Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

'Če popijem kozarček ali dva, mu ne bo nič škodovalo'

A.K.
Nosečnost 0
04. 05. 2026 04.00

Alkohol in nosečnost sta besedi, ki ju le stežka uporabljamo v istem stavku. Čeprav se večini žensk zdi pitje alkohola v nosečnosti nekaj povsem nepredstavljivega, se zlorabe alkoholnih pijač dogajajo tudi v tem ranljivem obdobju. Vsakršno uživanje alkohola potencialno ogrozi še nerojenega otroka in zdravje nosečnice.

vino

Ste že slišali tisti znani stavek: Če popijem samo kozarček ali dva, mu ne bo nič škodovalo. Saj se mora navaditi ... Tovrstno opogumljanje, šale in obenem tudi zanikanje škodljivih vplivov alkohola na zdravje ploda so lahko precej nevarni, saj lahko s takšnimi 'malimi' kozarčki ženska vztraja skozi celotno nosečnost. Najbolj zdrava odločitev je, da se v tem obdobju nosečnica popolnoma odpove alkoholu.

Zakaj ženske uživajo alkohol med nosečnostjo?

Če za trenutek pustimo težave z zasvojenostjo ob strani, se razlogi za pitje alkohola skrivajo tudi drugje. Eden od teh je, da ženska še ne ve za svojo nosečnost, kar se pogosto zgodi ob nenačrtovanih nosečnostih. Drug razlog je lahko neozaveščenost o nevarnostih pitja med nosečnostjo, česar pa je na srečo vse manj. S tem povezano je tudi podcenjevanje škodljivosti alkohola. Pitje je včasih prisotno tudi pri ženskah, ki živijo v okolju, kjer je alkohol navada, norma – v tem primeru so lahko prisotni tudi družbeni pritiski. Ključen razlog, ki je tudi glavna tema tega prispevka, pa je pitje kot način soočanja s stisko zaradi depresije, revščine, izolacije, težjih življenjskih okoliščin ali različnih oblik nasilja, kar pogosto vodi v zasvojenost. 

'Spij pivo, da boš imela mleko!' – Resno?!
Preberi še
'Spij pivo, da boš imela mleko!' – Resno?!

Raziskave kažejo, da je tveganje za pitje v nosečnosti višje pri ženskah, ki:

- so starejše od 30 let in mlajše od 18 let;

- imajo visoke dohodke ali pa so brezposelne in živijo v revščini;

- so v nasilnem razmerju;

- poleg alkohola jemljejo tudi druge snovi (cigareti, droga);

- so depresivne ali se spopadajo s preteklo travmo;

- imajo partnerja, ki je zasvojen z alkoholom. 

Vsakršno uživanje alkohola potencialno ogrozi še nerojenega otroka in zdravje nosečnice.
Vsakršno uživanje alkohola potencialno ogrozi še nerojenega otroka in zdravje nosečnice. FOTO: Shutterstock

Kakšne so nevarnosti pitja alkohola v tem obdobju?

Pitje alkohola – piva, vina, žganih pijač, lahko povzroči resne zaplete med nosečnostjo in po porodu. Varne količine alkohola ni, saj lahko vsakršna količina potencialno ogrozi nerojenega otroka in ogrozi zdravje nosečnice. Raziskave so pokazale, da celo pitje v majhnih količinah poveča tveganje za splav, prezgodnji porod, mrtvorojenost, nedonošenost ali sindrom nenadne smrti dojenčka (SND). Žal se veliko otrok zaradi alkoholizma rodi z zdravstvenimi zapleti, nekateri med njimi so celo življenjsko ogrožajoči. Nekateri morajo ostati v porodnišnici več časa, da lahko zdravstveno osebje pozorno spremlja njihovo stanje. Drugi se lahko soočajo z vrsto razvojnih težav, kot so kognitivne motnje in učne težave. V povezavi z alkoholizmom v nosečnosti velja poudariti tudi fetalni alkoholni sindrom, pri katerem se otrok rodi s specifičnimi telesnimi in obraznimi značilnostmi. 

S pitjem alkohola velja popolnoma prekiniti med načrtovanjem nosečnosti, med nosečnostjo in med dojenjem. 

Pitje alkohola lahko povzroči resne zaplete med nosečnostjo in po porodu.
Pitje alkohola lahko povzroči resne zaplete med nosečnostjo in po porodu.FOTO: Shutterstock

Prepoznavanje alkoholizma med nosečnostjo

Družinski člani in prijatelji so običajno prvi, ki prepoznajo potencialne težave s prekomernim uživanjem alkohola. Pogosti opozorilni znaki so: izogibanje ginekološkim pregledom in šoli za starše; racionalizacija, da majhne količine alkohola ne vplivajo na nosečnost; oddaljitev ali izolacija od najbližjih; nepremišljeno in agresivno vedenje; pozabljanje na vsakodnevne obveznosti (doma in v službi). Prej kot se ženska odloči za prenehanje pitja, večja je verjetnost za zdrav potek nosečnosti in zdravega otroka. Priporočena oblika zdravljenja se običajno razlikuje glede na to, kako dolgo in kako pogosto ženska prekomerno uživa alkohol. Za več informacij se je koristno obrniti na osebnega zdravnika, ginekologa, specialista za duševno zdravje. 

Pitje alkohola med Evropejkami

Nedavna študija, v kateri je sodelovalo 7000 žensk iz 11 evropskih držav, kaže, da je skoraj 16 odstotkov Evropejk med nosečnostjo uživalo alkohol. Države z najvišjim deležem žensk, ki poročajo o uživanju alkohola med nosečnostjo, so bile: Združeno kraljestvo (28,5 odstotka), Rusija (26,5 odstotka) in Švica (20,9 odstotka). Države z najnižjim deležem žensk, ki poročajo o uživanju alkohola, so bile Norveška (4,1 odstotka), Švedska (7,2 odstotka) in Poljska (9,7 odstotka). Po oceni tujih strokovnjakov v Sloveniji v nosečnosti več kot četrtina žensk (27 %) pije alkohol, na leto pa se rodi vsaj 80 otrok z najtežjo obliko motnje (FAS), vseh otrok, ki imajo kakršnekoli posledice zaradi izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom, pa približno petkrat toliko. 

Viri: WomensMentalHealth / AlcoholRehabGuide / NIJZ


pitje alkohola alkohol alkoholizem pijaca vino pivo v casu nosecnosti nosecnost pije spiti kozarec vina piva ali lahko spijem posledice
Naslednji članek
Prehrana v nosečnosti

Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?

24ur.com Alkohol le z mero
24ur.com Ravni alkohola, ki bi bila med nosečnostjo varna, ni
24ur.com Ali lahko pitje alkohola vpliva na plodnost?
Vizita.si Čemu se je dobro izogibati med nosečnostjo?
Bibaleze.si Fetalni alkoholni sindrom v kraljevi družini? Nova biografija princese Margaret razkriva kontroverzno trditev
Vizita.si Če pijete alkohol, ste ogroženi
Bibaleze.si Je povečana količina plodovnice v nosečnosti lahko nevarna?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1688