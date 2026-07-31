Bolečine v rebrih med nosečnostjo – kako jih lajšati?

Nosečnost s seboj prinaša mnoge spremembe in potrebe po prilagoditvah. Mednje spada tudi spanje na boku ali hrbtu zaradi velikega trebuha, prilagajanje v spolnosti ter tudi prilagajanje na določene vrste nevšečnosti, kot so slabosti, zgaga, utrujenost ter določene bolečine, ki pridejo skupaj z vsem naštetim. Pogosto se zgodi tudi da v višji nosečnosti otroček mamo sune z nogico ali rokico v predel reber, od tu tudi bolečina, a obstajajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na boleč predel v rebrih tekom nosečnosti.

Kaj lahko povzroči boleč predel v rebrih?

Širjenje maternice in rast otroka: dojenček vse bolj raste, maternica pa se širi in zavzema vse več prostora v telesu. V nekem trenutku se lahko organi pomaknejo v predel pod rebri, kar povzroči pritisk na mišice in oteženo dihanje. Nosečnice, ki pričakujejo večje otroke, so podvržene večjemu tveganju za nastanek bolečine v predelu reber. Položaj in kretnje ploda: proti koncu drugega trimesečja se plod obrne, tako da ima nogice obrnjene v rebra. Ko se premika, lahko brcne ali pa sunkovito premakne roko, kar nosečnica začuti kot boleč udarec v rebra ali kam drugam. To bolečino v rebrih nosečnica običajno čuti pod prsmi na tisti strani, kjer leži plod. Večje oprsje nosečnice: izrazito povečane dojke lahko povzročijo pritisk na rebra ter vplivajo na spodnji del hrbtenice ter skupni položaj trupa. Poleg tega lahko vplivajo tudi na položaj ramen, ki se zaradi teže oprsja spusti, zaradi česar lahko na koncu vse skupaj privede do bolečin v predelu reber.

icon-expand Telo se v nosečnosti spreminja, maternica se širi, posledično lahko pride do bolečin v različnih predelih. FOTO: Shutterstock

Žolčni kamni: Tekom nosečnosti se lahko poveča verjetnost nastanka žolčnih kamnov, ker se poveča raven estrogena v telesu in se hkrati pojavijo težave s praznjenjem žolčnika. Te se razvijejo pri približno 12 odstotkov nosečnic, a ni nujno, da vedno povzročijo bolečine. Kadar pa pride do bolečin, te ponavadi nastanejo na zgornjem delu spodnjega dela telesa, na desni strani. Bolečina lahko seva v rebra, ob tovrstnih bolečinah pa se je treba oglasiti na pregled k zdravniku, ki se bo na podlagi ugotovitev odločil, ali je kamne treba odstraniti že v nosečnosti ali po porodu. Vnetje urinskega trakta: bolečina v predelu reber lahko nakazuje na vnetje urinskega trakta, a le v primeru da se vnetje razširi na ledvični predel. Če vnetja ne zdravimo, povzroča bolečine v ledvicah, kar občutimo kot bolečine v rebrih. Zdravnika obiščite ob naslednjih simptomih, ki zahtevajo zdravljenje: skeleč občutek med uriniranjem, če vas boli v mehurju in okoli ledvic, če morate kar naprej urinirati, če je curek urina prešibek, če imate povišano telesno temperaturo. Zaprtje: značilna nosečniška težava, običajno povzroča bolečine v spodnjem delu trebuha in ob iztrebljanju, včasih pa jih nosečnice občutijo tudi v zgornjem delu trebuha v predelu pod rebri. Zaprtje se lahko začne že v prvem trimesečju in lahko traja vse do konca. Če težave ne rešujemo takoj in sproti, narašča in postane stalen problem. Hormonske spremembe: hormona relaksin in progesteron lahko vplivata na mišice, vezi in sklepe. To pa lahko privede do boleči v predelu reber in hrbtenice.

icon-expand Eden izmed razlogov za boleč predel reber je lahko tudi zgaga. FOTO: Adobe Stock

Kako si pomagati oz. lajšati bolečine v predelu reber?