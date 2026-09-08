Je barvanje las med nosečnostjo lahko nevarno?

Nosečnost je obdobje, ki prinaša s seboj številne izzive. Od telesnih in duševnih sprememb do številnih omejitev. Nosečnice morajo biti previdne pri tem, kaj dajejo v svoje telo, torej na kakšen način se prehranjujejo, hkrati pa tudi pri tem, kaj dajejo na svoje telo, torej katere kozmetične preparate uporabljajo. Med slednje spadajo tudi barve za lase, ki vsebujejo strupene kemikalije, kot sta amoniak in peroksid, ki lahko škodita zdravju ploda. Mnoge ženske se zato odpovedo barvanju las do 12 tedna nosečnosti, ko poteka intenziven razvoj plodovih organov, posebej možganov, ki so zelo občutljivi na zunanje onesnaževalce in kemikalije.

icon-expand Nosečnice naj se odločajo raje za pramene ali balayage tehniko barvanja, svetuje strokovnjakinja. FOTO: Shutterstock

Kako nevarno je lahko barvanje v nosečnosti in kakšne so alternative?

Varnost barvanja las med nosečnostjo je tema, ki skrbi mnoge bodoče matere. Dobra novica je, da večina raziskav kaže, da je na splošno varno barvati lase med nosečnostjo, zlasti po prvem trimesečju. To pa sta poglavita razloga za to: Minimalna absorpcija : kemikalije v barvah za lase se skozi lasišče absorbirajo v zelo minimalnih količinah, zato ni verjetno, da bi predstavljale tveganje za vašega otroka. Sodobne formulacije : številne barve za lase so danes izdelane z nežnejšimi formulami, kar zmanjšuje potencialna tveganja. Vendar pa je še vedno nujno upoštevati previdnostne ukrepe. Ženske, ki ne želijo tvegati z barvanjem, a kljub temu želijo ostati lepe, imajo na razpolago več možnosti. Frizerka in stilistka Melisa Agović poudarja, da barvanje las med nosečnostjo samo po sebi ni nevarno, lahko pa zaradi določenih hormonskih sprememb privede do različnih alergijskih reakcij ali do drugačnega odtenka barvanih las, zato je pri barvanju v nosečnosti potrebna dodatna previdnost. Strokovnjakinja nadaljuje, da je ena izmed rešitev tehnika barvanja, ki se ji reče balayage, predlaga pa tudi pramene. Tako namreč barva nima stika s kožo ali lasiščem, hkrati pa je na ta način najlažje ohranjati in vzdrževati lepo barvo, saj pramenov ali balayaga ni treba obnavljati mesečno, kot to velja za navadno barvanje. Ena izmed možnosti je tudi uporaba srednje obstojnih barv in prelivov. Čeprav je njihova trajnost krajša, ne vsebujejo strupenih kemikalij, kot sta amoniak in peroksid. Pri negi las v nosečnosti Agovićeva še svetuje, da lasem pri pranju dodajamo balzam, masko ter nego po umivanju brez izpiranja. PREBERI ŠE: Nov trend med nosečkami: 'Porodni mejkap, frizura in nohti'

Kdaj je najboljši čas za barvanje las?

Medtem ko barvanje las na splošno velja za varno, mnogi strokovnjaki priporočajo, da počakate do konca prvega trimesečja. Prvih 12 tednov nosečnosti je ključnega pomena za otrokov razvoj, zato se je v tem obdobju najbolje izogibati izpostavljanju nepotrebnim kemikalijam.

icon-expand Pri pramenih barva ne pride v stik s kožo oz. lasiščem, kar je lahko rešitev za tiste, ki so v skrbeh glede barvanja v nosečnosti. FOTO: iStock

Nasveti za varno barvanje las med nosečnostjo

Izberite naravne barve ali barve brez amonijaka : izberite barve za lase, ki ne vsebujejo močnih kemikalij, kot so amoniak, parabeni in resorcinol. Na voljo je veliko naravnih in organskih možnosti barvanja las, ki uporabljajo rastlinske sestavine. Odločite se za pramene ali balayage tehniko barvanja : razmislite o barvnih poudarkih, pramenih ali balayagu. Te tehnike vključujejo nanašanje barve na lasno steblo in ne na lasišče, kar zmanjša verjetnost kemične absorpcije. Prezračevanje je ključno : poskrbite, da bo prostor, kjer si barvate lase, dobro prezračen. Hlapi iz barvanja las so lahko močni, dobro prezračevanje pa bo pomagalo zmanjšati vdihavanje morebitnih škodljivih snovi. Naredite hiter test : nosečnost lahko naredi vašo kožo bolj občutljivo. Pred uporabo kakršne koli nove barve za lase vedno naredite test na manjšem delu kože, da se prepričate, da nimate neželenih učinkov. Posvetujte se s svojim zdravnikom : preden sprejmete kakršno koli odločitev, je dobro, da se posvetujete s svojim zdravnikom, saj vam lahko poda prilagojene nasvete glede na vaše zdravstveno stanje. PREBERI ŠE: Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet

icon-expand Kljub nosečnosti se lahko odpravite k frizerju in skupaj poiščete najboljšo rešitev za vašo pričesko. FOTO: Adobe Stock

Alternative tradicionalnemu barvanju las