7 pomembnih stvari, na katere bodoči očetje pogosto pozabijo

V mesecih pred rojstvom otroka je pametno urediti tudi stvari, ki bodo olajšale življenje celotni družini in pomagale pri lažjem prehodu v novo življenjsko obdobje.

1. Poskrbite za svoje zdravje

Nosečnost partnerke je lahko priložnost, da preverite svoje navade. Healthline med pripravo na očetovstvo priporoča opustitev kajenja, bolj uravnoteženo prehrano in redne preventivne zdravstvene preglede. Razlog ni le vaše počutje. Raziskave kažejo, da lahko življenjski slog in zdravje očeta vplivata tudi na nosečnost in zdravje otroka. Če že dolgo odlašate s pregledom pri zdravniku, je zdaj pravi čas.

icon-expand Nosečnost partnerke je lahko priložnost, da preverite svoje navade. FOTO: Profimedia

2. S partnerko se pogovorita o pričakovanjih

Veliko parov ugotovi, da se o vzgoji sploh niso zares pogovorili, dokler otrok ni že doma. Bosta zagovarjala strožja ali bolj sproščena pravila? Kako bosta delila nočna vstajanja? Kakšna sta vajina pričakovanja glede dela, dopusta in skrbi za otroka? Ni nujno, da imata na vsa vprašanja enake odgovore, pomembno pa je, da se o njih pogovarjata že med nosečnostjo. Marsikateri konflikt po rojstvu otroka izvira prav iz neizgovorjenih pričakovanj.

3. Uredite družinske finance

Otroci sicer ne potrebujejo luksuza, prinesejo pa nove stroške. Od plenic in otroške opreme do poznejših stroškov vrtca, oblačil in prostočasnih dejavnosti. Pred prihodom otroka je smiselno pregledati družinski proračun, oceniti prihodke med porodniškim in starševskim dopustom ter pripraviti vsaj osnovno finančno rezervo. Strokovnjaki za starševstvo pogosto poudarjajo, da finančna varnost ne pomeni visokih prihodkov, ampak dober načrt.

icon-expand Pred prihodom otroka je smiselno pregledati družinski proračun. FOTO: Thinkstock

4. Naučite se osnovne nege novorojenčka

Mnogi bodoči očetje pred rojstvom otroka še nikoli niso držali novorojenčka v naročju. To ni nič nenavadnega. Strokovnjaki klinike Cleveland Clinic priporočajo, da se bodoči očetje še pred rojstvom seznanijo z osnovami, kot so previjanje, pravilno držanje otroka, podiranje kupčka, varno spanje in nameščanje avtosedeža. Tako boste po prihodu iz porodnišnice bolj samozavestni in boste partnerki dejansko v pomoč, namesto da se bosta oba šele učila iz napak.

5. Ne zanemarite svojega duševnega zdravja

O tem se govori veliko premalo. Medtem ko je pozornost pogosto usmerjena predvsem na materino počutje, tudi moški doživljajo velike psihološke spremembe. Po podatkih organizacije Mental Health America približno vsak deseti oče razvije simptome depresije v obdobju pred ali po rojstvu otroka, številni pa se soočajo tudi z anksioznostjo. Strokovnjaki svetujejo, da se moški o svojih občutkih pogovarjajo, poiščejo podporo prijateljev ali drugih očetov ter ne skušajo vseh skrbi reševati sami.

6. Ustvarite svojo podporno mrežo

Nekateri moški imajo občutek, da morajo po rojstvu otroka vse obvladati sami. Toda raziskave kažejo, da močna socialna mreža pomembno vpliva na dobro počutje staršev. Pogovorite se s prijatelji, ki že imajo otroke. Povprašajte jih, kaj jih je najbolj presenetilo. Ne bojte se prositi za nasvet ali pomoč. Včasih je najbolj dragocena informacija tista, ki je ne boste našli v nobeni knjigi o starševstvu.

icon-expand Močna socialna mreža pomembno vpliva na dobro počutje staršev. FOTO: Shutterstock

7. Sprejmite, da popoln oče ne obstaja

Morda najpomembnejša priprava od vseh. Mnogi bodoči očetje si predstavljajo, da bodo po rojstvu otroka vse počeli brezhibno. V resnici pa je očetovstvo proces učenja. Otroci ne potrebujejo popolnega očeta, temveč prisotnega, odzivnega in čustveno dostopnega očeta. Pomembneje od popolnega znanja je pripravljenost, da se učite, priznate napake in ste vključeni v otrokovo življenje od prvega dne naprej.

Očetovstvo se začne že pred rojstvom

Mnogi moški menijo, da postanejo očetje šele takrat, ko prvič primejo otroka v naročje. A strokovnjaki opozarjajo, da se očetovstvo v resnici začne že med nosečnostjo. Takrat gradite odnos s partnerko, sprejemate nove odgovornosti in postavljate temelje za družinsko življenje. In čeprav se na prihod otroka nikoli ni mogoče pripraviti stoodstotno, lahko nekaj premišljenih korakov danes pomeni veliko manj stresa jutri. Prihod otroka bo verjetno obrnil življenje na glavo, vendar je prav to eden najlepših razlogov, da se splača biti pripravljen.