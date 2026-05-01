Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?

S.B.
Nosečnost 0
01. 05. 2026 04.00

Izsledki raziskav so dokazali, da se v obdobju nosečnosti stopala res povečajo. Preverite, zakaj.

stopala

Čeprav mnogi mislijo, da gre zgolj za mit, so znanstveniki potrdili dejstvo, da ženskam v obdobju nosečnosti stopala res zrastejo. To pa še ni vse, ugotovili so namreč tudi, da se redkokateri ženski stopala povrnejo na prvotno dolžino. To se sicer ne zgodi vsem nosečnicam, a je takih primerov precej. 

Zakaj se to zgodi?

Strokovnjaki so za portal The Bump izpostavili, da za to obstaja pravzaprav več razlogov. Prvi je ta, da je stopalo sestavljeno iz približno 20 kosti in več kot 30 sklepov, ki so med seboj povezani z vezmi. Med nosečnostjo se vezi po celem telesu nekoliko sprostijo oz. razrahljajo, s čimer telo pripravlja medenične sklepe na porod, vzrok za to pa naj bi bila nihanja ravni hormonov. 

Obstaja verjetnost, da boste imeli po koncu nosečnosti večja stopala.
Obstaja verjetnost, da boste imeli po koncu nosečnosti večja stopala.FOTO: Shutterstock

K rasti stopal pa prispeva tudi naglo pridobivanje teže. Med nosečnostjo, ko ima telo večjo težo, so stopala bolj obremenjena, kar lahko povzroči širjenje sklepov. Tudi otekline na nogah so lahko dejavnik za povečanje stopal. Kot pojasnjujejo znanstveniki, se lahko stopala med nosečnostjo povečajo za celo številko in to bi lahko bila, kot kaže, trajna sprememba.

Sprememba je trajna

Raziskovalci so namreč testirali spremembe na stopalih velikega števila nosečnic, med nosečnostjo, po porodu in celo leto dni po porodu. V zadnji raziskavi, katere rezultati so bili objavljeni v American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, so zapisali, da je rast stopal tekom nosečnosti pravzaprav trajna sprememba.

stopala noge nosečnost povečana stopala stopala v nosečnosti rastejo
Prejšnji članek
Prehrana v nosečnosti

Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?

Naslednji članek
Nosečnost

Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati

Bibaleze.si Znanstveniki so odkrili pravi razlog, zakaj dojenčki v trebuhu brcajo
Bibaleze.si Najpogostejše kožne spremembe v času nosečnosti
Bibaleze.si Učinkovite metode za spodbujanje naravnega poroda
Bibaleze.si Ali nosečnica lahko uživa kostanj?
Bibaleze.si Razlogi za umetno sprožitev poroda in morebitni neželeni učinki
Bibaleze.si Načrtovanje nosečnosti: Kaj vam maternični vrat razkriva o plodnih dnevih?
Bibaleze.si Zato v nosečnosti hrepenite po tolažilni hrani
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1688