesa ter sprejmite tudi ponujeno pomoč ostalih pri vsakdanjih aktivnostih in skrbi zase.
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