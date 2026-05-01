Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?

Čeprav mnogi mislijo, da gre zgolj za mit, so znanstveniki potrdili dejstvo, da ženskam v obdobju nosečnosti stopala res zrastejo. To pa še ni vse, ugotovili so namreč tudi, da se redkokateri ženski stopala povrnejo na prvotno dolžino. To se sicer ne zgodi vsem nosečnicam, a je takih primerov precej.

Zakaj se to zgodi?

Strokovnjaki so za portal The Bump izpostavili, da za to obstaja pravzaprav več razlogov. Prvi je ta, da je stopalo sestavljeno iz približno 20 kosti in več kot 30 sklepov, ki so med seboj povezani z vezmi. Med nosečnostjo se vezi po celem telesu nekoliko sprostijo oz. razrahljajo, s čimer telo pripravlja medenične sklepe na porod, vzrok za to pa naj bi bila nihanja ravni hormonov.

K rasti stopal pa prispeva tudi naglo pridobivanje teže. Med nosečnostjo, ko ima telo večjo težo, so stopala bolj obremenjena, kar lahko povzroči širjenje sklepov. Tudi otekline na nogah so lahko dejavnik za povečanje stopal. Kot pojasnjujejo znanstveniki, se lahko stopala med nosečnostjo povečajo za celo številko in to bi lahko bila, kot kaže, trajna sprememba.

Sprememba je trajna