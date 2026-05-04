'Če popijem kozarček ali dva, mu ne bo nič škodovalo'

Ste že slišali tisti znani stavek: Če popijem samo kozarček ali dva, mu ne bo nič škodovalo. Saj se mora navaditi ... Tovrstno opogumljanje, šale in obenem tudi zanikanje škodljivih vplivov alkohola na zdravje ploda so lahko precej nevarni, saj lahko s takšnimi 'malimi' kozarčki ženska vztraja skozi celotno nosečnost. Najbolj zdrava odločitev je, da se v tem obdobju nosečnica popolnoma odpove alkoholu.

Zakaj ženske uživajo alkohol med nosečnostjo?

Če za trenutek pustimo težave z zasvojenostjo ob strani, se razlogi za pitje alkohola skrivajo tudi drugje. Eden od teh je, da ženska še ne ve za svojo nosečnost, kar se pogosto zgodi ob nenačrtovanih nosečnostih. Drug razlog je lahko neozaveščenost o nevarnostih pitja med nosečnostjo, česar pa je na srečo vse manj. S tem povezano je tudi podcenjevanje škodljivosti alkohola. Pitje je včasih prisotno tudi pri ženskah, ki živijo v okolju, kjer je alkohol navada, norma – v tem primeru so lahko prisotni tudi družbeni pritiski. Ključen razlog, ki je tudi glavna tema tega prispevka, pa je pitje kot način soočanja s stisko zaradi depresije, revščine, izolacije, težjih življenjskih okoliščin ali različnih oblik nasilja, kar pogosto vodi v zasvojenost.

Raziskave kažejo, da je tveganje za pitje v nosečnosti višje pri ženskah, ki: - so starejše od 30 let in mlajše od 18 let; - imajo visoke dohodke ali pa so brezposelne in živijo v revščini; - so v nasilnem razmerju; - poleg alkohola jemljejo tudi druge snovi (cigareti, droga); - so depresivne ali se spopadajo s preteklo travmo; - imajo partnerja, ki je zasvojen z alkoholom.

Kakšne so nevarnosti pitja alkohola v tem obdobju?

Pitje alkohola – piva, vina, žganih pijač, lahko povzroči resne zaplete med nosečnostjo in po porodu. Varne količine alkohola ni, saj lahko vsakršna količina potencialno ogrozi nerojenega otroka in ogrozi zdravje nosečnice. Raziskave so pokazale, da celo pitje v majhnih količinah poveča tveganje za splav, prezgodnji porod, mrtvorojenost, nedonošenost ali sindrom nenadne smrti dojenčka (SND). Žal se veliko otrok zaradi alkoholizma rodi z zdravstvenimi zapleti, nekateri med njimi so celo življenjsko ogrožajoči. Nekateri morajo ostati v porodnišnici več časa, da lahko zdravstveno osebje pozorno spremlja njihovo stanje. Drugi se lahko soočajo z vrsto razvojnih težav, kot so kognitivne motnje in učne težave. V povezavi z alkoholizmom v nosečnosti velja poudariti tudi fetalni alkoholni sindrom, pri katerem se otrok rodi s specifičnimi telesnimi in obraznimi značilnostmi. S pitjem alkohola velja popolnoma prekiniti med načrtovanjem nosečnosti, med nosečnostjo in med dojenjem.

Prepoznavanje alkoholizma med nosečnostjo

Družinski člani in prijatelji so običajno prvi, ki prepoznajo potencialne težave s prekomernim uživanjem alkohola. Pogosti opozorilni znaki so: izogibanje ginekološkim pregledom in šoli za starše; racionalizacija, da majhne količine alkohola ne vplivajo na nosečnost; oddaljitev ali izolacija od najbližjih; nepremišljeno in agresivno vedenje; pozabljanje na vsakodnevne obveznosti (doma in v službi). Prej kot se ženska odloči za prenehanje pitja, večja je verjetnost za zdrav potek nosečnosti in zdravega otroka. Priporočena oblika zdravljenja se običajno razlikuje glede na to, kako dolgo in kako pogosto ženska prekomerno uživa alkohol. Za več informacij se je koristno obrniti na osebnega zdravnika, ginekologa, specialista za duševno zdravje.

Pitje alkohola med Evropejkami

Nedavna študija, v kateri je sodelovalo 7000 žensk iz 11 evropskih držav, kaže, da je skoraj 16 odstotkov Evropejk med nosečnostjo uživalo alkohol. Države z najvišjim deležem žensk, ki poročajo o uživanju alkohola med nosečnostjo, so bile: Združeno kraljestvo (28,5 odstotka), Rusija (26,5 odstotka) in Švica (20,9 odstotka). Države z najnižjim deležem žensk, ki poročajo o uživanju alkohola, so bile Norveška (4,1 odstotka), Švedska (7,2 odstotka) in Poljska (9,7 odstotka). Po oceni tujih strokovnjakov v Sloveniji v nosečnosti več kot četrtina žensk (27 %) pije alkohol, na leto pa se rodi vsaj 80 otrok z najtežjo obliko motnje (FAS), vseh otrok, ki imajo kakršnekoli posledice zaradi izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom, pa približno petkrat toliko.