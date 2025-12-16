Kaj je anembrionalna nosečnost?

Anembrionalna nosečnost se zgodi, ko se gestacijska vrečka oblikuje in pritrdi na steno maternice, vendar se zarodek bodisi ne razvije ali se preneha razvijati zgodaj v procesu. V tem primeru lahko telo še naprej proizvaja nosečniške hormone (hCG), ki lahko dajejo začetne znake nosečnosti, kot sta izostanek menstruacije in pozitiven test nosečnosti. Vendar pa sčasoma nosečnost ne bo napredovala.

Kaj povzroča anembrionalno nosečnost?

Anembrionalne nosečnosti so običajno posledica kromosomskih nepravilnosti v oplojenem jajčecu. Te genetske težave lahko preprečijo pravilno oblikovanje ali razvoj zarodka, kar lahko povzroči zgodnjo izgubo nosečnosti. Pogosti vzroki vključujejo: Kromosomske nepravilnosti : večina primerov je posledica naključnih genetskih napak, ki se pojavijo med delitvijo celic. Te nepravilnosti lahko onemogočijo pravilno rast zarodka. Slaba kakovost jajčeca ali sperme : V nekaterih primerih lahko težave s kakovostjo jajčeca ali sperme prispevajo k nenormalnemu razvoju, kar vodi do poškodovanega jajčeca. Težave z delitvijo celic : včasih se oplojeno jajčece ne razdeli pravilno, kar prepreči nastanek zarodka. Pomembno je razumeti, da ti dejavniki običajno niso pod nadzorom osebe in anembrionalna nosečnost običajno ne pomeni ponavljajoče se težave s plodnostjo.

icon-expand To stanje se običajno pojavi v prvem trimesečju in se pogosto odkrije med rutinskim ultrazvokom. FOTO: Adobe Stock

Simptomi anembrionalne nosečnosti

V zgodnjih fazah se anembrionalna nosečnost lahko zdi kot normalna nosečnost. Ženske lahko doživijo: Pozitiven test nosečnosti Simptome, kot so slabost, občutljivost dojk ali utrujenost Izostanek menstruacije Ko pa nosečnost napreduje, lahko postanejo očitni simptomi spontanega splava, vključno z znaki, kot so: Vaginalna krvavitev : lahka krvavitev ali močnejša krvavitev. Krči : blagi do hudi trebušni krči ali bolečine v spodnjem delu hrbta. Zmanjšani simptomi nosečnosti : Nenadno zmanjšanje pogostih simptomov nosečnosti, kot sta slabost ali občutljivost dojk. V nekaterih primerih morda ni opaznih simptomov in se stanje odkrije šele med ultrazvokom.

icon-expand Pojavijo se lahko trebušni krči in vaginalna krvavitev. FOTO: Adobe Stock

Diagnoza anembrionalne nosečnosti

Anembrionalno nosečnost običajno diagnosticiramo med rutinskim ultrazvokom v zgodnjih fazah nosečnosti. Če je gestacijska vrečka vidna, vendar ni prisotnega zarodka, bi to lahko pomenilo poškodovano jajčece. Zdravniki običajno potrdijo diagnozo z: Ultrazvokom : Transvaginalni ultrazvok se pogosto uporablja za preverjanje razvoja zarodka. V anembrionalni nosečnosti bo ultrazvok pokazal prazno gestacijsko vrečko. Ravnjo hCG : Za spremljanje ravni nosečniškega hormona hCG se lahko uporabijo krvni testi. Pri zdravi nosečnosti se raven hCG podvoji vsakih 48–72 ur. V anembrionalni nosečnosti lahko te ravni na začetku narastejo, nato pa se umirijo ali znižajo.

Zdravljenje anembrionalne nosečnosti

Ko je diagnosticirana anembrionalna nosečnost, je na voljo več možnosti zdravljenja, odvisno od osebnih želja in zdravniškega nasveta: Čakanje : nekatere ženske se odločijo počakati, da telo naravno splavi. To se lahko zgodi v nekaj tednih po diagnozi, saj telo ugotovi, da nosečnost ni več sposobna preživeti in naravno izloči tkivo. Zdravstveno zdravljenje : Zdravila se lahko predpišejo za pospešitev spontanega splava s sprožitvijo kontrakcij maternice za odstranitev tkiva. Kirurško zdravljenje : Za odstranitev nosečniškega tkiva iz maternice je mogoče izvesti postopek, znan kot dilatacija in kiretaža. Ta možnost se pogosto izbere, če do spontanega splava ne pride naravno ali če obstajajo pomisleki glede okužbe ali čezmerne krvavitve.

icon-expand O načinu zdravljenja se je dobro posvetovati z osebnim ginekologom. FOTO: Adobe Stock

Čustveni vpliv in spoprijemanje z izgubo nosečnosti

Doživljanje anembrionalne nosečnosti je lahko čustveno precej naporno, zlasti za tiste ženske, ki so bile nad nosečnostjo navdušene. Pomembno si je zapomniti, da je anembrionalna nosečnost pogosto posledica dejavnikov, na katere nihče ne more vplivati. Iskanje podpore ljubljenih, svetovanje ali podporne skupine so lahko v pomoč med procesom zdravljenja.

Ali lahko imate zdravo nosečnost po anembrionalni nosečnosti?