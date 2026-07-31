Bolečine v rebrih med nosečnostjo – kako jih lajšati?

Nosečnost s seboj prinaša mnoge spremembe in potrebe po prilagoditvah. Mednje spada tudi spanje na boku ali hrbtu zaradi velikega trebuha, prilagajanje v spolnosti ter tudi prilagajanje na določene vrste nevšečnosti, kot so slabosti, zgaga, utrujenost ter določene bolečine, ki pridejo skupaj z vsem naštetim.
Pogosto se zgodi tudi da v višji nosečnosti otroček mamo sune z nogico ali rokico v predel reber, od tu tudi bolečina, a obstajajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na boleč predel v rebrih tekom nosečnosti.
Kaj lahko povzroči boleč predel v rebrih?
Širjenje maternice in rast otroka: dojenček vse bolj raste, maternica pa se širi in zavzema vse več prostora v telesu. V nekem trenutku se lahko organi pomaknejo v predel pod rebri, kar povzroči pritisk na mišice in oteženo dihanje. Nosečnice, ki pričakujejo večje otroke, so podvržene večjemu tveganju za nastanek bolečine v predelu reber.
Položaj in kretnje ploda: proti koncu drugega trimesečja se plod obrne, tako da ima nogice obrnjene v rebra. Ko se premika, lahko brcne ali pa sunkovito premakne roko, kar nosečnica začuti kot boleč udarec v rebra ali kam drugam. To bolečino v rebrih nosečnica običajno čuti pod prsmi na tisti strani, kjer leži plod.
Večje oprsje nosečnice: izrazito povečane dojke lahko povzročijo pritisk na rebra ter vplivajo na spodnji del hrbtenice ter skupni položaj trupa. Poleg tega lahko vplivajo tudi na položaj ramen, ki se zaradi teže oprsja spusti, zaradi česar lahko na koncu vse skupaj privede do bolečin v predelu reber.
Žolčni kamni: Tekom nosečnosti se lahko poveča verjetnost nastanka žolčnih kamnov, ker se poveča raven estrogena v telesu in se hkrati pojavijo težave s praznjenjem žolčnika. Te se razvijejo pri približno 12 odstotkov nosečnic, a ni nujno, da vedno povzročijo bolečine. Kadar pa pride do bolečin, te ponavadi nastanejo na zgornjem delu spodnjega dela telesa, na desni strani. Bolečina lahko seva v rebra, ob tovrstnih bolečinah pa se je treba oglasiti na pregled k zdravniku, ki se bo na podlagi ugotovitev odločil, ali je kamne treba odstraniti že v nosečnosti ali po porodu.
Vnetje urinskega trakta: bolečina v predelu reber lahko nakazuje na vnetje urinskega trakta, a le v primeru da se vnetje razširi na ledvični predel. Če vnetja ne zdravimo, povzroča bolečine v ledvicah, kar občutimo kot bolečine v rebrih. Zdravnika obiščite ob naslednjih simptomih, ki zahtevajo zdravljenje: skeleč občutek med uriniranjem, če vas boli v mehurju in okoli ledvic, če morate kar naprej urinirati, če je curek urina prešibek, če imate povišano telesno temperaturo.
Zaprtje: značilna nosečniška težava, običajno povzroča bolečine v spodnjem delu trebuha in ob iztrebljanju, včasih pa jih nosečnice občutijo tudi v zgornjem delu trebuha v predelu pod rebri. Zaprtje se lahko začne že v prvem trimesečju in lahko traja vse do konca. Če težave ne rešujemo takoj in sproti, narašča in postane stalen problem.
Hormonske spremembe: hormona relaksin in progesteron lahko vplivata na mišice, vezi in sklepe. To pa lahko privede do boleči v predelu reber in hrbtenice.
Kako si pomagati oz. lajšati bolečine v predelu reber?
Udobna in lahka oblačila: lahkotna in udobna oblačila bodo lajšala dihanje, kar bo pripomoglo tudi k boljšemu počutju in lajšanju bolečin. Hkrati bodite pozorni na to, da boste v nosečnosti uporabljali mehko in udobno spodnje perilo, predvsem nedrček, ki lahko v nasprotnem primeru še bolj pritiska na predel reber in dodatno ojača bolečine v predelu reber.
Udoben položaj: namestite se tako, da boste v polležečem položaju, naslonjeni nazaj. Pomagate si lahko tako, da si pod hrbet namestite udobno blazino. Ta položaj bo sprostil sprednji del in zmanjšal pritisk telesa na rebra, posledično pa lajšal bolečine. Pri počivanju in spanju si pomagajte z blazino za dojenje, ki si jo lahko namestite med noge ali pod rebra, da vam bo čim udobneje.
Zadosten počitek: med nosečnostjo in še posebej ob pojavu utrujenosti, nespečnosti ter bolečinam si omogočite zadosten počitek in tudi primerno masažo za nosečnice. Telo vam bo hvaležno, bolečina pa bo nazadovala.
Gibanje: pomagajo vam lahko plavanje, vaje za raztezanje, vaje z veliko žogo, ki vam pomagajo raztezati in sproščati mišice hrbta in prsi. Pomagala bi vam tudi joga za nosečnice.
Topla kopel: nekaj najbolj sproščujočega pa je zagotovo topla kopel, pri kateri se telo in um sprostita v tolikšni meri, da bolečine izginejo. Pri tem bodite le pozorni, da voda ne bo prevroča, temveč udobna tako za vas kot za plod.
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