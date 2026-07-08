Ali nosečnice lahko uporabljajo klimatsko napravo?

Dobra novica je, da strokovnjaki teh strahov ne potrjujejo. Prav nasprotno, v času vročinskih valov je hladen prostor eden najboljših načinov za zaščito nosečnice pred pregrevanjem.

Zakaj nosečnice vročino težje prenašajo?

Med nosečnostjo telo proizvaja več toplote. Povečata se volumen krvi in srčni utrip, presnova pa deluje hitreje, zato se telo tudi težje ohlaja. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) opozarja, da so nosečnice bolj dovzetne za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in toplotni udar. Dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam je v nekaterih raziskavah povezana tudi z večjim tveganjem za prezgodnji porod, nizko porodno težo in drugimi zapleti.

Je klimatska naprava varna?

Da. Za zdravo nosečnico uporaba klimatske naprave ni škodljiva. Pravzaprav je lahko zelo koristna, saj pomaga ohranjati primerno telesno temperaturo in zmanjšuje tveganje za pregrevanje. Strokovnjaki priporočajo, da se nosečnice med vročinskimi valovi čim več zadržujejo v klimatiziranih ali drugače ohlajenih prostorih. Če doma nimate klimatske naprave, lahko nekaj ur preživite v knjižnici, nakupovalnem središču ali drugem javnem prostoru, kjer je prijetno hladno.

icon-expand Za zdravo nosečnico uporaba klimatske naprave ni škodljiva. FOTO: Adobe Stock

Na kaj je vseeno dobro paziti?

Čeprav klimatska naprava sama po sebi ni nevarna, lahko nekaj preprostih pravil poskrbi za večje udobje. Temperatura naj ne bo prenizka. Priporočljivo je, da razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ni pretirana. Prijetnih 23 do 26 stopinj je običajno dovolj. Ne sedite neposredno pod močnim tokom hladnega zraka, saj lahko povzroči neprijeten občutek, napetost v mišicah ali draženje oči. Redno čistite filtre klimatske naprave. Umazani filtri poslabšajo kakovost zraka in omogočajo širjenje prahu, plesni ter alergenov. Poskrbite tudi za zadostno pitje vode, saj klimatske naprave nekoliko izsušijo zrak.

Kaj pa prehlad?

Pogosto slišimo, da se zaradi klimatske naprave prehladimo. V resnici prehlada ne povzroča hladen zrak, temveč virusi. Lahko pa zelo hladen in suh zrak izsuši nosno sluznico ali povzroči draženje grla, zato je priporočljivo, da temperatura ni nastavljena prenizko.

Kdaj je potrebna posebna previdnost?

Če imate nosečniško hipertenzijo, bolezni srca, astmo ali drugo kronično bolezen, ste lahko na vročino še občutljivejši. V takih primerih je hlajenje prostora še pomembnejše, ob morebitnih težavah pa se posvetujte z ginekologom. Če se pojavijo omotica, slabost, močan glavobol, pospešen srčni utrip, zmedenost ali omedlevica, čim prej poiščite hladen prostor, pijte tekočino in po potrebi poiščite zdravniško pomoč. To so lahko znaki vročinske izčrpanosti ali toplotnega udara.

Najpomembnejše sporočilo

Če ste noseči, se klimatski napravi ni treba izogibati. Veliko večje tveganje kot ohlajen prostor predstavlja pregrevanje telesa. Zmerno ohlajen prostor, dovolj tekočine, lahka oblačila in izogibanje največji vročini so najboljši recept za varno in prijetnejše poletje v nosečnosti.